Сын танковой бригады

Вот небольшой рассказ о нем:

«Началась война. Начались тяжелые дни для многих людей. К концу 1941 г. Ленинград в блокаде. Это очень страшно и тяжело. Не все могли вынести голод, холод, разрушения.

В 9 лет Коля Мокряков из Ленинграда потерял родителей. Они умерли в блокадном городе. Коля попадает к танкистам. Они его принимают в свои ряды, и он становится воспитанником танковой бригады легких танков, готовившихся к прорыву блокады.

Жизнь мальчика, сына танковой бригады, слилась с боевой жизнью танкистов. Теперь он в красноармейской форме, подтянут, строен и всегда на службе при командире бригады на особых поручениях по связи.

За участие в прорыве блокады бригаде присваивается звание гвардейской, и на груди Коли Мокрякова блестит знак гвардии. За эти же боевые действия воспитаннику бригады Коле Мокрякову вручается медаль «За оборону Ленинграда».

В книге о танковой бригаде Хрустицкого есть фотография, на которой комиссар бригады Румянцев вручает Коле Мокрякову эту медаль. Командиры-танкисты оберегали сына бригады, сдерживали его пыл и рвение под огнем врага.

Когда обозначилось наше общее наступление на врага, когда наша армия погнала немцев вон из страны, Колю Мокрякова отправили учиться в военную школу. В мирные дни он закончил техникум авиаприборостроения. Работает на заводе «Кризо» с 1965 года, является отличным специалистом, ударником коммунистического труда, дисциплинированным и примерным рабочим.

Николай Владимирович Мокряков с волнением и благодарностью вспоминает свою танковую бригаду, командира бригады, комиссара Румянцева, офицеров. Командование бригады может гордиться своим воспитанником Колей Мокряковым».