Расписание движения автобусов в Гатчине и Гатчинском районе в период новогодних праздников

График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2023-2024:

31 декабря 2023 года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по выходному дню (с отменами рейсов).

1 января 2024 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-8 января 2024 года – по воскресенью.

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2024г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт

Варшавский вокзал: 10-15, 11-40, 15-22, 16-37Э, 17-50, 19-07

Мариенбург: 10-50, 12-20, 15-55, 17-15Э, 18-30, 19-45

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ: 10-35, 11-15, 11-35, 12-25, 14-05, 14-50, 15-12, 15-50, 16-25, 17-05, 17-30, 18-10, 18-45, 19-25, 19-45, 20-35, 21-20

Мариенбург: 10-40, 11-05, 11-50, 13-10, 14-10, 14-35, 15-20, 15-45, 16-20, 16-55, 17-35, 17-58, 18-40, 19-15, 20-00, 20-20

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал»: 10-35, 11-15, 12-00, 13-20, 14-20, 14-50, 15-50, 16-20, 17-20, 17-50, 18-50, 19-20, 20-20

ТРК «КУБУС»: 10-20, 11-20, 12-00, 12-50, 14-05, 15-05, 15-35, 16-35, 17-05, 18-05, 18-35, 19-35, 20-10, 21-10

Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2024 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

С 3 января по 8 января 2024 года все городские маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

1января 2024г. начало работы маршрута в 9-20 от Гатчины (Варшавский вокзал)

Маршрут № 527 (с 1 по 8 января 2024г.)

Кобралово: 8-10, 10-20, 13-25, 16-15, 19-10

Коммунар: 8-20, 10-30, 13-35, 16-25, 19-20

Лукаши: 8-35, 10-45, 13-50, 16-40, 19-35

Варшавский вокзал: 7-10, 9-20, 12-25, 15-00, 18-10

Лукаши: 7-40, 9-50, 12-55, 15-30, 18-40

Коммунар: 7-55, 10-05, 13-10, 15-45, 18-55

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.

Отмены рейсов 31 декабря 2023 г.

Маршрут № 431

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал – 22:10

Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40

Отправление от д. Тойворово-22:30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15

Отправление от д. Луйсковиц - 22:10

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22:00,22:40

Отправление от п. Нового Света - 22:20,23:00

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:45

Отправление от д. Новый Учхоз - 22:15

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50

Маршрут № 529

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:30

Отправление от г. Павловска - 22:35

Маршрут № 528

Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10

Отправление от г. Павловска - 21:40,22:07,22:55

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2024 г.

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево

Начало движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 7-30

Окончание движения от г. Гатчины и от д. Большое Верево – 21-20

Интервал движения 30 минут.

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково

Варшавский вокзал: 12:40, 19:05

Прибытково: 13:32, 20:02

Маршрут № 516-А г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково

Варшавский вокзал: 6:40, 10:50, 16:00, 21:00

Меньково: 7:30, 11:25, 16:35, 21:33

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Терволово

Варшавский вокзал: 6:30, 8:20, 10:50, 13:30, 17:50, 18:25, 20:45

п.Терволово: 7:30, 9:20, 11:50, 14:20, 18:45, 19:15, 21:45

Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино

Варшавский вокзал 17:55

Черемыкино 19:15

Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал: 8:50, 10:50, 10:50, 14:15, 15:00, 11:20, 16:40, 17:20, 18:20, 19:15, 20:05, 21:40

Тойворово: 9:50, 11:40, 12:10, 15:05, 15:50, 17:30, 18:20, 19:10, 20:05, 20:55, 22:30

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево

Варшавский вокзал: 12:05, 17:08

Яскелево: 13:10, 18:05

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал: 8:35, 10:40, 16:30, 17:40, 21:15

Луйсковицы: 9:45, 11:45, 17:30, 18:40, 22:10

Маршрут № 524 г.Гатчина, Варшавский вокзал – г. Волосово

Варшавский вокзал: 7:45, 8:55, 10:25, 11:35, 12:30, 16:10, 17:00, 19:50, 20:30

Волосово: 7:25, 9:10, 10:50, 12:00, 13:00, 14:10, 17:20, 18:50, 21:10

Маршрут № 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Глумицы

Варшавский вокзал: 11:05, 14:07*, 15:05, 18:05

От д. Глумицы: 12:30, 15:35*, 16:25, 19:35

*Рейс через Большие Колпаны

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал: 9:05, 12:45, 14:30, 19:05

От Раболово: 10:10, 14:10, 15:40, 20:25

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал: 5:40, 8:10, 12:00, 14:55*, 18:40, 20:10*

Батово: 6:35, 9:25, 13:20, 16:27, 19:40, 21:10

* заезд в больницу Кащенко

Маршрут № 532 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы

Варшавский вокзал 7:10*

Тихковицы 8:05*

* заезд Кащенко

Маршрут № 533 г.Гатчина, Варшавский вокзал – Кипень

Варшавский вокзал: 7:30, 9:10, 11:40, 14:05, 15:15, 17:20, 19:35

Кипень: 8:25, 10:10, 12:45, 14:55, 16:25, 18:25, 20:30

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал: 8:45, 9:25, 11:00, 11:50, 13:40*, 15:00*, 16:45, 17:25, 18:50, 19:40

Вырица: 9:42*, 10:22, 11:53, 12:42, 14:37, 15:52, 17:42, 18:22, 19:43

* Заезд Карташевская

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал: 7:55, 9:50, 13:25, 14:45, 16:20, 20:25

Низковицы Жабино: 9:05, 11:05, 14:35, 16:00, 17:35, 21:35

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал: 10:10, 12:40, 14:40, 16:55, 19:10

Тайцы: 11:00, 13:40, 15:45, 18:10, 20:00

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал: 15:35, 20:15

Сусанино: 16:30, 21:20

Маршрут № 538 Варшавский вокзал – Семрино

Варшавский вокзал: 8:25, 11:40, 17:35

Семрино: 9:05, 12:30, 18:25

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал: 9:45, 13:08, 15:10*, 17:27, 19:30*

Шпаньково: 10:50, 14:08, 16:20, 18:25, 20:25

* заезд Кащенко

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал: 9:57, 11:55, 13:40, 15:22, 17:35, 19:10

Учхоз: 10:40, 12:45, 14:25, 16:05, 18:20, 19:45

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

Начало движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 8-40

Окончание движения от г. Гатчины и от п. Новый Свет – 22-20

Интервал движения 20 минут.

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Варшавский вокзал: 6-45, 7-15, 7-50, 8-40, 9-05, 10-00, 10-25, 11-20, 11-45, 13-00, 13-30, 14-30, 14-55, 15-20, 15-45, 16-10, 17-15, 17-30, 17-45, 18-40, 19-10, 20-20, 21-45

от п. Н. Учхоз: 7-15, 7-55, 8-25, 9-15, 9-45, 10-45, 11-05, 12-00, 12-25, 13-40, 14-10, 15-10, 15-35, 16-00, 16-25, 16-50, 17-55, 18-10, 18-25, 19-15, 19-50, 20-50, 22-15

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 534а г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица – отмена

Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена

Маршрут № 431 Варшавский вокзал- СПБ, Демонстрационный проезд

Варшавский вокзал: 6:10, 7:20, 8:30, 9:10, 10:30, 11:10, 11:50, 12:35, 13:20, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 17:00, 18:20, 19:05, 19:45, 21:10, 22:10

От СПБ, Демонстрационный проезд: 7:30, 8:50, 10:05, 10:45, 12:05, 12:45, 13:25, 14:10, 14:55, 16:15, 16:55, 17:25, 17:50, 18:20, 19:55, 20:40, 21:20, 22:30, 23:05

Со 2 января по 8 января 2024 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»:

8-812-309-10-10.