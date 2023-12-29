«Спартак» в Гатчине введен в эксплуатацию

«Наконец, строительный блок сможет сыграть в футбол на новом футбольном поле стадиона «Спартак». Проект был непростой: потребовалось преодолеть много сложностей с подключением объекта к сетям, корректировкой проекта, зато в следующем году качественный и современный стадион с беговыми дорожками и собственными раздевалками откроется для всех любителей спорта», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования всероссийского уровня и станет площадкой для ежедневных тренировок гатчинцев и профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец».

В спортивном комплексе с футбольным полем откроется сектор для толкания ядра, появятся трибуны на 704 зрителя, отдельно стоящее модульное здание со спортивными залами, раздевалками, душевыми, помещениями для тренерского состава и судей.

Проект реализован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».