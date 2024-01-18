Дневник начальника санитарного поезда

Прошлое, которое всегда с нами

Презентацию книги «На санитарном поезде» организовал совет ветеранов города Гатчины.

- Я очень рада, что презентация этого издания проходит в преддверии очень важного для нас события — празднования 80-летия снятия блокады Ленинграда и освобождения города Гатчины от фашистских оккупантов, - говорит председатель совета ветеранов Людмила Николаевна Голубева. - Костяк нынешнего Совета ветеранов составляет первое послевоенное поколение, к которому отношусь и я. И для нас все, что связано с Великой Отечественной войной, с Гатчиной и Ленинградом, очень близко и важно. Это именно наши родители дошли до Берлина и вернулись домой с нашей Победой. И спасибо им большое, что мы появились на свет. Но были и те, кто остался на полях сражений, и не помнить об этом мы не можем. И мы должны рассказывать нашему молодому поколению о том подвиге, который совершили все эти люди...

С приветственным словом от администрации Гатчинского района и совета депутатов выступила заместитель главы районной администрации Ольга Мясникова.

- Наступивший год объявлен в России Годом семьи, - напомнила она. - Семья — это наша основа, это наш надёжный тыл, это наша гордость, уверенность и, конечно, наша вера в будущее. Читая эту книгу, я была поражена одной такой нашей семьёй, которая в тяжелейшие годы сохранила всё — достоинство, любовь, добрые взаимоотношения, преданность нашей Родине. Это самое главное, и это у нас есть... Особые слова благодарности — совету ветеранов города Гатчины, Игорю Борисовичу Смирнову и, конечно, всей семье Телушкиных-Щукиных, с которыми все мы оказались очень тесно взаимосвязаны.

История одной рукописи

История этой книги поистине удивительна. Всё началось со старой тетради, которую нашла в семейном архиве дочь Ивана Телушкина, гатчинский педагог Людмила Ивановна Щукина (Телушкина).

О том, как к нему в руки попала эта уникальная рукопись, рассказал Игорь Смирнов.

- С Людмилой Ивановной и её семьёй мы знакомы очень давно — с 1987 года, - говорит Игорь Борисович. - И я очень рад, что в моей жизни есть семья с таким открытым сердцем, с таким открытым домом, в котором всегда было место для всех нас — и для родных, и для коллег. Людмила Ивановна всю свою жизнь посвятила образованию. Наверное, все потомки Щукиных-Телушкиных учились в Гатчинской школе №4.

Людмила Ивановна Щукина (Телушкина) родилась 5 октября 1930 года в городе Тутаеве, и уже в декабре этого года её семья переехала на постоянное место жительства в Гатчину. Получив образование в Гатчинском педагогическом училище, Людмила Ивановна 47 лет своей жизни посвятила педагогической деятельности. Она работала учителем начальных классов в начальной школе №3, заведовала начальной школой №5, преподавала в начальной школе при посольстве СССР на Кубе, куда командировали ее супруга, Анатолия Александровича Щукина. После возвращения домой, с 1976 по 2003 годы, Людмила Ивановна работала учителем начальных классов и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах Гатчинской школы №9.

Однажды, уже после ухода из жизни своих родителей, разбирая бумаги в письменном столе, Людмила Ивановна обнаружила старую клеёнчатую тетрадь. Сначала она даже боялась раскрыть её, ведь на первой странице тетради было написано слово «Дневник». Прошли годы, и она всё-таки решилась ознакомиться с этим дневником, который, как оказалось, вёл в годы Великой Отечественной войны её отец - Иван Григорьевич Телушкин.

Людмила Ивановна рассказала об этой рукописи Игорю Смирнову и передала ему её для ознакомления.

- Прочитав рукопись, я понял одно: это нельзя так оставлять, - говорит Игорь Борисович. - Нужно сделать так, чтобы этот дневник стал достоянием общественности. Память о героях

войны должна сопровождать нас. С другой стороны, меня просто поразил сам автор этих воспоминаний. Когда он ушёл на фронт, ему было всего 32 года. Но и его гатчинская судьба была очень неординарной...

Именно о судьбе автора этого дневника, Ивана Телушкина, и всей его семье идёт речь в первых главах книги «На санитарном поезде».

История одной семьи

Иван Григорьевич Телушкин (1906-1966) приехал в Гатчину (Красногвардейск) из села Вятского Ярославской области в 1930 году. Устроился на работу бухгалтером на пивоваренный завод. Приобретя со временем заслуженный авторитет, он занял должность начальника филиала Ленинградского пивоваренного завода имени Степана Разина, который располагался в Гатчине. Жена Ивана Телушкина, Екатерина Спиридоновна (1906-1993), работала в швейных мастерских на улице Соборной.

Судьба семьи Телушкиных тесно связана с домом №60 на улице Чкалова в Гатчине. Это старинное двухэтажное здание многие годы принадлежало гатчинскому филиалу Ленинградского пивоваренного завода им. Степана Разина. В нём располагалась и контора предприятия, и жилые помещения для сотрудников. Семья Ивана Телушкина жила на первом этаже здания.

Когда началась война, Ивана Григорьевича призвали в армию, назначив на должность начальника административно-хозяйственной части военного санитарного поезда № 1164.

Жена Ивана Телушкина, Екатерина Спиридоновна, и его дети, Людмила (род. 1930) и Анатолий (род. 1935), выехали в эвакуацию в Ульяновск, где их приютили родственники. В 1945 году семья вернулась в Гатчину. Вернулся с фронта и Иван Григорьевич, закончив свой славный фронтовой путь в Венгрии в должности капитана интендантской службы. Он был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Вернувшись в Гатчину, Иван Телушкин сразу же приступил к восстановлению производства на пивоваренном заводе и восстановлению пострадавшего во время войны дома №60 по улице Чкалова. Уже после войны он двадцать лет возглавлял гатчинский филиал завода.

Сын, Анатолий Иванович Телушкин, учился в средней школе №4, впоследствии стал военным. Дочь, Людмила Ивановна, и её будущий муж, Анатолий Александрович Щукин, тоже учились в школе №4. 25 лет жизни семья Щукиных провела на Севере, где служил Анатолий Александрович, электромеханик и радиотехник по профессии. После возвращения с семьей в Гатчину в 1956 году Анатолий Александрович долгие годы работал на радиотехническом приборостроительном заводе им. Козицкого в Ленинграде.

Запретный дневник

Во второй части книги «На санитарном поезде» опубликован дневник Ивана Телушкина, который он вёл в период с августа 1941 по июль 1942 года, во время рейсов по доставке с Ленинградского фронта раненых бойцов в эвакогоспитали Северо-Запада Советского Союза.

В этой чудом сохранившейся рукописи (во время войны в Красной Армии было запрещено вести дневники) он описывал быт военного санитарного поезда, образ жизни его сотрудников и эвакуируемых раненых военных и жителей блокадного Ленинграда. В дневниковых записях предстаёт реальная картина первого года Великой Отечественной войны. Описываются последствия вражеских налётов на железнодорожные станции Октябрьской, Северной и Горьковской железных дорог. В рукописи запечатлены откровения молодого мужчины, который переживает за свою семью и своих близких, с нетерпением ожидая весточки от них.

Обыкновенные герои

Главным гостем и героем презентации стала дочь Ивана Телушкина, Людмила Ивановна Щукина (Телушкина). В руках у Людмилы Ивановны — тот самый дневник, который лёг в основу книги.

- Знаете, о папе можно много рассказывать, - говорит Людмила Ивановна. - Он был простой человек, совершенно. Папа не заканчивал институтов, не имел специального образования, каких-то званий. Но его воспитывал дядя, брат его отца, который очень многое заложил в нём.

Война очень сильно меняет людей. Оставшись в живых, прийти домой с такой большой и тяжёлой войны, которую видел папа... Он вернулся с войны совсем другим человеком. Я считаю, что таких героев, как наш папа — тысячи. Если вы начнете интересоваться историей вашей семьи — обязательно их найдете. Они любили свою родину — и большую, и малую. Папа любил город, в котором родился, очень любил и Гатчину — как и все остальные люди. Жизнь нашей семьи была очень похожа на жизнь других семей. Когда папа работал на заводе, у него не было нормированного рабочего дня. Мама вела хозяйство. Нами, детьми, занимались наши бабушки...

Несколько слов о своей бабушке сказал внук Людмилы Ивановны, Егор Щукин.

- Я всегда называл её бабулей, - признался он. - Наверное, это не просто совпадение, что она родилась 5 октября — в День учителя. Когда я учился в школе, бабушка всегда и во всём мне помогала. Ей уже 93 года, и она очень сильный человек, который всё и всегда понимает...

Как рассказал Игорь Смирнов, издание этой книги поддержали выпускники Гатчинской школы №9, которые учились у Людмилы Ивановны Щукиной.

- Людмила Ивановна была нашей первой и любимой учительницей, которая привила нам любовь к знаниям и ко всему доброму в жизни, - говорит бывший выпускник школы №9, депутат совета депутатов города Гатчины Пётр Островерхов. - И поэтому мы с радостью откликнулись на предложение помочь. И все, к кому мы обращались, с готовностью откликались на нашу просьбу. Поэтому нам было очень приятно и легко делать это доброе дело...

Подарок для краеведов

Своими впечатлениями от книги «На санитарном поезде» поделилась сотрудник гатчинской библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Юронен.

- Очень радостно, что краеведческий фонд нашей библиотеки пополнился таким уникальным изданием, - отметила Наталья Викторовна. - Надо сказать, что дневников времён Великой Отечественной войны у нас вообще очень мало. И ещё реже встречаются те их них, которые связаны с Гатчиной и нашим краем. Во время войны, как мы знаем, дневники вести запрещалось. Дневник личного происхождения уникален тем, что пишется для себя. И человек пишет честно, что он чувствовал в это время, что он хотел бы сказать. Дневник не подвергается цензуре, поэтому считается наиболее достоверным источником. В этой книге Великая Отечественная война видится глазами простого человека, который очень кратко стенографирует какие-то события, свидетелем которых он стал.

Как отметила Наталья Юронен, важно, что в дневнике Юрия Телушкина время от времени появляются воспоминания о жизни в Гатчине, связанные с мыслями и беспокойством о родных. Всё, что имеет отношение к Гатчине, для автора очень важно. Среди других достоинств дневника — упоминание на его страницах имён наших земляков, которые были также призваны в армию, а также наличие поясняющих комментариев, выполненных Игорем Смирновым.

Музыкальным обрамлением встречи стало выступление хора учеников и их родителей из гатчинской гимназии «Апекс», которым руководит Татьяна Гайдамакина.

В конце презентации состоялось ещё одно важное и памятное событие: Людмила Ивановна Щукина (Телушкина) передала уникальную рукопись в дар музею города Гатчины.

Юлия Лысанюк