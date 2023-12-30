Жители Гатчины активно поддерживают выдвижение Владимира Путина в президенты

30 декабря пикеты будут работать с 12.00 до 15.00, а также с 18.00 до 21.00. 31 декабря, а также 1 и 2 января они работать не будут. С 3 по 6 января оставить подпись в поддержку Путина можно будет с 18.00 до 21.00.

Сбор подписей также проходит проходит в ТЦ "Галактика" в Сосновом Бору, ТРК "Ребус" в Кингисеппе, ТЦ "Галерея" в Тихвине, ТРК "Кубус" в Волхове, ТЦ "Ребус" в Выборге. В Кудрово оставляют подписи в "Меге Дыбенко", а в Мурино — в "Экопарке".

В Петербурге можно оставить подпись в офисе регионального отделения "Народного Фронта" в доме 82 лит. А по улице Марата в любой день с 10.00 до 18.00 кроме 1, 2 и 7 января.