В Гатчине сотрудники Росгвардии нашли и вернули матери ушедшую ночью из дома малолетнюю дочь

Получив описание ребенка и приступив к поиску, сотрудники Росгвардии на пешеходном переходе перекрестка проспекта 25 Октября и Рощинской улицы обнаружили маленькую девочку, находящуюся на улице без сопровождения взрослых и схожую по приметам с разыскиваемой.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли ребенка в территориальный отдел полиции, после чего мать была извещена о местонахождении дочери. Благодаря оперативности и грамотным действиям росгвардейцев удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия.

Позже было установлено, что девочка, находясь на ночевке в гостях, ночью самостоятельно покинула квартиру и отправилась домой. Через некоторое время жильцы квартиры, заметив ее отсутствие, сообщили об этом матери ребенка, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы.





Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО