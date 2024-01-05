«Судьбы моей простое полотно»

Виктория — участница клуба лоскутного шитья «Сударушка», который действует в посёлке Карташевская с 2010 года. Организованный Анной Градович, клуб объединяет женщин, которые не только умеют рукодельничать, но и постоянно учатся новому мастерству, принимая участие в выставках, творческих фестивалях и конкурсах самого разного уровня.

На выставке в музее города Гатчины представлено несколько знаковых работ Виктории Туленковой, которые отмечают вехи её творчества. Как рассказала мастерица, шитьём она увлекается с юности. А лоскутным шитьём она занялась в самом начале деятельности клуба рукоделия в её родной Карташевской.

- Сначала мне попала в руки книга по лоскутному шитью, - рассказывает Виктория. - А потом, когда у нас в Карташевской появился клуб «Сударушка», мы под руководством Анны Аркадьевны Градович начали учиться складывать лоскутные разноцветные квадратики в композиции. Мне очень нравится заниматься лоскутным шитьём. Это непростой процесс: сначала нужно придумать идею, потом создать эскиз, тщательно подобрать цвета, и уже потом собирается само изделие. Со мной занимается и моя мама Вера Михайловна. Она мне помогает, мы советуемся, обсуждаем наши работы. Так что в каждой из этих работ есть и её частичка.

Виктория Туленкова - участница многих выставок и коллективных проектов клуба «Сударушка» («Планета - Гагарин», «Мороз рисует на окне»). Также она - участница, призёр и лауреат многих фестивалей декоративно-прикладного творчества: международных фестивалей «Лукоморье» (Гатчина), «Текстильный букет» (Минск, Беларусь), «Земля Калевалы» (Санкт-Петербург). Лоскутные панно Виктории есть в музеях России и Германии.

Работы Виктории — яркие, тёплые и домашние, очень личные и лиричные. Панно «Прогулка» - лауреат фестиваля «Земля Калевалы» (2022): несмотря на всю свою «русскость», оно очень гармонично вплелось в карельские мотивы этого форума. Панно «В ожидании весны» навеяно впечатлениями о гатчинских парках. В нескольких «монументальных» работах отражена патриотическая тема: это фигуры Александра Невского и русского солдата-освободителя.

Одна из любимых работ Виктории - лоскутное панно «Скатерть-самобранка» состоит из трёх частей. Работу над этим триптихом Виктория закончила совсем недавно, а центральная часть панно уже поучаствовала в народных праздниках в качестве яркого и тёплого украшения.

Несколько работ мастерицы вошли в интересный проект клуба «Сударушка» «Льняной рушник». Льняные рушники из Карташевской заняли почётное место на выставке «Мамины руки» в городе Гагарине, посвященной юбилею матери Юрия Гагарина. На выставке в Гатчине можно увидеть одно из таких панно.

- Льняные рушники — это очень благодатная тема, - говорит руководитель Карташевского клуба лоскутного шитья «Сударушка» Анна Градович. - Они дают возможность вспомнить что-то очень приятное, родное, доброе, то, что хранится в сундучках у наших мам и бабушек. Наш проект — возможность дать этим старинным, милым вещам вторую жизнь, превратив их в такие вот рушники. Рушник — это не просто вышитое полотенце. На Руси он считался символом семейственности и гостеприимства. На рушниках подавали хлеб-соль дорогим гостям на праздниках, ими оборачивали молодожёнов на свадьбах, они обрамляли иконы.

- Виктория — очень творческий и многогранный человек, - говорит Анна Аркадьевна. - Она не только шьёт, но и поёт, участвует в волонтерских проектах и общественном совете, поддерживает наших ветеранов, ухаживает за ними. А ещё — это человек очень доброй души, и это отразилось в её работах. Все они буквально пропитаны любовью — к людям, к своей семье, к своей родине.

Центральное место на выставке занимает большое лоскутное панно «Карта Гатчинского района». Эту лоскутную карту можно назвать уникальной: она стала результатом коллективной работы мастериц клуба «Сударушка» и художников.

Как напомнила Анна Градович, создание лоскутной карты Гатчинского района стало частью большого проекта, направленного на сохранение и развитие традиционных ремёсел, популяризацию декоративно-прикладного творчества, поддержку мастеров района. Идею создания такого панно выдвинула администрация Гатчинского района, предложив мастерам принять участие в конкурсе на лучший проект лоскутной карты. Став победителем конкурса, карташевский клуб «Сударушка» сразу принялся за дело.

Яркое панно состоит из трёх полотен. Центральная часть выполнена в размере два на три метра, две боковые — шириной в один метр. Общая площадь триптиха - двенадцать квадратных метров. Цветовую гамму решили подбирать, основываясь на официальной геральдике (цвета герба и флага) каждого поселения Гатчинского района. Каждый район получился неповторимым - по замыслу, цветам, технике исполнения.

На двух боковых полотнах расположились названия и съёмные символы всех семнадцати поселений района. Над созданием съёмных элементов карты трудилось более тридцати мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Гатчинского района. Для каждого поселения предусмотрено два вида символов: объекты духовного назначения (храмы) и объекты на выбор (природные, исторические, культурные памятники). Мастера из разных поселений подготовили символы, выполненные в самых разных техниках: это и ковроткачество, и валяние из шерсти, и резьба по дереву, и японский квилт, и печать по ткани, и вышивка гладью, и декупаж, и джутовая филигрань.

Также на открытии выставки в музее города Гатчины представили красочный альбом, посвящённый этому необычному панно. Полноцветное издание было выпущено в рамках проекта «Здравствуй, милая Родина, та, что в сердце храним!» Автор дизайна макета — сиверский фотохудожник и поэт Лариса Киселёва. На каждой странице альбома есть небольшая информация о каждом поселении, его герб и соответствующий фрагмент карты.

Познакомиться с выставкой Виктории Туленковой и увидеть лоскутную карту Гатчинского района можно в музее города Гатчины (ежедневно, кроме вторника, с 10 до 18 часов).

Юлия Лысанюк