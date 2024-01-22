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Об отключении тепла на Аэродроме в Гатчине

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 23 января 2024 года будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения в следующих домах в микрорайоне Аэродром в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

23 января с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по адресам: г. Гатчина, ул. Новоселов д. 7-11, ул. Кныша д. 1-6  