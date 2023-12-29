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Расписание движения автобусов в Гатчине и Гатчинском районе в период новогодних праздников

В период новогодних праздников число пассажиров, пользующихся общественным транспортом, резко снижается. Перевозки пассажиров организуются с учётом фактического пассажиропотока.

Рубрики:  Общество

График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2023-2024:

 

31 декабря 2023 года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по выходному дню (с отменами рейсов).

1 января 2024 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-8 января 2024 года – по воскресенью.

 

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2024г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

 

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт

Варшавский вокзал: 10-15, 11-40, 15-22, 16-37Э, 17-50, 19-07

Мариенбург: 10-50, 12-20, 15-55, 17-15Э, 18-30, 19-45

 

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ: 10-35, 11-15, 11-35, 12-25, 14-05, 14-50, 15-12, 15-50, 16-25, 17-05, 17-30, 18-10, 18-45, 19-25, 19-45, 20-35, 21-20

Мариенбург: 10-40, 11-05, 11-50, 13-10, 14-10, 14-35, 15-20, 15-45, 16-20, 16-55, 17-35, 17-58, 18-40, 19-15, 20-00, 20-20

 

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал»: 10-35, 11-15, 12-00, 13-20, 14-20, 14-50, 15-50, 16-20, 17-20, 17-50, 18-50, 19-20, 20-20

ТРК «КУБУС»: 10-20, 11-20, 12-00, 12-50, 14-05, 15-05, 15-35, 16-35, 17-05, 18-05, 18-35, 19-35, 20-10, 21-10

 

 

Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2024 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

 

С 3 января по 8 января 2024 года все городские маршруты работают по расписанию воскресного дня.

 

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

1января 2024г. начало работы маршрута в 9-20 от Гатчины (Варшавский вокзал)

Маршрут № 527 (с 1 по 8 января 2024г.)

Кобралово: 8-10, 10-20, 13-25, 16-15, 19-10

Коммунар: 8-20, 10-30, 13-35, 16-25, 19-20

Лукаши: 8-35, 10-45, 13-50, 16-40, 19-35

Варшавский вокзал: 7-10, 9-20, 12-25, 15-00, 18-10

Лукаши: 7-40, 9-50, 12-55, 15-30, 18-40

Коммунар: 7-55, 10-05, 13-10, 15-45, 18-55

 

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

 

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.

Отмены рейсов 31 декабря 2023 г.

Маршрут 431

Отправление   от г.Гатчины Варшавский вокзал – 22:10

Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40

Отправление от д. Тойворово-22:30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15

Отправление от д. Луйсковиц - 22:10

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-   22:00,22:40

Отправление от п. Нового Света - 22:20,23:00

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:45 

Отправление от д. Новый Учхоз - 22:15

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50

Маршрут № 529

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:30

Отправление от г. Павловска - 22:35

Маршрут № 528

Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10

Отправление от г. Павловска   - 21:40,22:07,22:55

 

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2024 г.

 

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево       

Начало движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 7-30

Окончание движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 21-20

Интервал движения 30 минут.

 

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково

Варшавский вокзал: 12:40, 19:05

Прибытково: 13:32, 20:02

 

Маршрут № 516-А г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково

Варшавский вокзал: 6:40, 10:50, 16:00, 21:00

Меньково: 7:30, 11:25, 16:35, 21:33

 

 

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Терволово  

Варшавский вокзал: 6:30, 8:20, 10:50, 13:30, 17:50, 18:25, 20:45

п.Терволово: 7:30, 9:20, 11:50, 14:20, 18:45, 19:15, 21:45

 

 

Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино 

Варшавский вокзал 17:55

Черемыкино 19:15

 

 

Маршрут № 522   г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал: 8:50, 10:50, 10:50, 14:15, 15:00, 11:20, 16:40, 17:20, 18:20, 19:15, 20:05, 21:40

Тойворово: 9:50, 11:40, 12:10, 15:05, 15:50, 17:30, 18:20, 19:10, 20:05, 20:55, 22:30

 

 

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево

Варшавский вокзал: 12:05, 17:08

Яскелево: 13:10, 18:05

 

 

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский  вокзал: 8:35,  10:40, 16:30, 17:40, 21:15

Луйсковицы: 9:45, 11:45, 17:30, 18:40, 22:10

 

 

Маршрут № 524 г.Гатчина, Варшавский вокзал – г. Волосово

Варшавский вокзал: 7:45, 8:55, 10:25, 11:35, 12:30, 16:10, 17:00, 19:50, 20:30

Волосово: 7:25, 9:10, 10:50, 12:00, 13:00, 14:10, 17:20, 18:50, 21:10

 

 

Маршрут № 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Глумицы

Варшавский вокзал: 11:05, 14:07*, 15:05, 18:05

От д. Глумицы: 12:30, 15:35*, 16:25, 19:35

*Рейс   через  Большие Колпаны

 

 

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал: 9:05, 12:45, 14:30, 19:05

 От Раболово: 10:10, 14:10, 15:40, 20:25

 

 

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал: 5:40, 8:10, 12:00, 14:55*, 18:40, 20:10*

Батово: 6:35, 9:25, 13:20, 16:27, 19:40, 21:10

* заезд в больницу Кащенко

 

 

Маршрут № 532   г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы

Варшавский вокзал 7:10*

Тихковицы 8:05*

* заезд Кащенко

 

 

Маршрут № 533 г.Гатчина, Варшавский вокзал – Кипень    

Варшавский вокзал: 7:30, 9:10, 11:40, 14:05, 15:15, 17:20, 19:35

Кипень: 8:25, 10:10, 12:45, 14:55, 16:25, 18:25, 20:30

 

           

Маршрут № 534   г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал: 8:45, 9:25,  11:00, 11:50, 13:40*, 15:00*, 16:45, 17:25, 18:50, 19:40

Вырица: 9:42*, 10:22, 11:53, 12:42, 14:37, 15:52, 17:42, 18:22, 19:43

*  Заезд Карташевская

 

 

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал: 7:55, 9:50, 13:25, 14:45, 16:20, 20:25

Низковицы Жабино: 9:05, 11:05, 14:35, 16:00, 17:35, 21:35

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал: 10:10, 12:40, 14:40,  16:55, 19:10

Тайцы: 11:00, 13:40, 15:45, 18:10, 20:00

 

 

Маршрут № 538  г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал: 15:35, 20:15

Сусанино: 16:30, 21:20

 

 

Маршрут № 538  Варшавский  вокзал – Семрино

Варшавский вокзал: 8:25, 11:40,  17:35

Семрино: 9:05, 12:30, 18:25

 

 

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал: 9:45, 13:08, 15:10*, 17:27, 19:30*

Шпаньково: 10:50, 14:08, 16:20, 18:25, 20:25

*  заезд Кащенко  

 

                                               

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал: 9:57, 11:55, 13:40, 15:22,  17:35, 19:10

Учхоз: 10:40, 12:45, 14:25, 16:05, 18:20, 19:45

 

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

Начало движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 8-40

Окончание движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 22-20

Интервал движения 20 минут.

 

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Варшавский вокзал: 6-45, 7-15, 7-50, 8-40, 9-05, 10-00, 10-25, 11-20, 11-45, 13-00, 13-30, 14-30, 14-55, 15-20, 15-45, 16-10, 17-15, 17-30, 17-45, 18-40, 19-10, 20-20, 21-45

от п. Н. Учхоз: 7-15, 7-55, 8-25, 9-15, 9-45, 10-45, 11-05, 12-00, 12-25, 13-40, 14-10, 15-10, 15-35, 16-00, 16-25, 16-50, 17-55, 18-10, 18-25, 19-15, 19-50, 20-50, 22-15

 

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 534а г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица – отмена

Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена  

 

Маршрут № 431   Варшавский вокзал- СПБ, Демонстрационный проезд

Варшавский вокзал: 6:10, 7:20, 8:30, 9:10, 10:30, 11:10, 11:50, 12:35, 13:20, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 17:00, 18:20, 19:05, 19:45, 21:10, 22:10

От СПБ, Демонстрационный проезд: 7:30, 8:50, 10:05, 10:45, 12:05, 12:45, 13:25, 14:10, 14:55, 16:15, 16:55, 17:25, 17:50, 18:20, 19:55, 20:40, 21:20, 22:30, 23:05

 

Со 2 января по 8 января 2024 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»:

8-812-309-10-10.

Расписание движения пригородных автобусов

 

Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка

Расписание движения на 1 января 2024 г.

Сиверский: 11-45, 13-05 П, 15-10 П, 17-40,  18-35, 20-00 по кругу, 20-55 по кругу

Белогорка: 12-10, 13-30 П, 15-35 П,  18-00,  18-55, 20-20 по Вокзальной, 21-05 по Вокзальной

 

Расписание движения с 02.01.2024 по 08.01.2024

Сиверский: 5-50 по Вокзальной, 6-20 по Вокзальной, 7-05, 7-40 П, 8-30 П, 10-10, 11-45, 13-05 П, 15-10 П, 17-40, 18-35, 20-00 по кругу, 20-55 по кругу

Белогорка: 6-00 по кругу, 6-35 по кругу, 7-20, 8-05 П, 8-55 П, 10-30, 12-10, 13-30 П, 15-35 П, 18-00, 18-55, 20-20 по Вокзальной, 21-05 по Вокзальной

П - заезд в поликлинику

 

 

Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка

31 декабря 2023, 1, 2, 3 января 2024 – отмена

С 04.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:

Сиверский: 7-35, 8-30, 10-10*, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35, 18-40

д. Дружная Горка: 8-00, 8-55, 10-35*, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00*, 19-05

*мимо кладбища

 

Маршруты № 123 п. Вырица - д. Мины, № 504 А п. Вырица – д. Каушта, № 512 п. Вырица - д. Нестерково

1, 2, 3 января 2024г. – отмена

С 04.01.2024г. по 08.01.2024г.  следующее расписание:

Вырица: 6-05, 6-50,  7-10, 7-55, 8-30, 10-25, 11-15, 11-35, 14-10, 14-50, 15-45 по Бакунина, 17-35 по Бакунина , 18-55

Мины: 6-15, 7-00, 8-05, 10-35, 11-25, 14-20, 15-00, 19-05

Каушта: 7-25 по Бакунина , 11-50, 17-50

Нестерково: 9-15, 16-30

 

 

Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина

Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.

Сиверский: 10-10,  11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина: 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

 

Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2024 г.

Сиверский: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

 

 

Расписание движения автобусов с 04.01.2024 по 08.01.2024

Сиверский: 5-50, 7-00, 7-55, 8-05 до Варшавского вок-ла, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 13-50, 14-50, 16-20, 17-10, 17-30, 18-35, 20-05, 21-00

Гатчина: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40,  13-30, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15

 

 

Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово

Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.

Сиверский: 9-40, 10-55, 11-50, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45

Батово: 10-10, 11-20, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-20, 22-20, 0-00

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024

Сиверский: 5-15, 6-40, 7-55, 9-40, 10-55, 11-50,  13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45

Батово: 5-45, 7-10, 8-25, 10-10, 11-20, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-20, 22-20, 0-00

 

 

Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды

1 января 2024 – отмена

С 02.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:

Сиверский: 10-10, 15-50

Ляды: 10-45, 16-25

 

 

Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково

Расписание движения автобусов на 31 декабря 2023 г.

Сиверский: 5-00, 6-30, 9-15, 10-55, 12-10, 13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50

Дружная Горка: 5-45, 7-55, 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20,  17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30

Белогорка: 7-40

Изора: 5-35, 11-30, 22-25

Симанково: 15-55, 18-50

 

Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.

Сиверский: 9-15, 10-55,  12-10,  13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50, 23-45

Дружная Горка: 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20, 17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30, 0-00

Изора 11-30, 22-25

Симанково 15-55, 18-50

 

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024

Сиверский: 5-00, 6-30, 9-15, 10-55, 12-10, 13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50, 23-45

Дружная Горка: 5-45, 7-55, 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20, 17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30, 0-00

Белогорка 7-40

Изора 5-35, 11-30,  22-25

Симанково 15-55, 18-50

 

 

Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество

Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.

Сиверский 10-55, 13-05, 15-10, 18-40, 20-55, 21-50

Лесничество 11-20, 13-25, 15-35, 19-00, 21-20, 22-10

 

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024

Сиверский 5-55, 6-50,  7-40, 8-30, 13-05, 18-40,  20-55, 21-50

Лесничество 6-25, 7-10, 8-05, 8-55, 13-25, 19-00, 21-20, 22-10

 

 

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское

1, 2, 3 января 2024 – отмена

С 04.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:

г. Гатчина 9-00, 10-20, 11-40, 14-05, 16-30, 18-10

с. Никольское 9-40, 11-00, 12-40, 15-00, 17-20, 19-10

 

 

С 30 декабря 2023 года по 08 января 2024 года отменяются рейсы:

Маршрут № 121Т п. Сиверский – д. Батово

Маршрут № 151Д Дружная Горка – Гатчина

 

С 31 декабря 2023 года по 08 января 2024 года отменяются рейсы:

Маршрут № 4Т п. Сиверский – д. Межно

Маршрут № 507А п. Сиверский – д. Большево

 

С 01 января по 08 января 2024 года отменяются рейсы:

Маршрут № 503 п.Сиверский – п. Вырица

 

Диспетчерская ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.

 