В Вайялово обновят мост через реку Ижору

В процессе ремонтов дорожники обновят элементы пролетного строения, нанесут новую гидроизоляцию, заменят асфальт, поставят новые перила и барьерное ограждение. Окончание работ намечено на осень этого года.

Во Всеволожском районе дорожники обновят мост через Охту около Энколово на трассе от Юкков до Кузьмолово. В Гатчинском районе обновится мост через Ижору около Вайялово. У деревни Бор в Киришском районе на трассе между Зуево и Новой Ладогой отремонтируют мостовой переход через Оломну. Капитальный ремонт ждет мосты через Воронку (Ломоносовский район, выезд из Соснового Бора в сторону Вистино) и Сосенку (Киришский район, на дороге между Зуево и Новой Ладогой у деревни Черенцево).

Кроме того, в этом году будут завершены работы еще на двух мостах, начатые в прошлом году: через реку Черную на дороге между Киришами и Волховом, а также через Вуоксу на дороге между Каменногорском и Дубинино в Выборгском районе.

В 2022-2023 годах благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на областных трассах было отремонтировано сразу восемь искусственных сооружений. Речь про мосты через реки Черная, Черенка и Гороховка в Ломоносовском, Бокситогорском и Выборгском районах, а также через Сумку и Лемовжу в Волосовском районе, Оредеж в Гатчинском и Орьевку в Кингисеппском.