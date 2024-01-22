Имущественные вопросы

Дороги и оптимизация

В 2023 году в собственность Гатчинского района оформлено 23 дороги общей протяженностью 14,5 км. В основном это подъезды к садоводствам, которые не были оформлены ранее и не числились ни у кого на балансе. Эта работа еще не завершена и продолжится в 2024 году. Всего в собственности Гатчинского района числится 87 дорог общей протяженностью 159,8 км. В ближайшее время планируется принять еще 16 дорог протяженностью около 4 км.

Постоянно проводится работа по оптимизации состава муниципального имущества. Объекты, которые находятся в надлежащем состоянии, предоставляются по гражданско-правовым договорам. Объекты, требующие ремонта, как правило, включаются в прогнозный планы приватизации.

В 2023 году неналоговые поступления в бюджет г. Гатчины от продажи недвижности составили почти 20 млн рублей. Среди реализованных объектов были жилые дома, а также расселенный и переведенный в нежилой фонд дом по адресу: ул. Карла Маркса, 9-а. Есть надежда, что новый собственник восстановит его и приведет в достойный вид.

Неналоговые поступления в бюджет Гатчинского района от продажи нежилого имущества в 2023 году составили почти 13 млн рублей. Среди проданных – здание бывшей бани в Больших Колпанах на Дорожной улице, которое находилось в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем и было принято решение его продать.

Бесхозяйным нашли хозяев

В 2023 году в Гатчине была произведена государственная регистрация права на 19 бесхозяйных объектов. В основном это канализационные и водопроводные сети, сети теплоснабжения, а также одно здание. 32 бесхозяйных объекта были поставлены на кадастровый учет, и в скором времени они также будут зарегистрированы в муниципальную собственность.

Регистрация бесхозяйных объектов – важная работа, которая позволяет создать условия для закрепления данных объектов за эксплуатирующими организациями.

Для более эффективного исполнения полномочий на всех уровнях управления законодательством предусмотрен механизм передачи объектов, находящихся в публичной собственности, с одного уровня на другой. В 2023 году приняты решения о передаче из муниципальной собственности г. Гатчины и Гатчинского района в собственность Ленинградкой области четырех зданий. Это здание на Красной улице, 17-а, в котором давным-давно находится филиал ГУП «Леноблинвентаризация». Также это помещения в доме № 26/5 по ул. Киргетова, которые переданы в областную собственность для дальнейшего закрепления за Гатчинской больницей и открытия здесь детской стоматологии и отделения медико-социальной помощи детям и подросткам. В собственность Ленобласти передано здание станции переливания крови на Рощинской, 15, которому необходим капитальный ремонт. А также жилые помещения в здании фельдшерско-акушерского пункта в Суйде на Березовой улице, 7-а.

Кроме того, в 2023 году ряд объектов были переданы из собственности Гатчинского района в собственность городских и сельских поселений.

Аукционы

Администрация Гатчинского района распоряжается земельными ресурсами на территориях города и сельских поселений. В рамках данных полномочий предоставляются земельные участки отдельным категориям граждан – в частности, многодетным семьям и инвалидам. При наличии оснований заключаются договоры аренды и купли-продажи земельных участков, соглашения о перераспределении, сервитутные соглашения, проводятся аукционы по продаже земельных участков.

В прошлом году комитетом по управлению имуществом было рассмотрено более 10 тысяч обращений, большинство из которых – предоставление земельных участков без торгов.

Доходы от продажи земельных участков по итогам 2023 года составили 158 млн рублей, что на 16 % больше, чем в 2022 году. На аукционах было продано семь участков на сумму 32,6 млн рублей. Объявлялись аукционы по продаже права на заключение договоров аренды – на 36 лотов, из которых три четверти составляли земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства. Оставшаяся часть – земельные участки для размещения коммерческих объектов. В итоге был заключен 31 договор аренды, а по результатам аукционов годовой размер арендной платы составил почти 158 млн рублей.

Земельный капитал и новый порядок

В 2023 году администрацией Гатчинского района было запланировано предоставить 190 земельных участков льготным категориям граждан. Фактически было обеспечено 194 заявителя: 156 многодетных семей и 38 человек – ветеранов, инвалидов и других льготных категорий.

Областной закон 105-оз в качестве альтернативной меры поддержки вместо предоставления земельного участка предусматривает выдачу сертификата «Земельный капитал в Ленинградской области». Этот сертификат позволяет приобрести земельный участок на частном рынке в любом районе Ленинградской области в пределах предусмотренного номинала – 350 тысяч рублей. В 2023 году многодетным семьям было выдано 45 сертификатов «Земельный капитал в Ленинградской области». С 1 января текущего года размер земельного капитала увеличился до 400 тысяч рублей.

С прошлого года земельный сертификат стал предоставляться и участникам специальной военной операции. Данный сертификат выдается гражданину, заключившему контракт с Министерством обороны о прохождении воинской службы, либо об оказании содействия Минобороны после 1 июня 2023 года и позволяет получить земельный участок в любом районе Ленинградской области после прекращения контракта. В прошлом году участникам СВО было выдано 48 земельных сертификатов.

На 1 января 2024 года общее количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, составило 1746, ветеранам боевых действий – 38. Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющим первоочередное право получения земельного участка, предоставлено 18 участков.

Необеспеченными земельными участками по-прежнему остаются многие заявители – 1541 человек, из которых почти тысяча – многодетные семьи. Также в очереди на земельный участок числится 535 ветеранов боевых действий.

Александр Аввакумов отметил, что с 1 января 2024 года вступил в силу новый порядок предоставления земельных участков многодетным семьям в Ленинградской области по экстерриториальному принципу. Это значит, что земельные участки теперь будут предлагаться не только на территории района, где зарегистрированы многодетные семьи, но и по всей Ленинградской области. Очередь многодетных семей на предоставление земельных участков с 1 января 2024 года стала единой для всего региона. При этом принцип, когда земельные участки предлагались сначала гражданам, зарегистрированным на территории нахождения участков, отменен.

- Как будет реализовываться областной закон №75-оз с учетом изменившегося порядка распределения земельных участков на территории Гатчинского района, покажет практика, – сказал Александр Аввакумов.

Екатерина Дзюба