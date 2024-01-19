Новый семестр в Школе третьего возраста

Напомним, Школа третьего возраста открылась в Гатчине в 2008 году, став одним из самых позитивных учебных заведений для людей пенсионного возраста. За минувшие годы обучение здесь прошли тысячи людей старшего поколения, реализовано множество социально значимых проектов.

В течение года Школа третьего возраста проводит три учебных семестра. Каждый из них длится около трех месяцев и включает в себя несколько различных курсов, которые пожилые люди выбирают в соответствии со своими наклонностями. Курсы могут проходить как на бесплатной основе, так с частичной и полной оплатой.

После прохождения трехмесячных курсов желающие могут вступить в социальный проект или продолжить обучение на других курсах. Самые смелые разрабатывают и защищают свой собственный проект

Также открыты клубы «серебряного» возраста в деревне Белогорка (клуб «Рябинушка»), в Войсковицах (клуб «Деревенские жизнелюбы»), в Новом Свете («Клуб пожилых людей»).

Основной курс «Диалог», который должны пройти все новички, представила его модератор, психолог-конфликтолог Олеся Казина. Этот курс направлен на знакомство людей друг с другом, сплочение, поддержку и развитие инициатив самих пожилых людей. Курс «Диалог» знакомит с историей и философией Школы третьего возраста, помогает пожилым людям влиться в ее дружный коллектив. В рамках курса люди серебряного возраста осваивают и обсуждают такие ценности, как ответственность за себя и свое здоровье, добровольчество, социальную активность, развитие творческого мышления и когнитивных функций, а также изучают и раскрывают свои собственные интересы, таланты и способности.

Гатчинская Школа третьего возраста живет и развивается, опираясь на свой главный тезис «Творчество и созидание». В этот замечательный процесс вовлекаются люди самых разных возрастов. Здесь всегда тепло и уютно. Прекрасной традицией стали всевозможные дополнительные мероприятия экскурсии, праздники, тематические и литературные вечера, экологический туризм, встречи в разговорном кафе и кино-кафе.

Гатчинская Школа третьего возраста приглашает присоединиться к своему большому замечательному коллективу всех, кто устал просто так «сидеть» на пенсии и хочет заняться интересным делом.

Гатчинская Школа третьего возраста расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691. Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru.

Юлия Лысанюк