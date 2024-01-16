В Гатчине проходит Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

К 12 часам помещения штаба были заняты людьми. Волонтеры, помогающие правильно оформить голоса поддержки, работали быстро, процедура занимала пару минут, но из желающих проголосовать все равно выстроились очереди.

- Сегодня ключевой единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина – он идет по всей стране. Пришло очень много народа. И это приятно. На этом мы не закончим свою работу. Будем подключать и другие площадки, - прокомментировала заместитель руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Алина Коняева.

Гатчинцы, пришедшие в пункт сбора голосов, практически единогласно отмечали положительные изменения в жизни страны, которая находится в динамичном развитии.

- Считаю важным принять участие в судьбе страны. Лично мое мнение, что больше, чем было сделано за последние два десятилетия в нашей стране для ее укрепления, для ее жителей - не сделано ни в одной стране мира. Тем более для семей с детьми, для многодетных. Наступил Год семьи – значит, сколько еще будет сделано хорошего! Это обязательно нужно поддержать, - уверена многодетная мама Елена Мамедова.

В числе поставивших подписи в поддержку кандидатуры Владимира Путина - председатель комиссии Общественной палаты Гатчинского района Юлия Шестак.

- Мы видим, как много делается для всех слоев населения – для детей, пенсионеров, многодетных семей. Как многодетная мама, я ощущаю это на себе, на своей семье. Виден колоссальный прогресс в развитии страны. Много вкладывается в реконструкцию, в строительство. Это здорово! - поделилась своими мыслями Юлия Шестак.

В Единый день сбора подписей свыше 200 человек посетили штаб в Гатчине в поддержку выдвижения Владимира Путина.

- В этом году, можно сказать, мой дебют. До этого пару дней также собирала подписи на другой площадке. Настроение у меня прекрасное. Люди приходят достаточно активно, с хорошим настроением, улыбаются нам и благодарят за то, что мы делаем. Только через меня уже прошло более 70 человек, - рассказала молодой волонтер Валерия Кургина.

Подготовка к выборам продолжается. По информации ЦИК на данном этапе – 11 участников президентской избирательной кампании. При этом есть три официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

С 17 февраля по 7 марта 2024 года избирательные комиссии 88 субъектов РФ проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России.

Избирательные участки будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта.

Татьяна Можаева