АО «ЕИРЦ Ленинградской области» представило новое мобильное приложение «ЕИРЦ ЛО» для владельцев iPhone

В приложении «ЕИРЦ ЛО» клиенты смогут произвести все операции по лицевым счетам и получить необходимую информацию, не обращаясь в клиентские офисы.

• добавлять лицевые счета по имеющимся объектам недвижимости;

• производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

• передавать показания индивидуальных приборов учёта, отслеживать дату поверки, контролировать расход коммунальных ресурсов;

• просматривать баланс лицевого счета, историю платежей и начислений;

• скачивать квитанцию или получать справки по лицевому счёту;

• ознакомиться с правилами начислений по каждой услуге;

• задать вопрос и направить копии документов;

• заказать и оплатить дополнительные услуги;

Обращаем внимание, что это не обновлённая версия имеющегося в App Store приложения «ЕИРЦ. Ленинградская область», а совершенно новое приложение компании для iOS.

Ссылка для скачивания мобильного приложения «ЕИРЦ ЛО» в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/id6472345610

Приложение разработано компанией «АИС Город», которая специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства и смежных сфер.

Старое приложение будет актуально до 1 марта 2024 года.





Фото freepick.com