Гатчинские ветераны рассказали уполномоченному по правам человека о работе и трудностях

Встреча состоялась с председателем этой организации Людмилой Голубевой, а также руководителями некоторых входящих в ее состав объединений (всего их 24): Константином Ермаковым (местная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»), Лидией Дубиницкой (Совет ветеранов Веревского сельского поселения) и Ларисой Царьковой (первичная общественная организация ветеранов микрорайона Мариенбург). Разговор получился глубоким, подробным и обстоятельным.

Прежде всего, общественники поведали Уполномоченному о работе своих организаций на территории поселений и района в целом. Всего в них состоит свыше 23 тысяч ветеранов, из них более 15 тысяч – в Гатчине, остальные в муниципальных образованиях. Например, Совет ветеранов в Верево объединяет около 700 человек.

С учетом обстановки и текущих реалий ветераны, конечно, много усилий прилагают для помощи участникам СВО – наши люди всегда помогают друг другу. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, вяжут теплые вещи, изготавливают «сухой душ», пишут письма бойцам и организовывают их написание другими жителями района, в том числе детьми.

Среди других проектов, реализуемых из года в год и направленных на патриотическое воспитание молодежи – историческая викторина «Связь поколений», «Теплые встречи» во Дворце молодежи, литературно-музыкальные вечера для школьников…

Активисты «серебряного» возраста регулярно участвуют в различных социальных акциях – от помощи пожилым людям и уборки территорий до оценки значимых объектов инфраструктуры специальным знаком «Одобрено старшим поколением» (эта акция проводится с целью привлечь внимание и инициировать изменения, которые помогают создать города и села, комфортные для старшего поколения, а значит и для всех возрастов).

Ветераны Гатчинского района очень инициативны. Именно они были идейными вдохновителями создания в декабре 2023 года общественной организации региональных блокадников. А вместе с Гатчинским Морским Собранием ветераны сделали все, чтобы в июне прошлого года в Ленинградской области был принят «закон о кадетах», который установил, что такое кадетское образование и кадетский класс, чему должны научиться кадеты и как это соотносится с обязательными общеобразовательными программами. Кроме того, новый закон урегулировал обеспечение кадетов питанием и обмундированием.

Поговорили о нуждах и чаяниях старшего поколения гатчинцев. Конечно, прежде всего это медицина. Ветераны привыкли преодолевать жизненные трудности, но вот с болезнями в одиночку справляться не удается. На первом месте среди того, что нужно срочно исправить – постоянная нехватка специалистов в поликлиниках. В почтенном возрасте люди часто испытывают проблемы со зрением и сердцем, но ни к офтальмологу, ни к кардиологу не попасть. Как всегда, не работает электронная запись. А по телефону можно полчаса «висеть» в ожидании ответа, периодически слыша: «Все операторы заняты», «Ваш номер ожидания 20-й», «Ваш номер ожидания 10-й» … Когда же наконец подходит очередь, то оператор говорит, что все талоны на прием уже закончились. Отложенная запись тоже не работает! Пожилые люди мучаются, возмущаются, в итоге вынуждены прибегать к услугам платной медицины, само существование которой разрушает государственную систему здравоохранения.

Второе место по количеству жалоб – это перебои в льготном лекарственном обеспечении. Врачи выписывают пациентам те препараты, которые знают (по своему опыту и образованию), не владея информацией об их отсутствии в областных аптеках и на складах (не закупают). Нет единой базы данных у «Ленфарма» и поликлиник, а жаль. И поэтому люди безуспешно ищут выписанные лекарства и в итоге приобретают их самостоятельно, жалуются, подозревают коррупцию…

Наконец, третье – имеется большая потребность в создании геронтологического кабинета для жителей Гатчинского района, куда родственники пожилых людей могли бы привести их на консультацию и осмотр специалистом в целях выявления деменции на ранней стадии.

В завершение беседы Сергей Шабанов поинтересовался у общественников, есть ли у них пожелания, просьбы, мнения по участию ветеранов в голосовании на выборах Президента РФ 15-17 марта. Все заверили, что ничего не нужно менять и дополнять – условия для реализации избирательного права пожилых и маломобильных граждан в районе созданы хорошие.

После разговора Уполномоченный ознакомился с выставкой «Мы и блокада» – за день до её официального открытия, и оставил отзыв в книге для почетных гостей.

Выставка подготовлена блокадниками и их потомками в честь 80-летия освобождения гатчинских земель от фашистских захватчиков и полного снятия блокады Ленинграда. Основную экспозицию составляют письма, вещи, документы и фотографии тех лет. Наряду с воспоминаниями людей, прошедших блокаду, они являются красноречивым свидетельством небывалого мужества и героизма ленинградцев, сплотившихся и сделавших всё для победы над врагом.

Такие встречи необходимы для получения информации из первых рук в целях подключения силы и авторитета Уполномоченного к изменениям и улучшению жизни областных ветеранов.





Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области