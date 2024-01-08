Забытые мелодии дружногорского стекла

В небольшой экспозиции можно увидеть уникальные предметы из стекла, сделанные в разные годы на Дружногорском стекольном заводе - изящные вазы из цветного стекла, графины с фигурками петухов и рыбок внутри, хрупких лебедей, украшавших когда-то горки и серванты в советских квартирах.

История стекольного завода в Дружной Горке неразрывно связана с историей самого посёлка. Этот завод был основан в 1801 году предприимчивым немцем с русским именем, но иностранной фамилией - Иваном (Иоганном) Ефимовичем Ритингом. Интересно, что эта старинная история отозвалась и в гербе посёлка, на котором изображены две скрещенные стеклодувные трубки и инициалы первого владельца завода.

С появлением стекольного производства эти места стали стремительно заселяться, причем Ритинг особо привечал специалистов из Германии. Продукция завода быстро завоевала славу благодаря своему высокому качеству: в 1900 году дружногорскому заводу была присуждена высшая награда на всемирной выставке в Париже — золотая медаль.

В 1919 году завод был национализирован и передан в правительственное правление стекольных заводов промышленности Северного района. Он получил новое имя - Государственный стекольный завод «Дружная Горка». Ассортимент выпускаемой продукции расширялся: в 1928 году на заводе - впервые в стране! - был налажен выпуск стеклянной ваты, рентгеновских колб, водомерных трубок, стеклянных баллонов для генераторных ламп, специального водомерного стекла для компрессоров, которые использовались на строительстве Московского метрополитена. В 1935 году здесь заработала первая в СССР печь для варки химически и термически стойкого стекла.

В 1960-е годы завод продолжал активно расти: здесь появились газовый участок, составной цех, котельная, очистная и канализационная станция. В девяностые годы деятельность завода сошла на нет. В 2006 году предприятие было приватизировано и спустя несколько месяцем объявлено банкротом.

К сожалению, огромная территория дружногорского завода сейчас находится в запущенном состоянии. Цеха простаивают и разваливаются, но ещё остались люди, которые трудились здесь и хорошо помнят былую славу легендарного предприятия. Сохранились и уникальные артефакты — стеклянные изделия, которые дружногорские стеклодувы изготавливали помимо основного производства. До сих пор на аукционах и в антикварных магазинах можно встретить необычные графины и вазы, проходящие под утраченным брендом «дружногорское стекло».

Неудивительно, что стеклянные предметы из коллекции Сергея Павлова вызывают такое внимание: знатоки понимают, насколько трудно сохранить в целости и сохранности столь хрупкие изделия. Тем более, сам коллекционер много лет работал на стекольном заводе, знает изнутри его историю и занимается сбором уникальной информации о нём и о людях — стеклодувах и мастерах, создававших порой уникальные вещи.

Выставка стеклянных изделий Дружногорского стекольного завода из коллекции Сергея Павлова продлится в районной библиотеке им. А.С. Пушкина до 15 января. Спешите увидеть!

Юлия Лысанюк