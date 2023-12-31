Зимние забавы в Гатчинском парке

Совместными усилиями Гатчинского дворца-музея и парка, городского Дома культуры, стадиона «Спартак», заводских и молодёжных клубов в зимний период в Дворцовом парке проходили большие народные праздники и всевозможные развлекательные, культурно-просветительные, спортивные, оздоровительные мероприятия, работала торговля, имелись пункты проката спортивного инвентаря. Поэтому неслучайно в то время гатчинцы спешили встретить любимый праздник в Гатчинском парке.

Например, в новогоднюю ночь 1968 года народные гуляния начались на берегу Белого озера и спортивного поля, недалеко от Берёзовых ворот в 23 часа 30 минут.

«Дирекция Гатчинского дворца-музея и парка организует большое новогоднее гуляние в парке, – сообщала в анонсе газета «Гатчинская правда». – Парк будет ждать новогодних гостей, и можно представить себе, какой интересной и необычной будет встреча с Новым годом на его аллеях, под кронами опущенных снегом деревьев.

Если вы пройдёте к спортивному полю, то увидите празднично наряженную ёлку; на залитой разноцветными огнями танцевальной площадке вас встретят Дед Мороз и Снегурочка. Здесь будут танцы, различные игры, конкурсы…

Неподалёку от танцевальной площадки будут ждать любителей катания на лошадях, запряжённых в разукрашенные сани. Можете прокатиться по зимнему парку. А если у вас возникнет желание «полетать» по воздуху – пожалуйста, качели к вашим услугам!

Но вот вы проголодались. Пройдите в павильон смеха, там вас ждут горячие блины…»

Вряд ли такая предновогодняя «зазывалка» могла оставить горожан дома. Семьями, трудовыми коллективами, дворами гатчинцы шли встречать Новый год в Гатчинский парк.

Организаторы зимних праздников умело использовали своё мастерство в театрализованных действиях. Находясь в постоянном творческом поиске, сотрудники дворца-музея и парка постоянно придумывали новые формы работы с населением. Особое место в дни зимних каникул уделялось детям и школьникам. Для них в парке появлялись новые аттракционы. О некоторых из них с ностальгией вспоминают сегодня горожане.

«Тот, кто побывал в Гатчинском парке в последние дни 1971 года, не мог не заметить, что на спортивном поле строится какое-то сооружение. А в канун Нового года все узнали, что это такое, – рассказывала в заметке 4 января газета «Гатчинская правда». – Новым зимним аттракционом – ледяной катальной горкой решил порадовать своих гостей старый парк.

Старожилы Гатчины помнят, что до войны в Приоратском парке была ледяная гора, с которой всегда катались любители санок и ледянок. Теперь эта весёлая русская традиция возродилась.

Новая катальная горка, построенная рабочими парка, представляет собой 200-метровую трассу из двух желобов и четырёхметровую эстакаду с искусственным уклоном. Сани тоже изготовлены по специальным чертежам. Они рассчитаны на одного или двух пассажиров. Первых посетителей катальная горка приняла в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Гостеприимно встречал парк горожан – и взрослых и маленьких. Лошади, запряжённые в расписные сани, качели, виражные самолёты, воздушная карусель, лыжные базы и каток – всё это было представлено 1 и 2 января.

Интересно прошёл первый новогодний заплыв гатчинских «моржей». Любители зимнего купания, продемонстрировав свою выносливость и закалку перед многочисленными зрителями, «финишировали» тут же в проруби у льдины, оформленной как праздничный стол. В честь Нового года вылетела пробка из бутылки шампанского, и фужеры с пенящимся напитком пошли по рукам отважных пловцов».

После встречи Нового года, в один из январских выходных, в Дворцовом парке устраивался традиционный праздник «В гостях у матушки-зимы».

О том, как он проходил в начале 1970-х годов, мне рассказывал известный гатчинский художник, краевед и общественный деятель Владимир Константинович Монахов (1947-2007 гг.):

«Дед Мороз и Снегурочка приехали на открытие зимнего праздника в разукрашенных санях, упряжь и дуга лошади тоже украшены, при подъезде был слышен красивый звон колокольчиков. Народу собралось очень много, хотя зима была снежная, с крепкими морозами. На спортивном поле проходили соревнования в перетягивании каната и битва мешками, набитыми сеном. Сбитый мешком падал с высокой скамьи в сугроб. Все смеялись! Победитель получал приз.

В центре площадки на высоком столбе была установлена клетка с живым петухом. Столб заранее облили водой и заморозили. Желающих залезть на столб было много, парни, сняв пальто и шапки, пытались вскарабкаться, но скользили вниз. Никому влезть на столб не удалось. Петуха сняли молодые гимнасты из спортивной школы, когда они встали друг-другу на плечи.

В Приоратском парке – соревнования на лыжах с препятствиями, а кто-то отправился в «Сильвию» покататься на коньках. Сотни радостных мальчишек съезжают с ледяных гор. Кто на чём. А мы в буфет, там и чай с блинами, и беляши, и шашлыки, у нас с собой красное вино. Выпили, поели, пошли на заплыв «моржей». На «Водопаде» много знакомых. А на танцевальной площадке около портала «Маска» и тогда ещё не восстановленного Берёзового домика гремела быстрая музыка, здесь проходил конкурс на лучший танец. Погрелись, потанцевали. Стало темнеть. Оттуда довольные пошли через Берёзовые ворота по домам».

Новогоднему празднику предшествовала работа дружинников Гатчинского общества охраны природы, которые проводили рейды вокруг парков, в том числе «Сильвии» и «Зверинца»: отлавливали самовольных вырубщиков молодых елок. Пойманых нарушителей доставляли в ближайшие отделения милиции. В охране лесных красавиц особенно преуспели в 1960-

1970-е годы дружинники Борис Александрович Удальцов и Анатолий Владимирович Маркевич.

По воспоминаниям В.К. Монахова у некоторых гатчинцев в то время была традиция приходить встречать Новый год к памятнику основателю города Павлу I. После этого шли в парк, где праздничное веселье заканчивалось под утро.

У «моржей» – членов созданного в 1963 году клуба любителей зимнего плавания проходил ежегодный заплыв 31 декабря.

Еще одним местом встречи Нового года был каток на реке Колпанке, напротив бывшей императорской фермы. Сюда приходило очень много молодёжи.

В 1978 году праздничную программу «Зимние забавы» представляли в январском парке коллективы художественной самодеятельности Дома культуры. У Адмиралтейских ворот посетителей парка встречали одетые в яркие костюмы скоморохи. Несмотря на холодную погоду, на берегу прямоугольного пруда, недалеко от кафе «Дубок», на льду прошло весёлое представление для детей и взрослых. В этот же день в парке состоялись массовые лыжные соревнования.

Еще более масштабно подобные праздники проходили в 1980-х годах. Так, в январе 1981 года прошло большое театрализованное представление «Русская зима», главным событием которого стала сказка-спектакль «По щучьему велению…», поставленная режиссером Леонидом Манчиком. Актёры из Ленинградского театра массовых представлений забавляли гатчинцев плясками, интермедиями, шутками и программой-розыгрышем «Скоморошьи потешки». На дорожках парка были развернуты торговые ряды и выставки народных умельцев.

1 января 1983 года состоялось детское театрализованное действие «Новогодние приключения в Гатчинском парке», а спустя несколько дней прошёл День здоровья «Лыжня зовёт». К этому мероприятию лыжная база в парке «Сильвия» приготовила 500 пар лыж. Завершающим этапом школьных каникул стал организованный культурно-массовым отделом дворца-музея и парка день семейного отдыха – «Зимним днём по пушистому снегу».

Я и сам помню эти зимние праздники с катаниями на санках с Приоратских гор, игровые программы на прямоугольном пруду, вкусные блины с чаем из самовара. За какую-то символическую плату я ездил с другими мальчишками в больших санях на лошади по аллеям Дворцового парка. По воскресеньям ходили на заплывы местных «моржей». Я не был тогда жителем Гатчины, но приезжал в город из родной Суйды по выходным и в дни школьных каникул к родственникам, или просто брал санки, садился в электричку, ехал до станции Гатчина-Варшавская и оттуда шёл в Приорат. Зимой там было раздолье. Пригорки, трамплины, очередь на верхушке горы. Кто на санках, кто на кусках фанеры, пластмассы, картона... Летишь, подпрыгивая, с наезженных ледяных гор вниз… Счастливое тогда было время!

Очень весело и оригинально проходили в парке ежегодные праздники «Прощай, Зимушка-зима!», которые заканчивались Масленичным прощальным костром. В них обычно участвовало несколько тысяч горожан. Здесь были и конкурсы силачей, и шуточные эстафеты: «бой петухов», хождение на ходулях, бег в мешках. Устраивался концерт художественной самодеятельности Дома культуры, проходили спортивные соревнования и заплывы «моржей». Парк был доступным и поистине народным, любимым местом отдыха горожан.

Андрей Бурлаков

Фото из архива автора и сообщества «Гатчина.Фотоистория» в «ВК»