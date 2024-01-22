В Женской консультации в Гатчине стартует "Школа мам"

«Школа мам» работает по вторникам, в 15.30. Записаться можно в регистратуре Женской консультации.

В «Школе» Специалисты ЖК делятся полезной информацией и практическими навыками. Так, занятия гинеколога, психолога и педиатра направлены на помощь и поддержку будущих мам, устранение тревоги и страхов.

А еще беременные здесь знакомятся, общаются, помогают друг другу, узнают всё о родовспоможении, и работе перинатального центра, получают теоретические знания и практические навыки общения с малышом, и конечно, могут задать все интересующие вопросы.

Кстати, многие мамочки встречаются и дружат после рождения детей. Количество мест, как вы понимаете, ограничено, так что поспешите.

Женская консультация расположена на ул. Зверевой, д.11. И не забывайте про группу Женской консультации: https://vk.com/gatchinazhk