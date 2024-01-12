АО «ЕИРЦ Ленинградской области» представило новое мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО» для владельцев iPhone
Новое мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО» поможет сэкономить время и упростить решение вопросов, связанных с услугами ЖКХ жителям, которые получают единый платёжный документ от АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области».
В приложении «ЕИРЦ ЛО» клиенты смогут произвести все операции по лицевым счетам и получить необходимую информацию, не обращаясь в клиентские офисы.
• добавлять лицевые счета по имеющимся объектам недвижимости;
• производить оплату жилищно-коммунальных услуг;
• передавать показания индивидуальных приборов учёта, отслеживать дату поверки, контролировать расход коммунальных ресурсов;
• просматривать баланс лицевого счета, историю платежей и начислений;
• скачивать квитанцию или получать справки по лицевому счёту;
• ознакомиться с правилами начислений по каждой услуге;
• задать вопрос и направить копии документов;
• заказать и оплатить дополнительные услуги;
Обращаем внимание, что это не обновлённая версия имеющегося в App Store приложения «ЕИРЦ. Ленинградская область», а совершенно новое приложение компании для iOS.
Ссылка для скачивания мобильного приложения «ЕИРЦ ЛО» в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/id6472345610
Приложение разработано компанией «АИС Город», которая специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства и смежных сфер.
Старое приложение будет актуально до 1 марта 2024 года.
Фото freepick.com