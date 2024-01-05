Гатчинское образование — в лицах, очерках, рассказах и воспоминаниях

В этой книге отразилась более чем 70-летняя история гатчинского образования, свидетелями и творцами которой являются педагоги Гатчины и Гатчинского района, однажды выбравшие сферой своей деятельности народное образование и всю жизнь верно и самоотверженно служившие просвещению молодого поколения.

В этот день в «Купринке» собрались те, кто учил и воспитывал сотни гатчинцев и продолжает учить и воспитывать их детей и внуков. Люди, влюблённые в свою непростую, но такую важную профессию — именно о них эта книга.

- Наверное, эта книга из всех моих семнадцати книг — самая главная, - говорит Игорь Борисович. - Думаю потому, что, несмотря ни на какие должности или звания, я всегда, на протяжении всей своей долгой жизни оставался и остаюсь учителем. И мне никогда не было стыдно сказать, что моя профессия — учитель. Учитель, получив свою специальность и квалификацию, может работать всем и везде, он везде востребован, даже в бизнесе...

Игорь Смирнов рассказал, как эта книга увидела свет. Но прежде он выразил огромную благодарность администрации и комитету образования Гатчинского района за содействие в этом предприятии.

- Я хочу поблагодарить человека - первого, с кем я поделился идеей этой книги два года назад. Это была Елена Николаевна Глыбина, которая тогда возглавляла комитет образования Гатчинского района. Она обещала поддержать издание этой книги, как только она будет закончена. Наталья Андреевна Быстрых, сменившая её на этом посту, способствовала решению этого вопроса в администрации Гатчинского района. Деньги от администрации были выделены, и оставалось только подобрать хорошее издательство...

И действительно, книга, которую подготовило к печати издательство «Нестор-История», выглядит замечательно: отличное качество печати, почти шестьсот страниц на хорошей бумаге, множество фотографий. Но главное, конечно, её содержание, основанное на бесценной информации, очерках и рассказах о семидесяти лучших педагогах Гатчины и Гатчинского района.

- Мы все так или иначе связаны с образованием, проходя все его этапы сами или с нашими детьми, - говорит директор библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова. - Вопросы, связанные с образованием, постоянно вызывают обсуждения и даже жаркие споры в обществе. И, конечно, в центре всех этих обсуждений — учитель, воздействие которого на ребёнка невозможно переоценить. Многие дети даже выстраивают свою судьбу под влиянием учителя, и это касается не только выбора профессии... Для нас, библиотекарей, эта книга необыкновенно важна — это же почти шестьсот страниц краеведения: работать и работать, расписывать и расписывать! А это значит, что истории этих замечательных педагогов остались на века...

Наталья Антонова — библиотекарь, педагог и краевед, а ещё она — родом из того же городка под Великим Новгородом, что и Игорь Смирнов — из Окуловки.

- Игорь Борисович — настоящий летописец истории родного края, - говорит Наталья Михайловна. - Наверное из древней земли новгородской он взял этот дар летописания. Сколько человеческих судеб, описанных с любовью и огромным искренним интересом, в этой книге!

Слова признательности и уважения к автору книги в этот день высказали многие его коллеги и ученики. Своими воспоминаниями об учёбе в Гатчинской школе №9, которой тогда руководил Игорь Смирнов, поделилась библиотекарь «Купринки» Ирина Иванова.

- Многие наши учителя были людьми довоенного времени, прошедшими через многое, - говорит Ирина Арнольдовна. – Это настоящие люди с внутренним стержнем, люди, которые подавали всем пример стойкости и человеческого достоинства. И они оставили неизгладимый след в нашей жизни. Человек — это звучит гордо, и кто, как не учитель, подтверждает эту фразу. Время идёт, многое меняется. Но есть вещи, которые неизменны...

Как считает Игорь Смирнов, учитель в Гатчине начинается с педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

- Очень приятно было листать эту книгу, - призналась директор Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Марина Воронцова. - Действительно, в ней заключена история гатчинского образования. Наверное, каждый третий, если не второй, её герой начинал свою педагогическую деятельность именно с учёбы в нашем колледже. Именно он стал образовательной организацией, которая дала многим старт в эту профессию. Многих из них мы знаем с детства. Это и учителя, которые учили нас, и те педагоги, которые нас впервые принимали на работу...

В книге Игоря Смирнова есть страницы, посвящённые целым педагогическим династиям. В одной из таких династий — девять поколений семьи Терещенко-Романовых-Андреевых. Среди гостей презентации были два педагога из этой династии — Нина Терентьевна Андреева и её дочь Елена Юрьевна Ковалёва (Андреева).

Все представители этой династии получили свою профессию в педагогическом училище города Гатчины. Нина Терентьевна работала воспитателем в детском саду, трудилась в Гатчинском профтехучилище № 231 мастером профессионально-технического обучения, преподавала домоводство в Гатчинской школе № 9. Учитель начальных классов Елена Ковалёва начинала свою трудовую деятельность в Гатчинской школе №10, работала учителем-логопедом в школе для детей с опорно-двигательными нарушениями. Последние годы она является учителем начальных классов в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

- Я благодарна, что принадлежу к педагогической династии, - говорит Елена Юрьевна. - И я поняла её истинную значимость благодаря Игорю Борисовичу, который призвал меня рассказать о нашей семье. Девять поколений — это не пустые слова. Основательница нашей педагогической династии была выпускницей Царскосельского училища для девиц духовного происхождения и трудилась учителем ещё в середине XIX века... Я — выпускница пединститута им. Герцена, но считаю, что именно в нашем гатчинском педагогическом училище я получила самое серьёзное образование. Я благодарна моей тёте, Людмиле Терентьевне Романовой, моей маме Нине Терентьевне. Не было ни одной выпускницы, которая не умела бы шить платье, выходя из её класса...

Выпускница школы №9, а сейчас представитель комитета образования Гатчинского района Светлана Мельник начинала свою педагогическую практику в родной школе, преподавала биологию в гимназии им. Ушинского.

- Конечно, выход этой книги — большое событие для всех нас, - отметила Светлана Михайловна. - Главная задача уходящего Года учителя, провозглашенная на всю страну — поднятие престижа и привлечение внимания к профессии учителя. Наш Гатчинский район стал единственным во всей Ленинградской области, где вышла такая книга. И она, как я считаю, в свою очередь подняла престиж не только наших учителей, но и всего нашего района. Игорь Борисович сделал всем нам большой подарок.

От имени гатчинских педагогов Светлана Мельник преподнесла Игорю Борисовичу ответный подарок — книгу «Педагогические династии Ленинградской области», в которую вошёл рассказ об учительской династии, к которой принадлежит Игорь Смирнов.

С книгой Игоря Смирнова «Лица гатчинского образования» можно ознакомиться в публичных и школьных библиотеках Гатчины и Гатчинского района.

Юлия Лысанюк