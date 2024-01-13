Николай Пименов: «Я – из большой семьи»

Семья

- Я стал долгожданным ребёнком для отца. Не в том смысле, что не было детей. У родителей к тому времени уже было трое, но все девочки. А отцу нужен был парень, помощник по дому. В семь лет он уже брал меня в лес, помогать в заготовке дров.

- Вы родились в Гатчине?

- Я – коренной гатчинец, родился здесь, неподалеку, в деревне Пижма. В 1945-м. Я – четвёртый, а за мной ещё четверо. И все парни. Семья у нас дружная, разница между старшей сестрой Александрой и Михаилом, младшим, - 17 лет. Много трудились, помогали друг другу и родителям по хозяйству. Время трудное, почти вся Пижма была сожжена, уцелели несколько домов. Среди них и наш. С войны не вернулись процентов шестьдесят мужчин, много калек. Сейчас, кстати сказать, я – самый старший из мужчин в Пижме. В настоящее время я там живу. Мужчины, кто старше, уже поуходили в мир иной. Женщины ещё держатся. Ну вот, как моя сестра средняя, Мария, 1938-го года рождения. Восемьдесят пять лет ей было в октябре. Не сказать, что совсем здорова, но по хозяйству занимается, сыну поесть приготовит, постирает, всё вокруг дома делает.

- И вот отец вас начинает брать в лес…

- Мне это нравилось. Он приучал меня, потом братьев к физическому труду, и нам это было по душе. Я стал постарше, уже оказывал заметную помощь отцу. Очень полюбил охоту. Лет с 12-ти. Это запрещено было, но придёшь из школы, отца дома нет, возьмёшь ружьишко и в лес. До него - рукой подать. Грибы, ягоды, зайчишки бегают.

- Добыча – помощь в семью?

- Да, честно сказать, добычи особой не было. Мне нравился сам процесс. Ходишь с ружьишком по лесу, зверя выслеживаешь. Это потом уже, в 18 лет, мне выдали охотничий билет, тогда уже по-серьёзному начал ходить. По сей день охочусь, это у меня хобби такое.

- Вернёмся в детство, Николай Сергеевич. Кроме заготовки дров, что ещё входило в ваши обязанности?

- Да всего понемногу. На сенокосе заготавливали сено. Тогда все держали овец, коров. Надо было как-то выживать. Отец работал бригадиром плотников в совхозе «Новый Свет». Кстати, я у него в бригаде тоже поработал. После восьмого класса. В школе не слишком складывалось, я, честно говоря, был парнишкой хулиганистым. Завуч сказал, что я школу разнесу, если меня оставить учиться дальше. Я – к отцу в бригаду. Плотничал.

Спорт

- А когда спорт появился в вашей жизни?

- До армии вот так организованно, как сейчас детишки занимаются в секциях и спортшколах, мне заниматься не пришлось. Хотелось, но, бывало, зайду в Дом культуры, там гимнасты - крепкие, подтянутые. На брусьях занимаются, на перекладине «солнышко» крутят. Тогда это очень престижно было. Но я стеснялся как-то подойти, попроситься. Зато у себя во дворе турник поставил.

- Какая у вас мечта была в детстве?

- Лётчиком хотел стать. В 1963 году я окончил вечернюю школу и поступал в Качинское лётное училище истребительной авиации. Но не удалось поступить. Потом – армия. У нас в семье, надо сказать, все пять братьев отслужили, прошли школу жизни, как говорится. Я служил три года в ракетных войсках оперативно-тактического назначения. Вот в армии я и стал уже, можно сказать, лучшим спортсменом дивизиона, потом бригады. Силовое многоборье мне давалось легко. Я был чемпионом соединения. В него входили подъём переворотом и выход силой на перекладине, поднос ног на той же перекладине. Это не отрываясь от неё нужно было весь комплекс выполнить. Потом, как мне ребята рассказывали, ещё долго мой рекорд не могли побить.

Уже на последнем году службы у нас на стадионе проводился забег на километр, соревнования Ленинградского военного округа. Мне командир части перед этим сказал: «Пименов, выиграешь, в первой партии пойдёшь на дембель!» Он ко мне вообще уважительно относился. Встретимся на территории, я подойду строевым шагом, честь отдам, как положено, он мне обязательно руку пожмёт. Я выиграл забег с приличным результатом. Но в числе первых не ушёл. Командир подошёл, извинился, мол, сейчас в числе первых идут «целинники». Те, кто по третьему году службы уезжал на целину. Но я не в обиде.

- Как думаете, у вас, никогда не занимавшегося до того спортом, откуда столько здоровья?

- Во-первых, я никогда не курил, не пил. Даже сейчас очень редко позволяю себе спиртное. Что скрывать, в деревне сверстники мои покуривали и всё такое, а я не то, чтобы выше их сознанием, просто мне было неинтересно. Как мама моя, которая за всю жизнь ни одной рюмки не выпила. И наследственность, наверное. Отец тоже был очень крепким человеком. Как и я, в армии становился чемпионом подразделения по бегу. Помню, ему уже за 60, а он предлагает мне пойти побегать.

Колхоз-миллионер

В беседе с Николаем Сергеевичем, когда он рассказывает о тех или иных жизненных коллизиях, нередко можно услышать, что муж такой-то сестры, шурин по такой-то линии, зять, деверь, тёща участвуют, помогают, просто советуют. Когда у тебя семеро братьев и сестёр, ты поневоле обрастаешь огромным количеством родственников, ближних и дальних. Возникает широкая и прочная сеть, маленькая община, где люди неравнодушны друг к другу, помогут, выручат в трудную минуту. Так было в старых русских деревнях, когда всем гуртом наваливались на любое дело: дом построить, урожай собрать, протянуть руку защиты или помощи. Увы, сегодня эта традиция почти совсем утеряна.

- Я когда из армии вернулся, три месяца имел право на отдых, а потом нужно как-то определяться, искать работу. Ну, и у меня зять, муж средней сестры - Алексей Николаевич Марков, работал заместителем начальника ГАИ. Узнал, что я ищу работу, говорит: «Николай, ты же спортсмен, тебе надо продвигаться по этой линии. Переговорю». У него был знакомый в горкоме комсомола - Валера Пономаренко. Алексей Николаевич с ним поговорил. Я прихожу к Пономаренко, тот говорит: «У меня есть заявка в колхоз «Память Ильича», это в Сиверской. Инструктором по спорту. Зарплата хорошая – 115 рублей. Будешь на червонец больше меня получать, - смеётся, - пойдёшь?» Говорю, пойду, конечно!

- Так там нужен был разряд какой-то?

- А как же! Я в армии выполнил первые-вторые разряды и по гиревому спорту, и по бегу, по лыжам. Я поехал в «Память Ильича», устроился на работу, стал там спорт развивать. Жил в Пижме, а в Сиверскую летом ездил на велосипеде. Километров 40 туда– обратно. Отличная тренировка!

- В чём заключалась ваша работа?

- Организация физкультурно-массовой работы. Проведение соревнований. Команды колхоза вывозил на соревнования - районные, областные. «Память Ильича» был колхоз-миллионер. Председателем там был знаменитый Василий Михайлович Грибов. Крутой мужик, колхоз держал в полном порядке. И спорту уделял большое внимание. Мне ещё в чём повезло?! Я пришёл работать в 1968 году, а в 1971 был открыт Дворец культуры. Он так и назывался – «Память Ильича». Кинозал огромный и прекрасный спортивный зал. Собирались туда и поселковые ребята. Поиграть в волейбол, баскетбол. Разумеется, на бесплатной основе.

Ещё не раз в нашем разговоре Николай Сергеевич, рассказывая о прошлом, упомянет это словосочетание: «На бесплатной основе». Чувствуется, что к реалиям нашего времени, когда деньги стали непременным атрибутом любой сферы деятельности, в том числе и спорта, он никак не может привыкнуть. Спорт, тем более детский, должен быть обязательно на бесплатной основе, но, увы, далеко не всегда это сейчас получается.

- Никто ни за что не платил. Время было такое - доброе, хорошее. Заботилось о нас государство. Я лично с такой, знаете, ностальгией вспоминаю это время. Учился в институте Лесгафта, тоже ведь бесплатно. А знания там давали отменные. Великолепные преподаватели были. Среди них много знаменитых спортсменов.

Утренняя гимнастика

- Помнится, в те времена очень развита была утренняя гимнастика на предприятиях. Вам тоже доводилось этим заниматься?

- А как же! Колхоз ведь не только полеводством, животноводством занимался. В деревне Куровицы работал цех ширпотреба. Чего там только не производили! В том числе и консервы. Консервировали продукцию колхоза. Например, хрен. На консерве так и было написано: «Хрен «Память Ильича». А неподалёку, сейчас уже можно об этом говорить, был небольшой швейный цех. Как раз шла война во Вьетнаме, в цеху шили мешочки для пороха, отправляли туда. Я в одиннадцать утра приходил в цех, выключал рубильник и - «На зарядку становись!» Некоторые пожилые женщины возмущались: «Что это ты затеял? От работы отрываешь!» А я говорю, что есть приказ председателя колхоза, ничего не поделаешь. Но, хочу сказать, что 90 процентов работниц занимались производственной гимнастикой с удовольствием.

В колхозе очень сильная футбольная команда была. Мы на первенстве района всегда призовые места занимали. Я и сам выступал и в лыжах, и в беге. Даже потом, когда в спорткомитете работал, принимал участие в соревнованиях. Пока операцию на тазобедренном суставе не сделали, 14 лет назад.

- Поломали?

- Зачем поломал? Стёр. Потихоньку начал хромать, пришлось идти к врачам. Они после операции не советовали мне уже бегать, тяжести поднимать. Но я на лыжах всё равно по сей день бегаю.

От «Гатчинсельмаша» до спорткомитета

- С будущей супругой Татьяной мы познакомились в 1974 году, через год поженились. В 1977 мне пришлось из колхоза уйти. По материальным соображениям. Жена, ребёнок на подходе, моих 115-ти уже было маловато. Мне на «Гатчинсельмаше» предложили тоже должность инструктора по спорту, плюс на полставки тренера по лыжным гонкам. Стало с деньгами полегче.

На «Гатчинсельмаше» я тоже развернулся. Команды у нас хорошо выступали на городских, районных соревнованиях. На предприятии коллектив огромный – 1800 человек. Директор завода Николай Андреевич Самарин во всём нас поддерживал и сам показывал пример подчинённым – катался на лыжах, бегал по утрам. Некоторые ребята у меня входили в сборные команды отраслевого совета работников «Сельхозмашиностроения». Меня что радует, многим из них уже за полтинник лет, а они продолжают заниматься спортом. Может быть, самое главное в жизни, помимо того, что вырастил замечательных сыновей, это то, что сотни людей мне удалось приобщить к спорту.

Коллектив на предприятии был замечательный, и всё меня устраивало, но у меня квартирка была маленькая, 27 метров, а двое пацанов подрастают. На заводе получить квартиру было очень проблематично. Очередь на жильё была огромная. А тут мой хороший знакомый, Геннадий Андреевич Ковалёв - председатель комиссии по спорту при горисполкоме, директор Дома физкультуры ПИЯФ - возьми да предложи: «Что, если мы тебя, Николай Сергеевич, выдвинем на должность председателя спорткомитета?» Я долго отказывался, но тут в 1989 году трагически погиб предыдущий председатель спорткомитета - Александр Стахов. Замечательный был мужик, много сделал для спорта в Гатчине. Меня всё активнее уговаривают попробовать. Домашние, наоборот, ни в какую. Времена наступали мутные, что там впереди - непонятно, а на «Гатчинсельмаше» стабильность всё-таки. Кто ж знал, что через пару лет всё начнёт разваливаться, и наше предприятие в том числе.

Я всё же решился сходить к Станиславу Семёновичу Богданову насчёт новой работы. Поговорили, в конце он меня спрашивает: «Может, у вас ко мне просьбы будут какие?» Я говорю: «У меня жилищные условия не то, чтобы очень». Он говорит: «Я вам ничего обещать не буду. Времена сейчас сложные, непонятные, неизвестно, что будет дальше. Но если я проработаю ещё годика два, квартиру вам обещаю». Так и получилось, как он сказал. Я ушёл с «Гатчинсельмаша», и началась моя деятельность на посту председателя спорткомитета.

Сложные времена

- Вы застали самые сложные времена…

- Да, перестройка – перестрелка, что называется. Всё разваливалось, непонятно, кому что принадлежит. Даже угрозы были. Тогда ведь начались платные секции. Одни хотели этим заниматься, другие говорили: «Как так, всё нам дано было бесплатно. А теперь почему-то нужно собирать деньги, да ещё и делиться непонятно с кем». Не хочется даже вспоминать те времена. Но постепенно всё начало налаживаться.

С удовольствием вспоминаю наши отношения с немцами, городом-побратимом Гатчины - Эттлингеном. Было создано русско-немецкое общество. Руководил им Виктор Шутилов, известный наш бард. Немцы предложили совершить пробег дружбы. Из Эттлингена в Гатчину и обратно. Мы удивились, Шутилов ко мне пришёл домой, посовещаться, сможем – не сможем. Решили, а почему нет?! И вот в 1992 году немцы к нам прибежали. Естественно, в сопровождении автотранспорта, ещё человек 25 их команды приехали на автобусе. Очень они дружелюбно были настроены. И мы их весьма приветливо встретили. Решили дружить, продолжать сотрудничество.

И в 1993 году мы тоже собрались, побежали в Эттлинген. Две с половиной тысячи километров, представьте себе! Бежали через Прибалтику, Польшу. Нас принимали очень тепло. Приём у бургомистра. Провели там неделю. Совместные тренировки, экскурсии, вечерами они нас в кафе приглашали. Сейчас вот, в свете нынешних событий, даже трудно понять, куда всё делось?

За время моего руководства спорткомитетом нам со Станиславом Семёновичем удалось решить с заводом им. Рошаля вопрос с недостроенным спорткомплексом в Мариенбурге. Так, сначала в 1995 году там появился ФОК «Мариенбург», а в 2004 там же первое в Ленинградской области поле с искусственным покрытием. Удалось убедить директора завода «Буревестник» передать спортивный зал, построенный силами завода, в ведение города. Взамен весь жилой фонд завода был принят на городское обслуживание. А в Гатчине появился универсальный спортивный зал «Маяк».

30-го декабря 2005-го года человек пять из администрации, и я в том числе, ушли, что называется, на заслуженный отдых. Но я-то на отдых не попал. Меня назначили работать директором спортивно-досугового центра. В связи с реформой местного самоуправления все спортивные сооружения должны были перейти на баланс нашего центра. Мы составляли устав, регламент работы и так далее. Девять лет я отработал директором центра и ещё шесть лет замом. И до сих пор спортивно-досуговый центр работает, оказывает услуги горожанам. Есть, конечно, недостатки. Пришлось закрыть бассейн в Мариенбурге. Но там пришла в негодность ванная, другого выхода не было. Пока денег нет, но обещают в наступившем году сделать капитальный ремонт. Ремонт стадиона «Спартак» тоже затянулся, под Новый год стадион сдали.

- Деньги в спорте у нас откуда? Бюджетные?

- Да, львиную долю выделяет бюджет города, что-то зарабатывают сами. Но все спортивные сооружения работают за счёт выделения денег городом. Детишки занимаются там на бесплатной основе. Спортивной школе № 1 построили шикарный зал гимнастики.

Все наши школы работают очень успешно. Много мастеров международного класса. Главная наша звёздочка, конечно, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Света Колесниченко. Трёхкратная олимпийская, десятикратная чемпионка мира. Воспитанница школы «Киви» супругов Белоусовых. У них, когда они только создавались, был серьёзный конфликт со спортшколой. Те утверждали, что синхронисты загубят обычное плавание в городе. Это было в мою бытность председателем спорткомитета. Белоусовы пришли ко мне: «Помогите разрешить проблему». Я поддержал их. И вот результат. Помимо Светы Колесниченко, «Киви» вырастила ещё 45 мастеров спорта.

- Сейчас вот, оглядываясь с высоты прожитых лет назад, как оцениваете пройденный путь?

- Жизнь проходит интенсивно, всё время в труде. На данный момент мой трудовой стаж – 62 года. Как начал у отца плотничать в 16 лет, так и тружусь. Особое удовольствие мне доставляет то, что всегда занимался любимым делом – спортом. Мне себя оценивать сложно, пусть это другие делают, но мне кажется, что какую-то пользу Гатчине и горожанам я принёс. Имею множество спортивных наград, в том числе и за время руководства спорткомитетом. Вырастил замечательных сыновей - Сергея и Павла Пименовых. Павел сейчас успешный менеджер, ведёт бизнес по двум направлениям: занимается изготовлением мебели из дорогих пород древесины и продажей автомобилей. Сергей окончил военный институт физкультуры, работал преподавателем на кафедре физвоспитания в военно-морском институте. Потом получил второе образование, окончил Университет сервиса и экономики. Сейчас работает председателем спорткомитета Гатчинского района. Пошёл по стопам отца.

- У вас есть девиз какой-нибудь в жизни?

- Конечно, есть. Он простой, но очень важный для здоровья и бодрости духа: в жизни каждого человека должна быть физкультура.

Андрей Павленко