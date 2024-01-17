Новая школа в Гатчине говорит: «Спасибо!»

Полное название новой школы - Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 12 «Центр образования». Застройщик сдал ее еще в сентябре. Три месяца ушло на оборудование кабинетов. Теперь эта современная школа имеет не только необычное архитектурное решение, но и дизайнерское оформление. Все, включая мебель и витражи, выполнено в единой цветовой гамме. Здесь есть расширяющий пространство атриум, современные классы, два спортзала, библиотека, медицинский блок и даже комната психологической разгрузки для учеников.

Первыми новоселами стали около 250 учеников начальных классов. С 1 сентября 2024 года в школе будет открыто 33 класса – с 1-го по 11-й.

Набор детей идет по прописке. Первым перейти в новую школу посчастливилось ученикам начальных классов ближайших гатчинских школ №1, 8, 9 и базовой школы.

Мы посетили школу на третий день работы и убедились, что адаптация проходит успешно. В школе тепло и уютно. В фойе домашнюю атмосферу создает большая новогодняя елка. Для обеспечения безопасности детей продумана система дежурства административного персонала и учителей. Школа новая, дети привыкают к ней, поэтому на протяжении всего школьного дня ни один ребенок не остается без внимания.

Из школы №9 дети перешли классами вместе с учителями. Остальные вакансии были закрыты очень быстро. В настоящее время школа укомплектована полностью.

- Для нас нет деления, кто из какой школы. У нас единый детский коллектив, и все мы - одна команда, - пояснила директор школы Ксения Елистратова.

Чтобы младшим школьникам было комфортно, начальная школа находится в отдельной локации. Предусмотрены отдельные гардеробы для учеников с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 9-й класс и 10-го и 11-го классов. Соответственно, отдельные гардеробы и для учителей начальной, средней и старшей школы.

Радостный гвалт, напоминающий шумную воробьиную стаю, предупредил, что мы приближаемся к сердцу школы – столовой. По всему видно, что дети ходят сюда с удовольствием. На мой вопрос, вкусный ли обед, услышала дружное: «Да!». И чистые тарелки, на которых еще недавно лежали тефтели с гарниром и свекольным салатиком, тому подтверждение.

Обед был в разгаре, в красивой униформе школьный шеф-повар Марина Савченкова и ее помощники только поспевали на раздаче.

В школе в два потока проходят завтраки и обеды, а затем обязательно дети пьют молоко. Так как первая неделя - адаптационная, для организации питания в помощь классным руководителям выделен практически весь персонал школы.

На этажах школы много удобных мест для отдыха и общения во время перемен.

- Современная школа - не только место учебы, но и место общения, диалога, - уверена Ксения Елистратова.

Педагог-психолог и комната психологической разгрузки нужны детям, чтобы расслабиться и «перезагрузиться». Для тихих игр и чтения служат передвижные пуфики-диванчики разной конфигурации. Они сгруппировались у окна с видом на игровую площадку, у библиотеки, в самой библиотеке и даже на парадной лестнице.

Широкая, словно висящая в воздухе лестница с прозрачными ограждениями соединяет четыре этажа. На вопрос, не опасно ли это, директор школы отвечает: «Нет. Все материалы и конструкции прошли проверку и соответствуют утвержденным нормативам».

Многофункциональный конференц-зал, трансформер, предназначен для школьных занятий и дополнительного образования – творческих встреч, лекций и других интересных мероприятий для старшеклассников и малышей.

- Уверена, детям будет очень интересно, потому что в этой школе есть все, что требует современное образование. Здесь можно будет настолько раскрыть свой потенциал, так построить индивидуальную образовательную траекторию, что каждый сможет определиться со своей будущей профессией, - считает Ксения Елистратова.

Еще одной точкой притяжения и местом отдыха на переменах станет школьная библиотека. Она уже получила несколько тысяч экземпляров художественной литературы. Сейчас особенно богатый выбор книг для самых младших школьников. Причем, стеллажи с книгами расположены так удобно, что сразу хочется взять и почитать.

Современная школьная библиотека - креативное пространство со множеством локаций, где можно расположиться с книгой в читальном зале или оформить формуляр и взять ее с собой, можно подготовить домашнее задание, стать участником библиотечного урока и заняться проектно-исследовательской деятельностью.

Библиотечные занятия проходят как в основном зале, так и в расположенном рядом медиацентре. Работу здесь также сопровождают учителя и библиотекари. Медиацентр оснащен специальным оборудованием, позволяющим обращаться к электронным образовательным ресурсам. Ученики могут самостоятельно искать материалы и готовиться к необычным урокам.

Многое продумано и для физического развития детей.

- Мы уже опробовали малый спортивный зал – провели первые уроки физкультуры: восхищены и дети, и учителя, - рассказывает Ксения Елистратова. - Зал большой, светлый. Есть отдельная инвентарная комната, раздевалки. Учителя могут проводить не только занятия по программе, но и спортивные мероприятия, на которые мы будем приглашать родителей.

В школе есть и большой спортивный зал универсального исполнения, где будут заниматься ученики с 5 по 11 класс. Он оборудован по всем современным требованиям, которые предъявляются к образовательным пространствам.

В школе продолжается оформление. Рекреации наполняются информацией, отражающей содержание и смыслы современного российского образования и направления воспитательной работы. Здесь и государственная символика, и карта России, и карта Ленинградской области. Все выполнено ярко, стильно, с учетом особенностей восприятия окружающего мира современной молодежью.

На первом этаже – символика всероссийского проекта для начальной школы «Орлята России».

- Будем выявлять активных детей, которые готовы участвовать в жизни школы, - говорит Ксения Елистратова.

Каждый день после уроков педагоги собираются у директора и обсуждают ближайшие мероприятия.

- Мы начинаем наполнять нашу школу добрыми традициями с маленького, но важного мероприятия. Сегодня отмечали Международный день спасибо. Третий класс сказал «спасибо» работникам столовой. Дети оформили для них рисунки-открытки. Планов, конечно, много. Но пока идет адаптация, говорить о них рано. Точно могу сказать, что в школе будет музейное пространство. У нас есть необычное место на четвертом этаже. Хотим там открыть виртуальный музей Ленинградской области с акцентом на Гатчинский район и город Гатчину. Уверена, у нас получится реализовать эту идею в нашей новой, красивой, современной школе, - сказала Ксения Елистратова, подчеркнув, что работа будет вестись совместно с детьми и родителями.

Татьяна Можаева