Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.01.2024 с 10:00 до 19:00
Рождественское СП:
д. Ляды.
23.01.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Туганицы.
23.01.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово .
23.01.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
26.01.2024 с 10:00 до 16:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка, ООО «Агро Теплица» тюльпаны,
д. Тихвинка, КП «Тай – Лэнд».
28.01.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
Свиноферма, с/х Пламя.
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