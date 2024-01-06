Арина – новый член семьи ленинградской

Девочка появилась на свет в половине десятого вечера, принимала новую жительницу гатчинской земли бригада медиков: врач Ирина Жабина, акушерка Лидия Шевчук, неонатолог Виктория Шапарева, операционная медсестра Лидия Метелкина.

Назвали девочку Ариной. Накануне Рождества – 6-го января – в Перинатальном центре состоялась торжественная выписка новорожденной. Поздравить счастливых родителей – Александру и Дмитрия Золиных – пришли родные, близкие и, по традиции, сотрудники Гатчинской администрации. Малышка – второй ребенок в семье Золиных, и вместе со всеми ее встречал старший брат Артем.

Председатель гатчинского комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова вручила родителям первый документ их дочери – свидетельство о рождении Арины Дмитриевны Золиной.

Поздравляя семью с новорожденной, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пожелала супругам Золиным счастья, здоровья, благополучия, всяческих успехов и – не останавливаться на достигнутом:

- Все начинается с семьи, и чем больше будет у нас таких счастливых семей, тем счастливее и успешнее будет наша страна. Россия всегда славилась многодетными семьями, и сегодня то время, когда нужно, чтобы семьи были большими.

Людмила Николаевна вручила родителям медаль, учрежденную губернатором для детей, родившихся на земле Ленинградской, традиционный подарок от главы региона, а также денежный сертификат, поздравительный адрес и подарок от гатчинской администрации и совета депутатов.

Глава семейства искренне поблагодарил руководство Гатчинского района за внимание и за подарки, и особую благодарность Дмитрий Золин выразил сотрудникам Перинатального центра, которые помогли его дочке появиться на свет и сделали все для комфортного пребывания мамы и ребенка.

В этот счастливый день много было букетов, подарков и поздравлений. Маленькое чудо в розовом конверте создало праздничное настроение всем! Как заметила Людмила Нещадим, такое замечательное событие – отличное начало нового Года семьи.

Екатерина Дзюба