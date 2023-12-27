Сотрудники МЧС проверили детский лагерь «Маяк»

Главным вопросом для сотрудников пожарного надзора является проверка пожаробезопасного состояния объекта. Особое внимание уделяется наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и готовности персонала к действиям в случае пожара.

В ходе профилактического визита в детский оздоровительный лагерь «Маяк» сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района старшим инспектором Виктором Чугаевым были осмотрены эвакуационные пути и выходы из зданий объектов образования, с сотрудниками лагеря проведены противопожарные инструктажи, осуществлена проверка знаний персоналом объектов своих действий в случае возникновении пожара. Также сотрудник напомнил работникам лагеря о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, удостоверился в работоспособности систем автоматической противопожарной защиты учреждений, а также размещении наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимым действиям в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций различного характера.

Противопожарное состояние учреждений, участвующих в зимней оздоровительной компании, находится на постоянном контроле сотрудников МЧС России и будет отслеживаться на протяжении всего периода нахождения там юных постояльцев.