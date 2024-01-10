Смертельное ДТП на пешеходном переходе
Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 9 километре автодороги «Гатчина-Ополье» в Ленинградской области, произошедшего днем 10 января 2024 года.
Рубрики: Происшествия
10 января в 11:40 на 9 километре автодороги «Гатчина-Ополье» 34-летний водитель эвакуатора «Исудзу», двигаясь от поселка Борницы в сторону поселка Войсковицы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину, сообщает пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.
Фото: пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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