Об отключении тепла на Аэродроме в Гатчине
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 23 января 2024 года будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения в следующих домах в микрорайоне Аэродром в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
23 января с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по адресам: г. Гатчина, ул. Новоселов д. 7-11, ул. Кныша д. 1-6
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