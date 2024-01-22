В Женской консультации в Гатчине стартует "Школа мам"
С 23 января в Женской консультации Гатчинской КМБ стартует очередной цикл занятий в "Школе мам". Приглашаем всех, кто ждет ребеночка, подготовиться к его появлению на свет!
«Школа мам» работает по вторникам, в 15.30. Записаться можно в регистратуре Женской консультации.
В «Школе» Специалисты ЖК делятся полезной информацией и практическими навыками. Так, занятия гинеколога, психолога и педиатра направлены на помощь и поддержку будущих мам, устранение тревоги и страхов.
А еще беременные здесь знакомятся, общаются, помогают друг другу, узнают всё о родовспоможении, и работе перинатального центра, получают теоретические знания и практические навыки общения с малышом, и конечно, могут задать все интересующие вопросы.
Кстати, многие мамочки встречаются и дружат после рождения детей. Количество мест, как вы понимаете, ограничено, так что поспешите.
Женская консультация расположена на ул. Зверевой, д.11. И не забывайте про группу Женской консультации: https://vk.com/gatchinazhk