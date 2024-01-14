«Ёлки, палки и щепа»: сдай ёлку на переработку!

Только один день в Гатчине будет организован сбор новогодних деревьев для отправки их на дробление, а после на фермы Гатчинского района.

Приносите вашу ёлочку 21 января 2024 года с 12 до 14 на одну из четырёх точек:

- ТРК «Гатчина» (Пушкинское шоссе, 15),

- Театральная площадь (ул. Карла Маркса, 22),

- магазин «Пятёрочка» (ул. Хохлова, 8)

- перекресток улиц Зверевой и Диагональной в микрорайоне Аэродром.

На переработку принимаются ели, сосны и пихты, как сочные зелёные, так и сухие, как целыми деревьями, так и ветками. Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке. Главное требование: все деревья и ветки должны быть очищены от мишуры, блёсток, игрушек и не должны быть обработаны искусственным снегом. Помните, зверям на щепе спать и немножечко жевать!

Кроме того, хвойные должны быть освобождены от транспортной упаковки (ткани, полиэтилена, мешковины, верёвок, скотча), которую просим забирать с собой, а не оставлять на пунктах и акциях.

Приём деревьев на пунктах осуществляется только от физических лиц.

Деревья будут переработаны в щепу, которая будет передана на подстилку и подкормку животным в РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным, Царскосельский КСК «Александрова дача», Детскую конную академию «Рутения», конный клуб «Паж» и другие хозяйства, а также использована в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

Организатором акции «Ёлки, палки и щепа» в Гатчине выступают волонтеры движения «РазДельный Сбор.Гатчина».