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Автобус для учеников Минской начальной школы

В рамках соглашения между Минпромторгом России и правительством Ленинградской области 28 образовательных организаций нашего региона получили новые автобусы.

Рубрики:  Образование

В числе счастливых обладателей нового школьного автотранспорта - Минская начальная школа-детский сад Гатчинского района.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области», регион закупил два школьных автобуса для обучающихся школы-интерната «Красные зори» и Волховской школы-интерната.

Фото: комитет образования Ленинградской области