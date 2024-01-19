«Добро.Центр. Гатчина»: точка входа в мир добровольчества

Что такое «Добро.Центр»?

Сейчас это целая сеть ресурсных центров по всей России, собственные образовательные программы и методический центр. А началось все с того, что в декабре 2021 года Ассоциация волонтерских центров — крупнейшее в России сообщество добровольческих организаций – запустила социальную франшизу федерального масштаба под названием «Добро.Центр». Она разработана на платформе ДОБРО.РФ, которая за шесть лет работы объединила почти 5 миллионов россиян и свыше 76 тысяч организаций, участвующих в социальных проектах и волонтёрстве.

«Добро.Центр» – это центр общественного развития, где организованно поддерживают гражданские инициативы и социальные проекты. Как говорит Виктория Чернова, франшиза дает имя, дает обучение (постоянные стажировки, конференции, вебинары, включая снабжение необходимыми для работы материалами).

- Идея классная, - говорит Виктория Чернова. - Многие люди хотят делать добрые дела, но часто не знают, с чего начать, куда пойти со своей инициативой. И главная задача «Добро.Центра» - решить этот вопрос, сделать так, чтобы у каждого человека была возможность проявить свою инициативу, а волонтерская деятельность стала неотъемлемой частью жизни нашего общества. «Добро.Центр» - это есть та самая точка входа в добровольчество в целом.

Создатели социальной франшизы сравнивают «Добро.Центр» с многофункциональным центром, где в формате «одного окна» можно получать самые разные услуги в сфере добровольчества. Это своего рода набор готовых инструментов для развития различных общественных инициатив, методические и управленческие решения, которые легко адаптируются под потребности организации.

Поддерживая добровольческие, благотворительные и гражданские инициативы, участники франшизы в свою очередь получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

Гатчинские добро-волонтёры

«Добро.Центр. Гатчина» открылся на базе ГДМ в январе 2023 года, став одной из первых площадок одноименной франшизы в Ленинградской области.

- С одной стороны, у нас в Гатчине волонтерство и так хорошо развито, - отмечает Виктория Чернова. - У нас, например, многие годы работает волонтерский клуб «ТИМ ГДМ». Но он преимущественно подростковый и направлен в основном на поддержку каких-либо городских мероприятий и событий.

Возможности «Добро.Центра» шире. Во-первых, он не имеет возрастных ограничений. Любой житель города или посёлка любого возраста и социального статуса может прийти сюда для того, чтобы стать волонтером или получить профессиональную поддержку в реализации своего социального проекта.

В «Добро.Центре» могут рассказать потенциальному добровольцу, что такое волонтерство, каким оно бывает, за что получают «волонтерские часы» и как их использовать. Школьник, например, может получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Студенту это может пригодиться при устройстве на работу, потому что опыт волонтёрства приравнен к опыту работы: личная книжка волонтёра по сути является аналогом трудовой книжки. Взрослый человек может обменять «волонтёрские часы» или баллы на реальные продукты в виде услуг, мерча или обучающих ресурсов.

По сути «Добро.Центр» – это место встречи волонтеров, специалистов и благополучателей.

- К нам могут обращаться все, кому нужна какая-либо помощь в решении сложной ситуации, - говорит Виктория Чернова. - Обращения могут быть разными: например, одинокий пожилой человек сломал ногу, и ему нужен кто-то, кто выгуливал бы его собаку. «Добро.Центр» принимает заявку, ищет волонтёра и обеспечивает человека необходимой поддержкой, пока тот восстанавливается.

Добрые дела «Добро.Центра.Гатчина»

Как рассказала Виктория Чернова, «Добро.Центр.Гатчина» старается охватить те сферы, которыми Гатчинский дворец молодёжи прежде не занимался.

Первой благотворительной акцией центра стал проект «Добрые открытки», реализованный совместно с приютом для бездомных животных «Теремок» (п. Новый Свет) в феврале 2023 года.

- Были изготовлены и выпущены в продажу самые настоящие почтовые открытки с изображением милых собачек, - рассказала Виктория Чернова. - Огромный вклад в эту акцию внесла студия рекламы Reklamabar, которая бесплатно распечатала 260 таких открыток. На каждой открытке был куар-код для перечисления благотворительных средств на приобретение кормов, лечение животных и другие бытовые нужды фонда «Теремок». Открытки успешно разошлись, а несколько изображенных на них собак нашли себе хозяев.

Следующей добро-акцией стал концерт-поздравление «От сердца к сердцу», который подготовили для защитников нашей Родины, которые сейчас находятся на лечении в Гатчинском госпитале, добровольцы «Добро.Центра», активисты ГДМ и малыши из гатчинского детского сада №26.

В марте в «Добро.Центре» состоялся благотворительный мастер-класс по вязанию крючком игрушек для детей из Луганской Народной Республики, которые проходили лечение в областной детской клинической больнице в Петербурге. Благодаря добрым рукам гатчинцев, у ребят появились милые мягкие друзья — мишки, кролики, бычок, жирафик и курочка.

В апреле в Гатчинском дворце молодёжи прошла встреча с организаторами фестиваля «Лохматое счастье». Волонтёры рассказали им о «Добро. Центре» и о различных добро-платформах России. Открыв весеннюю неделю добра, дружная команда «Добро.Центра» посетила гатчинскую Школу третьего возраста, где рассказала о своей деятельности и о сайте и сервисах платформы «Добро.ру».

Гатчинский дворец молодежи давно уже сотрудничает с самыми разными волонтёрскими и общественными организациями Гатчины. Среди них — фонд «Тёплый дом», «Раздельный сбор. Гатчина», добровольческие организации «Зов Федотовой» и «Ангелы тыла» и многие другие.

Давнее и тёплое содружество у ГДМ - с советом ветеранов Гатчины.

- В начале 2023 года наш «Добро.Центр.Гатчина» провёл цикл под названием «Тёплые встречи», - рассказала Виктория Чернова. - Это совместные мероприятия молодёжи и ветеранов, направленные на развитие преемственности поколений. Мы не просто встречались, но и что-то делали вместе: например, проводили для пожилых людей мастер-классы по созданию видеороликов и обработке фотографий.

Также «Добро.Центр.Гатчина» сотрудничает с организациями, помогающими нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО: ребята собирают посылки с теплыми вещами, продуктами питания, письмами.

Кстати, на стене «Добро.Центра.Гатчины» выросло целое дерево добрых дел, на котором расцветают добрые «цветы» дел юных волонтёров, или, как ребята себя решили назвать, бобрят-добрят. Регулярно «поливая» своё дерево, подростки наглядно видят свои успехи в добровольческой деятельности.

Планы на следующий год

- В наших планах на очередной год — настроить работу с благополучателями, - говорит Виктория Сергеевна. - Далеко не все жители Гатчины знают, что у нас можно получить помощь и поддержку. Наши юные волонтёры уже проинструктированы и готовы принимать всех желающих.

Ещё одна идея — устроить в «Добро.Центре.Гатчины» так называемую «полочку с изделиями ручной работы», которые изготавливают дома люди с ограниченными возможностями здоровья. На этой полочке будет представлена продукция с указанием счёта автора, на который можно будет сразу перевести деньги за купленное изделие.

- Также мы хотели бы начать выпуск так называемой социальной карты волонтёра, - рассказала Виктория Чернова. - Эта карта могла бы объединить наши городские предприятия и учреждения, которые могут делать скидки для наших добровольцев: например, на стаканчик кофе, абонемент в спортзал или другие услуги для молодёжи. В России уже есть такой опыт, который помогает мотивировать волонтёров.

Похоже, вдохновение, с которым Гатчинский дворец молодёжи берётся за новые добрые дела, не покидает волонтёров.

- А как же иначе? - говорит Виктория Сергеевна. - Когда берёшься за что-то с любовью, всё получается! А по-другому в этой сфере и нельзя — мы ведь работаем с молодёжью, детьми, пожилыми людьми. И я, и мои коллеги относимся к этому очень трепетно. Поэтому, конечно, мы хотим развития и Дворца молодёжи в целом, и каждого нашего проекта в частности. У каждого из наших проектов — своя ниша, всё уже чётко распределено. Времена меняются, и мы стараемся идти в ногу со временем, быть с ним на одной волне. Мы хотим, чтобы было интересно всем, чтобы жизнь кипела!

«Добро.Центр.Гатчина» работает в режиме Дворца молодёжи: ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Некоторые мероприятия могут проводиться по выходным или в более позднее время. Следить за новостями «Добро. Центра» можно в сообществе «Гатчинский дворец молодёжи» в социальной сети «ВКонтакте».

Адрес Гатчинского дворца молодёжи и «Добро. Центра. Гатчина»: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2. Телефон: +7 (81371) 904-31 (добавочный 5).

Юлия Лысанюк