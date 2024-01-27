Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

У мемориала «Рубежный камень» президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области — традиционное место, которое посещает Владимир Путин.

В годы Великой Отечественной войны на «Невском пятачке» сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

Глава государства сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, «Невский пятачок» — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был занят и удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года.





Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти