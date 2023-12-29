Полицейский Дед Мороз поздравляет

Ежегодную Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз» поддержали сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по Гатчинскому району совместно с членами Общественного совета и ветеранской организации. Они посетили Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина» и Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству.

Полицейский Дед Мороз и его помощники поздравили ребят с Новым Годом, вручили сладкие подарки, развивающие игрушки и наборы для творчества.

В ходе предновогоднего поздравления в игровой форме ребятам напомнили о соблюдении дисциплины и законности, о правилах безопасного поведения в общественных местах, на улицах и на дорогах.

Татьяна Можаева