Школе бального танца «Олимпия» – 30 лет!

Традиционный рейтинг-турнир Федерации танцевального спорта Ленинградской области и Первенство Гатчинского района, посвященное 30-летию основания школы бального танца «Олимпия», собрали более 420 участников из двух регионов, 245 пар, 16 клубов из 10 городов. В зале спортсменов поддерживали многочисленные зрители.

Свое мастерство продемонстрировали дети и юниоры, молодежь и взрослые, пары и соло. В турнире было традиционно много учеников школы «Олимпия», и многие из них показали хорошие результаты.

Имя школы «Олимпия» города Гатчины хорошо известно широкому кругу российских и зарубежных танцевально-спортивных федераций. Возглавляет школу танцор международного класса, лауреат Всероссийских конкурсов по спортивным танцам, судья всероссийской и международной категории, отличник физической культуры и спорта, президент Федерации танцевального спорта Ленинградской области Владимир Карпунин. Хореографы – мастер спорта Марина Карпунина и отличник физической культуры и спорта Людмила Карпунина, владеющие уникальным мастерством в преподавании бальных танцев.

День рождения - на паркете

На рейтинг-турнире и муниципальных соревнованиях, посвященных 30-летию школы «Олимпия», звездные результаты показали воспитанники «Олимпии» в возрастной группе 7-9 лет,

дети-1. И в латиноамериканской программе, и в европейской

1 место заняли Владимир Исаков и Елизавета Белякова. Эта же пара заняла 3 призовое место в двоеборье. В этой же категории Семен Васильев и Валерия Кириллова заняли 7-е место.

В группе дети-2 отличилась пара Тимофей Васильев – Эвелина Гроховская, став второй и в стандарте, и в латиноамериканской программе, и в двоеборье.

В группе юниоры-1, 12-13 лет, европейская программа, в финале танцевали две пары из «Олимпии». Первое место заняли Никита Лычагин и Екатерина Волынцева, 6 место - Матвей Иренков и Варвара Ломакина.

В латиноамериканской программе в финале танцевало шесть пар. В итоге Никита Лычагин и Екатерина Волынцева заняли 3 место. Сразу за финалом с 7 местом - Матвей Иренков и Варвара Ломакина.

Очень серьезная борьба развернулась в возрастной группе юноши и девушки 14-15 лет (юниоры-2). По статистике здесь самая сильная конкуренция во всем мире и самое большое количество пар.

В финал соревнований в группе юниоры-2 вышло 11 пар только из Ленинградской области. По итогам воспитанники «Олимпии» Арсений Карпунин и Александра Соболева заняли 1 место. Сразу за чертой финала остались еще две пары из «Олимпии»: 7 и 8 место, соответственно, заняли Михаил Глуханов и Ольга Романенко, Александр Калковский – Елизавета Урвачева. Это хороший результат: ребята получили очки, необходимые для присвоения более высокого класса.

В европейской программе в финале из семи пар танцевало четыре пары из «Олимпии». В итоге первое место заняла пара Арсений Карпунин и Александра Соболева, 5 место - Михаил Глуханов и Ольга Романенко, 7 место - Александр Калковский и Елизавета Урвачева.

В группе молодежь 16-18 лет в финале латиноамериканской и европейская программ 1 место заняла пара Владимир Карпунин – Милена Тихолаз.

«Посвящение в олимпийцы»

Праздник завершился ежегодной церемонией «Посвящение в олимпийцы» - торжественным принятием в коллектив Школы спортивного бального танца «Олимпия». В год 30-летия школы по результатам конкурсных испытаний ряды «олимпийцев» пополнили 20 мальчиков и девочек.

Юные танцоры представили зрителям показательную программу из пяти танцев, которую готовили с сентября месяца. Громкие и продолжительные аплодисменты подтвердили, что ребята достойны быть юными «олимпийцами». Всем начинающим танцорам были вручены памятные кубки именитыми судьями высоких категорий танцевального спорта. Все они когда-то начинали свой творческий путь с таких показательных выступлений.

- Такой праздник красоты и грации дарит радость и мотивирует всех участников к дальнейшему развитию. Для одних - это кубки и медали, для других - переход в следующий класс мастерства, новые спортивные разряды, набор очков, согласно показанным на турнире результатам. А для нас - любимая работа! Спасибо всем организаторам, судьям, родителям, гостям и участникам мероприятия, – подвел итоги Владимир Карпунин.

«Олимпия»: от клуба до школы

На вопрос, почему «Олимпия» отмечает только 30-летие, Владимир Федорович пояснил: история клуба «Олимпия» началась в 1979 году, а школы «Олимпия» - в 1993-м.

- В 1979 году ветераны и директор завода «Буревестник» Юрий Федорович Яров пригласили нас с Людмилой Карпуниной выступить на мероприятии, а потом изъявили желание, чтобы мы занимались с детьми в клубе завода «Буревестник», - напомнил историю создания коллектива Владимир Карпунин. – Это было лучшее учреждение культуры города. Его зал был больше, чем в Гатчинском доме культуры. Так был создан клуб бального танца «Олимпия», в следующем году нашему коллективу будет уже 45 лет. Мы сами, наши ученики и выпускники были участниками, организаторами и призерами крупных турниров. И хотя многие тогда поговаривали, что мы все бросим и уедем за рубеж, остались верны Гатчине.

Когда заводской клуб закрыли, «Олимпия» поменяла пять мест, прежде чем благодаря мэру Гатчины Станиславу Семеновичу Богданову и решению городских депутатов нам дали этот зал. И именно здесь была создана школа спортивного бального танца. Это было первое муниципальное бюджетное учреждение в городе. Так 30 лет назад началась наша новая жизнь.

Неудивительно, что гатчинцы называют «Олимпию» визитной карточкой города. Они всегда выступают достойно. А администрация помогала приобретать костюмы, выезжать на соревнования. Сейчас благодаря невероятному сочетанию талантов Владимира Карпунина «Олимпию» также поддерживают администрация и депутаты: без этой поддержки существовать школе практически невозможно. Так, в юбилейном году «Олимпии» выделили средства на аппаратуру и обувь для спортсменов.

Лучшее, конечно, впереди!

Бальные танцы – это один из видов спорта. Соревнования проходят, как в любом другом виде. Есть официальные, которые стоят в едином календарном плане Министерства спорта - чемпионаты и кубки России, а еще много значимых квалификационных соревнований, которые дают возможность спортсменам-танцорам претендовать на присвоение очков и разрядов.

Гатчинская школа спортивного бального танца «Олимпия» и Федерация танцевального спорта Ленинградской области – неоднократные организаторы чемпионата и Первенства Ленинградской области по спортивным танцам. Выбор Гатчины в качестве главной региональной площадки для проведения отбора на окружные соревнования объясняется наличием у «Олимпии» прекрасного зала, сертифицированного по всем спортивным правилам. А если добавить к этому многолетний опыт организации и проведения соревнований по танцевальному спорту, то можно себе представить, какие это яркие и интересные турниры.

- Я очень горжусь тем, что мы вырастили девять мастеров спорта международного класса, 16 мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта. До пандемии ансамбль «Олимпия» неоднократно был финалистом и призером чемпионатов России, финалистом чемпионата мира. На последнем чемпионате Европы, который мы танцевали, ансамбль занял четвертое место. Причем, до призового места не хватило сотых балла. Сейчас мало крупных состязаний, трудностей хватает, но жизнь продолжается. Ежегодно в школе занимаются до 170 детей, подростков и молодежи. Каждый год нескольким воспитанникам «Олимпии» присваивается высокое звание кандидата в мастера спорта. И главные успехи у «Олимпии» еще впереди! – уверен Владимир Карпунин.

Татьяна Можаева