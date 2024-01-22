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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.01.2024 с 10:00 до 19:00

Рождественское СП:

д. Ляды.      

 

23.01.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Туганицы.

 

23.01.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово .

        

23.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

26.01.2024 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка, ООО «Агро Теплица» тюльпаны,

д. Тихвинка, КП «Тай – Лэнд».

 

28.01.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

Свиноферма, с/х Пламя.

 