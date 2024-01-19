Внуки Победы собираются в Гатчине

Торжественное открытие слёта пройдет 26 января в Большом Гатчинском дворце при участии ветерана Великой Отечественной войны Евгения Климова, участника специальной военной операции Владимира Перфильева, Героя России Алексея Романова, а также губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольги Занко, руководителя Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елены Малышевой и других.

Участниками мероприятия станут 200 человек в возрасте от 18 лет со всей России в том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Участники встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также помогут в проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.