Награды «Команде-47»

Собравшихся приветствовали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Завершает свой сумасшедший бег год 2023-й, объявленный президентом нашей страны Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, а губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко – Годом команды знаний. Сегодня мы здесь, чтобы сказать слова благодарности команде наставников, всему педагогическому сообществу нашей гатчинской земли, – сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В этот день чествовали достойных представителей разных профессий. Звучало много теплых слов и поздравлений.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области наградили экс-директора ЖКХ «Сиверский» Алексея Рыжова и руководителя танцевального коллектива «Эльдорадо» Наталью Седову. Благодарность главы региона получила балетмейстер-постановщик народного цирка «Гротеск» Наталья Ткаченко.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело сохранения эпизоотического благополучия Ленинградской области были награждены ведущие ветеринарные врачи станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района: Ирина Дудоладова отмечена почетным дипломом областного парламента, Ирина Грездкова – благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области.

Благодарственное письмо председателя Законодательного собрания региона за участие в областном конкурсе «Семейное дело-2023» получила глава крестьянско-фермерского хозяйства Лариса Пухлякова.

Почетная грамота главы города Гатчины была вручена начальнику юридической группы Северо-Западного производственного комплекса – филиала ОАО «Элтеза» Ксении Ширяевой, члену сборной команды России по легкой атлетике Татьяне Ермаченковой, заместителю начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области Галине Балабановой.

Благодарность главы г. Гатчины получили медсестра педиатрического отделения Гатчинской больницы Ирина Михайлова и заведующая Гатчинским детским садом № 1 Марина Шляхова. Почетную грамоту администрации Гатчинского района вручили начальнику теплового района № 1 МУП «Тепловые сети» г. Гатчины Рашиду Зиатдинову и преподавателю фортепиано Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Виолетте Марковой. Шесть человек получили благодарность Гатчинской администрации.

Нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Гатчинского района» награждены: дирижер ансамбля гусляров «Перезвон» Ольга Сухляева, руководитель Гатчинского театра костюма «Катюша» Людмила Иванова и руководитель военно-патриотического клуба «Отчий край» Владимир Жилин.

Благодарственными письмами администрации Гатчинского района были отмечены 22 волонтера народного движения «Ангелы тыла», оказывающие большую помощь участникам специальной военной операции, а также предприниматели и представители гатчинских предприятий и учреждений – за благотворительность.

В числе награжденных – предприниматели Елена и Максим Ситковские, муниципальный координатор движения «Волонтеры Победы» Екатерина Смирнова, генеральный директор Северо-западного строительно-монтажного эксплуатационного управления Евгений Никитин, гендиректор Гатчинской строительно-монтажной компании Максим Адамюк, генеральный директор кондитерского холдинга «Нева» Владислав Горкунов, гендиректор ООО «Приматек» Дмитрий Дронь, генеральный директор производственного предприятия «Полифас» Виктор Федоренко, руководитель завода по производству премиксов «АгроБалт трейд» Василий Трубечков.

Награды получили представители системы образования: директор Гатчинской школы № 9 Нина Ковалева – за победу в региональном конкурсе «Школа года-2023», директор Гатчинского центра информационных технологий Александр Морослип – за успешную реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка», заместитель заведующей Гатчинским детским садом № 10 Наталья Васильева – за активную наставническую деятельность, содействие молодым специалистам в профессиональном становлении, тиражирование успешных практик дошкольного образования, Елена Вахрина – директор Сусанинской средней школы – за активную общественную деятельность и значимые результаты в конкурсном движении.

Также были отмечены главный инженер АО «Гатчинское» Олег Мосякин, уборщик территорий жилищного ремонтно-эксплуатационного участка № 5 Татьяна Билан, начальник дорожного участка Гатчинского УБДХ Махмут Рахматуллин.

Как было отмечено на празднике, Гатчина сегодня уверенно сохраняет лидирующие позиции в «Рейтинге-47», и за этим успехом стоит многолетний плодотворный труд жителей, который по достоинству оценивается и уважается. В Гатчинском районе трудятся высококвалифицированные специалисты, влюблённые в своё дело и заражающие своим стремлением достигать новых результатов.

Церемония награждения сопровождалась выступлениями ведущих творческих коллективов Гатчины и гостей праздника. В концертной программе приняли участие: танцевальный коллектив «Эльдорадо», цирк «Гротеск», ансамбль гусляров «Перезвон», хор «Акварель», эстрадная студия «Фортиссимо», кавер-группа DejaVu, лауреат премии «Шансон года», композитор, поэт и исполнитель Александр Юрпалов.

Андрей Соколов