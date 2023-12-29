Расписание движения автобусов в Гатчине и Гатчинском районе в период новогодних праздников
В период новогодних праздников число пассажиров, пользующихся общественным транспортом, резко снижается. Перевозки пассажиров организуются с учётом фактического пассажиропотока.
График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2023-2024:
31 декабря 2023 года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по выходному дню (с отменами рейсов).
1 января 2024 года – по воскресенью (с отменами рейсов).
2-8 января 2024 года – по воскресенью.
Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2024г.
Все городские маршруты начинают работу с 10-00.
Изменения в расписании:
Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт
Варшавский вокзал: 10-15, 11-40, 15-22, 16-37Э, 17-50, 19-07
Мариенбург: 10-50, 12-20, 15-55, 17-15Э, 18-30, 19-45
Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец
Магазин О`КЕЙ: 10-35, 11-15, 11-35, 12-25, 14-05, 14-50, 15-12, 15-50, 16-25, 17-05, 17-30, 18-10, 18-45, 19-25, 19-45, 20-35, 21-20
Мариенбург: 10-40, 11-05, 11-50, 13-10, 14-10, 14-35, 15-20, 15-45, 16-20, 16-55, 17-35, 17-58, 18-40, 19-15, 20-00, 20-20
Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»
ЖК «Речной квартал»: 10-35, 11-15, 12-00, 13-20, 14-20, 14-50, 15-50, 16-20, 17-20, 17-50, 18-50, 19-20, 20-20
ТРК «КУБУС»: 10-20, 11-20, 12-00, 12-50, 14-05, 15-05, 15-35, 16-35, 17-05, 18-05, 18-35, 19-35, 20-10, 21-10
Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2024 г.
Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.
Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози - отмена.
Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
С 3 января по 8 января 2024 года все городские маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Расписание движения автобусов по маршруту № 527.
1января 2024г. начало работы маршрута в 9-20 от Гатчины (Варшавский вокзал)
Маршрут № 527 (с 1 по 8 января 2024г.)
Кобралово: 8-10, 10-20, 13-25, 16-15, 19-10
Коммунар: 8-20, 10-30, 13-35, 16-25, 19-20
Лукаши: 8-35, 10-45, 13-50, 16-40, 19-35
Варшавский вокзал: 7-10, 9-20, 12-25, 15-00, 18-10
Лукаши: 7-40, 9-50, 12-55, 15-30, 18-40
Коммунар: 7-55, 10-05, 13-10, 15-45, 18-55
Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.
Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.
Отмены рейсов 31 декабря 2023 г.
Маршрут № 431
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал – 22:10
Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05
Маршрут № 522
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40
Отправление от д. Тойворово-22:30
Маршрут № 523
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15
Отправление от д. Луйсковиц - 22:10
Маршрут № 535
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22:00,22:40
Отправление от п. Нового Света - 22:20,23:00
Маршрут № 525
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:45
Отправление от д. Новый Учхоз - 22:15
Маршрут № 107
Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50
Маршрут № 529
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:30
Отправление от г. Павловска - 22:35
Маршрут № 528
Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10
Отправление от г. Павловска - 21:40,22:07,22:55
Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2024 г.
Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево
Начало движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 7-30
Окончание движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 21-20
Интервал движения 30 минут.
Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково
Варшавский вокзал: 12:40, 19:05
Прибытково: 13:32, 20:02
Маршрут № 516-А г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково
Варшавский вокзал: 6:40, 10:50, 16:00, 21:00
Меньково: 7:30, 11:25, 16:35, 21:33
Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Терволово
Варшавский вокзал: 6:30, 8:20, 10:50, 13:30, 17:50, 18:25, 20:45
п.Терволово: 7:30, 9:20, 11:50, 14:20, 18:45, 19:15, 21:45
Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино
Варшавский вокзал 17:55
Черемыкино 19:15
Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово
Варшавский вокзал: 8:50, 10:50, 10:50, 14:15, 15:00, 11:20, 16:40, 17:20, 18:20, 19:15, 20:05, 21:40
Тойворово: 9:50, 11:40, 12:10, 15:05, 15:50, 17:30, 18:20, 19:10, 20:05, 20:55, 22:30
Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево
Варшавский вокзал: 12:05, 17:08
Яскелево: 13:10, 18:05
Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы
Варшавский вокзал: 8:35, 10:40, 16:30, 17:40, 21:15
Луйсковицы: 9:45, 11:45, 17:30, 18:40, 22:10
Маршрут № 524 г.Гатчина, Варшавский вокзал – г. Волосово
Варшавский вокзал: 7:45, 8:55, 10:25, 11:35, 12:30, 16:10, 17:00, 19:50, 20:30
Волосово: 7:25, 9:10, 10:50, 12:00, 13:00, 14:10, 17:20, 18:50, 21:10
Маршрут № 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Глумицы
Варшавский вокзал: 11:05, 14:07*, 15:05, 18:05
От д. Глумицы: 12:30, 15:35*, 16:25, 19:35
*Рейс через Большие Колпаны
Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово
Варшавский вокзал: 9:05, 12:45, 14:30, 19:05
От Раболово: 10:10, 14:10, 15:40, 20:25
Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово
Варшавский вокзал: 5:40, 8:10, 12:00, 14:55*, 18:40, 20:10*
Батово: 6:35, 9:25, 13:20, 16:27, 19:40, 21:10
* заезд в больницу Кащенко
Маршрут № 532 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы
Варшавский вокзал 7:10*
Тихковицы 8:05*
* заезд Кащенко
Маршрут № 533 г.Гатчина, Варшавский вокзал – Кипень
Варшавский вокзал: 7:30, 9:10, 11:40, 14:05, 15:15, 17:20, 19:35
Кипень: 8:25, 10:10, 12:45, 14:55, 16:25, 18:25, 20:30
Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица
Варшавский вокзал: 8:45, 9:25, 11:00, 11:50, 13:40*, 15:00*, 16:45, 17:25, 18:50, 19:40
Вырица: 9:42*, 10:22, 11:53, 12:42, 14:37, 15:52, 17:42, 18:22, 19:43
* Заезд Карташевская
Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино
Варшавский вокзал: 7:55, 9:50, 13:25, 14:45, 16:20, 20:25
Низковицы Жабино: 9:05, 11:05, 14:35, 16:00, 17:35, 21:35
Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы
Варшавский вокзал: 10:10, 12:40, 14:40, 16:55, 19:10
Тайцы: 11:00, 13:40, 15:45, 18:10, 20:00
Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино
Варшавский вокзал: 15:35, 20:15
Сусанино: 16:30, 21:20
Маршрут № 538 Варшавский вокзал – Семрино
Варшавский вокзал: 8:25, 11:40, 17:35
Семрино: 9:05, 12:30, 18:25
Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково
Варшавский вокзал: 9:45, 13:08, 15:10*, 17:27, 19:30*
Шпаньково: 10:50, 14:08, 16:20, 18:25, 20:25
* заезд Кащенко
Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз
Варшавский вокзал: 9:57, 11:55, 13:40, 15:22, 17:35, 19:10
Учхоз: 10:40, 12:45, 14:25, 16:05, 18:20, 19:45
Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет
Начало движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 8-40
Окончание движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 22-20
Интервал движения 20 минут.
Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз
Варшавский вокзал: 6-45, 7-15, 7-50, 8-40, 9-05, 10-00, 10-25, 11-20, 11-45, 13-00, 13-30, 14-30, 14-55, 15-20, 15-45, 16-10, 17-15, 17-30, 17-45, 18-40, 19-10, 20-20, 21-45
от п. Н. Учхоз: 7-15, 7-55, 8-25, 9-15, 9-45, 10-45, 11-05, 12-00, 12-25, 13-40, 14-10, 15-10, 15-35, 16-00, 16-25, 16-50, 17-55, 18-10, 18-25, 19-15, 19-50, 20-50, 22-15
Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена
Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена
Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена
Маршрут № 534а г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица – отмена
Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы - отмена
Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена
Маршрут № 431 Варшавский вокзал- СПБ, Демонстрационный проезд
Варшавский вокзал: 6:10, 7:20, 8:30, 9:10, 10:30, 11:10, 11:50, 12:35, 13:20, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 17:00, 18:20, 19:05, 19:45, 21:10, 22:10
От СПБ, Демонстрационный проезд: 7:30, 8:50, 10:05, 10:45, 12:05, 12:45, 13:25, 14:10, 14:55, 16:15, 16:55, 17:25, 17:50, 18:20, 19:55, 20:40, 21:20, 22:30, 23:05
Со 2 января по 8 января 2024 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»:
8-812-309-10-10.
Расписание движения пригородных автобусов
Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка
Расписание движения на 1 января 2024 г.
Сиверский: 11-45, 13-05 П, 15-10 П, 17-40, 18-35, 20-00 по кругу, 20-55 по кругу
Белогорка: 12-10, 13-30 П, 15-35 П, 18-00, 18-55, 20-20 по Вокзальной, 21-05 по Вокзальной
Расписание движения с 02.01.2024 по 08.01.2024
Сиверский: 5-50 по Вокзальной, 6-20 по Вокзальной, 7-05, 7-40 П, 8-30 П, 10-10, 11-45, 13-05 П, 15-10 П, 17-40, 18-35, 20-00 по кругу, 20-55 по кругу
Белогорка: 6-00 по кругу, 6-35 по кругу, 7-20, 8-05 П, 8-55 П, 10-30, 12-10, 13-30 П, 15-35 П, 18-00, 18-55, 20-20 по Вокзальной, 21-05 по Вокзальной
П - заезд в поликлинику
Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка
31 декабря 2023, 1, 2, 3 января 2024 – отмена
С 04.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:
Сиверский: 7-35, 8-30, 10-10*, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35, 18-40
д. Дружная Горка: 8-00, 8-55, 10-35*, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00*, 19-05
*мимо кладбища
Маршруты № 123 п. Вырица - д. Мины, № 504 А п. Вырица – д. Каушта, № 512 п. Вырица - д. Нестерково
1, 2, 3 января 2024г. – отмена
С 04.01.2024г. по 08.01.2024г. следующее расписание:
Вырица: 6-05, 6-50, 7-10, 7-55, 8-30, 10-25, 11-15, 11-35, 14-10, 14-50, 15-45 по Бакунина, 17-35 по Бакунина , 18-55
Мины: 6-15, 7-00, 8-05, 10-35, 11-25, 14-20, 15-00, 19-05
Каушта: 7-25 по Бакунина , 11-50, 17-50
Нестерково: 9-15, 16-30
Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина
Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.
Сиверский: 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина: 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2024 г.
Сиверский: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
Расписание движения автобусов с 04.01.2024 по 08.01.2024
Сиверский: 5-50, 7-00, 7-55, 8-05 до Варшавского вок-ла, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 13-50, 14-50, 16-20, 17-10, 17-30, 18-35, 20-05, 21-00
Гатчина: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15
Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово
Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.
Сиверский: 9-40, 10-55, 11-50, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45
Батово: 10-10, 11-20, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-20, 22-20, 0-00
Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024
Сиверский: 5-15, 6-40, 7-55, 9-40, 10-55, 11-50, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45
Батово: 5-45, 7-10, 8-25, 10-10, 11-20, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-20, 22-20, 0-00
Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды
1 января 2024 – отмена
С 02.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:
Сиверский: 10-10, 15-50
Ляды: 10-45, 16-25
Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково
Расписание движения автобусов на 31 декабря 2023 г.
Сиверский: 5-00, 6-30, 9-15, 10-55, 12-10, 13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50
Дружная Горка: 5-45, 7-55, 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20, 17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30
Белогорка: 7-40
Изора: 5-35, 11-30, 22-25
Симанково: 15-55, 18-50
Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.
Сиверский: 9-15, 10-55, 12-10, 13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50, 23-45
Дружная Горка: 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20, 17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30, 0-00
Изора 11-30, 22-25
Симанково 15-55, 18-50
Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024
Сиверский: 5-00, 6-30, 9-15, 10-55, 12-10, 13-10, 15-10, 17-10, 18-10, 20-55, 21-50, 23-45
Дружная Горка: 5-45, 7-55, 9-40, 11-40, 12-40, 13-45, 16-20, 17-35, 18-30 ч/з Симанково, 21-25, 22-30, 0-00
Белогорка 7-40
Изора 5-35, 11-30, 22-25
Симанково 15-55, 18-50
Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество
Расписание движения автобусов на 1 января 2024 г.
Сиверский 10-55, 13-05, 15-10, 18-40, 20-55, 21-50
Лесничество 11-20, 13-25, 15-35, 19-00, 21-20, 22-10
Расписание движения автобусов с 02.01.2024 по 08.01.2024
Сиверский 5-55, 6-50, 7-40, 8-30, 13-05, 18-40, 20-55, 21-50
Лесничество 6-25, 7-10, 8-05, 8-55, 13-25, 19-00, 21-20, 22-10
Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское
1, 2, 3 января 2024 – отмена
С 04.01.2024 по 08.01.2024 следующее расписание:
г. Гатчина 9-00, 10-20, 11-40, 14-05, 16-30, 18-10
с. Никольское 9-40, 11-00, 12-40, 15-00, 17-20, 19-10
С 30 декабря 2023 года по 08 января 2024 года отменяются рейсы:
Маршрут № 121Т п. Сиверский – д. Батово
Маршрут № 151Д Дружная Горка – Гатчина
С 31 декабря 2023 года по 08 января 2024 года отменяются рейсы:
Маршрут № 4Т п. Сиверский – д. Межно
Маршрут № 507А п. Сиверский – д. Большево
С 01 января по 08 января 2024 года отменяются рейсы:
Маршрут № 503 п.Сиверский – п. Вырица
Диспетчерская ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.