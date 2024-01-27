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Мемориальный комплекс под Гатчиной встречает первых гостей

Ключевым событием 80-летия освобождения Ленинграда от блокады станет открытие под Гатчиной мемориального комплекса, посвященного памяти мирных жителей Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Рубрики:  Общество

Остаются считанные минуты до официального открытия.

 Фото Екатерины Дзюба