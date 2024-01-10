537 игр «Русской зимы»

Турнир проводится с 1983 года и всегда собирает большое количество спортсменов. В этот раз в турнире участвовали 205 спортсменов из 12 регионов России, а также спортсмены из Белоруссии.

Соревнования прошли в трёх возрастных группах. Самым старшим участникам – 19 лет. Всего за 4 дня соревнований было проведено 537 игр.

По итогам турнира в копилке ленинградских спортсменов 12 медалей в разных дисциплинах, из них 6 золотых и 1 серебряная. Самые перспективные бадминтонисты войдут в юношеские команды России, а также в состав национальной сборной.

Золото «Русской зимы» завоевали:

- мужская пара MD06- Сивцев Георгий/Черкасов Всеволод,

- мужская пара MD10 - Юнак Даниил,

- мужская пара MD12 - Никуленко Александр,

- смешанная категория XD08 - Черкасов Всеволод,

- одиночка юноши MS10 - Юнак Даниил,

- одиночка юноши MS12 - Никуленко Александр.

Серебро завоевала мужская пара MD14 - Соколов Даниил/Викулов Николай.

Бронзовых медалей удостоены:

- мужская пара MD12 - Викулов Михаил/Нищих Валерий,

- женская пара WD12 - Викулова Мария,

- женская пара WD14 - Ласорла Йоханна/Гаврилова Елизавета,

- смешанная категория XD14 - Соколов Даниил/Ласорла Йоханна,

- мужская одиночка MS14 - Соколов Даниил.

Федерация бадминтона Ленинградской области