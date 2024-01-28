«Перерыв на кино» - к 80-летию освобождения Гатчины

К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Гатчины от фашистских захватчиков зрители увидели 45-минутную тематическую программу. В нее вошли художественный короткометражный фильм «Пусть это будет не зря» (от проекта «Жить», реж. Олег Голуб), мультфильм «Полуторка» (от Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе»), а также две документальные ленты кинопроизводства «Перерыв на фильм» - «Все прошло как один день» и «Учиться жить» о юных жительницах блокадного Ленинграда – Людмиле Сергеевне Бахаревой и Валентине Петровне Крыловой.

Зрителей оказалось так много, что показ прошел в двух залах. Самыми многочисленными были группы учащихся гатчинских школ № 4, 9, 11, гимназии им. К.Д.Ушинского, студентов ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.