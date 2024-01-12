Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

АО «ЕИРЦ Ленинградской области» представило новое мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО» для владельцев iPhone

Новое мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО» поможет сэкономить время и упростить решение вопросов, связанных с услугами ЖКХ жителям, которые получают единый платёжный документ от АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области».

Рубрики:  ЖКХ

В приложении «ЕИРЦ ЛО» клиенты смогут произвести все операции по лицевым счетам и получить необходимую информацию, не обращаясь в клиентские офисы.

добавлять лицевые счета по имеющимся объектам недвижимости;

производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

передавать показания индивидуальных приборов учёта, отслеживать дату поверки, контролировать расход коммунальных ресурсов;

просматривать баланс лицевого счета, историю платежей и начислений;

скачивать квитанцию или получать справки по лицевому счёту;

ознакомиться с правилами начислений по каждой услуге;

задать вопрос и направить копии документов;

заказать и оплатить дополнительные услуги;

 

Обращаем внимание, что это не обновлённая версия имеющегося в App Store приложения «ЕИРЦ. Ленинградская область», а совершенно новое приложение компании для iOS.

Ссылка для скачивания мобильного приложения «ЕИРЦ ЛО» в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/id6472345610

Приложение разработано компанией «АИС Город», которая специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства и смежных сфер.

Старое приложение будет актуально до 1 марта 2024 года.


Фото freepick.com