Численность избирателей Ленинградской области растет ежегодно

Наибольшее число избирателей зарегистрировано во Всеволожском районе – 342 844 (что составляет 24,11% от общей численности избирателей 47 региона), в Гатчинском районе – 165 955 (11,67% от общей численности избирателей), в Выборгском районе – 140 590 (9,88% от общей численности избирателей).

За год число избирателей 47 региона выросло на 12 192 избирателя, или на 0,86%, за четыре года (по сравнению с численностью избирателей по состоянию на январь 2020 года) – на 59 тысяч 241 избирателя, или на 4,34%.

Наибольший рост числа избирателей в 2023 году произошел в Ломоносовском и Всеволожском районах (на 3,58% и 3,19% соответственно), также численность избирателей немного возросла в Волосовском, Выборгском, Гатчинском и Тосненском районах.

Информация о численности избирателей Ленинградской области в разрезе муниципальных районов, городского округа размещена на сайте Леноблизбиркома в соответствующем разделе