«Слушай, страна: говорит Ленинград...»

Награды ветеранам в торжественной обстановке вручили глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Участниками церемонии также стали представители Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, организации «Жители блокадного Ленинграда», школьники и молодые люди из всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

На протяжении всего мероприятия ветеранов и гостей церемонии награждения радовали своими творческими подарками участники народного самодеятельного ансамбля русской песни «Горница», которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Павлов.

Как напомнил в своём обращении Виталий Филоненко, такой блокады не было никогда и нигде в мире.

- 5-миллионный город был окружён с одной единственной целью — уничтожить людей морально, задавить их голодом, посеять среди населения панику, вызвать массовые болезни, заставляя людей умирать мучительной смертью, - говорит Виталий Андреевич. - Такие планы были у фашистской Германии. Но люди выжили. Вы, здесь сидящие, выжили, потому что вы — россияне. Мы — совершенно другие по духу, по тому, во что мы веруем и как мы стремимся жить. И очень важно, чтобы всё это видела, слышала и знала наша молодёжь. Не каждому дано всё это вынести и вытерпеть, а вы - вынесли и вытерпели. И вы потом восстанавливали Советский Союз. Вы пережили его развал, а теперь восстанавливаете мощную Россию. Низкий вам поклон, огромнейшее спасибо. Живите, бодрствуйте, учите нас и рассказывайте всё подрастающему поколению, потому что им надо это знать!

К поздравлениям присоединилась Людмила Нещадим.

- Мы выживем, потому что нет родней земли и счастья другого нам не надо, чем наша малая родина, наша ленинградская земля, чем наша великая Россия, - сказала Людмила Николаевна. - Наша земля обильно полита кровью, и наши ветераны точно знают, какой ценой досталась нам великая Победа, и какой ценой нам удалось отстоять Ленинград, защищая его и освобождая Гатчину... Мы сильны духом, своей верностью нашим традициям, нашему героическому трудовому прошлому, у истоков которого стоите именно вы, наши ветераны. И сегодня нам выпала огромная честь от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вручить вам эти памятные знаки... Выражаем вам огромную признательность, дорогие наши земляки, за ваш подвиг, за жизненную стойкость, за любовь к нашей великой России, любовь к нашей малой Родине, которую вы каждый день передаете подрастающему поколению... Я искренне желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейшей веры в наш народ, в справедливый мир, в нашу истину. С праздником, дорогие земляки!

От имени гатчинской молодёжи к ветеранам обратилась глава ученического совета Гатчинской школы №7 София Богданова.

- Мы помним тот подвиг, который совершили жители блокадного Ленинграда. - Вы выстояли тогда. Вы дали нам жизнь, а остальным — надежду на Победу. Мы гордимся силой вашего духа. Низкий вам поклон. Примером своей жизни и своего подвига вы задали высокую нравственную планку нынешней молодёжи. Спасибо за то, что смогли сохранить один из самых прекрасных городов на земле — Ленинград-Петербург.

Почетные знаки, памятные подарки и поздравления от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко были вручены 24 жителям Гатчинского района. Среди них:

Ермаков Константин Николаевич,

Кириллова Лидия Макаровна,

Орлова Татьяна Григорьевна,

Кругликова Нэлли Николаевна ,

Хитрова Нина Ивановна,

Абрамова Валентина Николаевна,

Романов Вячеслав Александрович,

Лаврова Галина Александровна,

Карева Галина Антоновна,

Клеопина Валентина Митрофановна,

Жиглов Геннадий Васильевич,

Килимов Евгений Сергеевич,

Кац Маргарита Давидовна,

Стабникова Галина Васильевна,

Фруктовская Людмила Викторовна,

Юрченко Людмила Вениаминовна,

Новикова Ольга Николаевна,

Пашук Виктор Викентьевич,

Барабина Галина Александровна,

Эйдельман Майя Моисеевна,

Сумачёва Зоя Александровна,

Князькова Валентина Александровна,

Фомина Тамара Сергеевна,

Пирогов Вячеслав Алексеевич.

Напомним, почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» был утверждён правительством Санкт-Петербурга в декабре 2022 года. В центральной части памятной медали изображены монумент «Мать-Родина» и набережная Санкт-Петербурга. Под монументом - пять алых гвоздик, на заднем плане изображен праздничный салют.

Всего почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получат более 60 тысяч жителей и защитников блокадного города.

Юлия Лысанюк