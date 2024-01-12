Награды гатчинским журналистам

В 2023 году на конкурс СМИ поступило более 20 заявок. Соревновались журналисты в четырех номинациях. Конкурсная комиссия внимательно изучила все материалы и подвела итоги.

Открывая церемонию, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим тепло поздравила гатчинских журналистов с праздником и вручила дипломы победителям.

Как и все последние годы, самое большое количество призеров - в редакции газеты «Гатчинская правда», которая в 2024 году отметит свое 93-летие.

В номинации «Год педагога и наставника» победу одержали: в категории «печатные СМИ» - журналист газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева с серией публикаций о педагогах, наставниках и педагогических династиях; в категории «электронные СМИ» - журналист газеты «Гатчинская правда» Екатерина Дзюба (статьи «Написать картину жизни», «Три способа вернуть учителей»); в категории «телевидение» - журналист ГТИК «Ореол-Инфо» Виктория Петриченко за телесюжеты «Победы Софии Михеевой» и «Гатчинские педагоги в финале Всероссийского конкурса».

В номинации «Герои Гатчинской земли» победителями стали: в категории «печатные СМИ» - журналист, редактор газеты «Уездные вести» Алена Рыбакова за материал «Герой не гибнет, умирая…»; в номинации «электронные СМИ» - журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк за статьи «Знаете каким он парнем был? Памяти Даниила Чистякова» и «Так случилось: мужчины ушли…»; в категории «телевидение» - журналист «Ореол 47» Елена Гордиенко за телесюжет о работе и поездке в Енакиево фельдшера отделения скорой помощи Гатчинской КМБ Георгия Курякова.

В номинации «Человек в политике» победных дипломов удостоены: в категории «печатные СМИ» - журналист, редактор газеты «Спектр-Гатчина» Надежда Красноперова за публикацию «Ты есть, и я не лишний во вселенной»; в категории «электронные СМИ» - журналист, редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва за публикацию «Хорошие новости депутата Людмилы Тептиной», в категории «телевидение» - журналист ГТИК «Ореол Инфо» Татьяна Алехина за телесюжеты «Депутат ЗакСа Александр Русских присоединился к акции «На работу на велосипеде» и «Благоустройство Сяськелевского поселения идет полным ходом».

Счастливым обладателем Гран-При конкурса «Журналист года - 2023» стала Екатерина Дзюба («Гатчинская правда»).

- Благодарю вас за конструктивное сотрудничество, за оказание помощи в нахождении правильных решений, - сказала Людмила Нещадим. - Благодаря вам мы имеем возможность выстроить диалог с жителями, донести до населения актуальную информацию и получить обратную связь. В Гатчинском районе проживает очень много интересных, достойных людей, о которых можно и нужно писать и снимать телесюжеты.

Татьяна Можаева