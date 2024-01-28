Владимир Путин: «Это великий памятник»

27 января состоялась торжественная церемония открытия мемориала, на которую собрались первые лица региона, руководители Гатчины и района, волонтеры победы, журналисты. Главы обоих государств – Путин и Лукашенко – возложили цветы к Вечному огню, и делегация высоких гостей осмотрела центральную композицию памятника.

Открывая мероприятие, Владимир Путин отметил, что 27 января – одна из важнейших дат нашей общей, всенародной истории:

- В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда. …Трагедия, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами хищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан. Вот уже восемь десятков лет не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания. Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. …Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными карательными акциями.

Из общего числа потерь, которые понёс Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией – нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка.

Лагеря смерти были и здесь, в Гатчине. Беспрецедентной по масштабу и жестокости и цинизму стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев, мирных жителей стали жертвами голода, холода и бомбежек.

Именно им всем – мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, посвящен мемориал, который мы открываем сегодня. Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления и установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего. Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Мы сделаем всё – всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм!», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко в своем выступлении подчеркнул, что память народная – неистребима, несмотря на все старания «…идейных приспешников убийц и предателей, которые сегодня чествуют палачей в своих парламентах»:

- Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и на Украине. Полные безумцы! Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно. В том числе и здесь, в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдивших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей израненной души, память о трагедии нашего народа.

Александр Григорьевич отметил, что и на просторах необъятной России, и в Белоруссии множество памятников советским бойцам – героям, кто с оружием в руках защищал Родину и мог защитить себя. Но память мирных граждан, погибших от рук фашизма, требовала увековечения:

- Величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем, кто не мог себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать фашистским солдатам. И сегодня мы восполняем то, что, может быть, упустили в советские времена. Огромное спасибо Владимиру Путину и всем, кто принял участие в создании монумента! Спасибо руководству Ленинградской области, Российскому военно-историческому обществу, авторскому коллективу, спасибо от всего многострадального белорусского народа. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победившим его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам!

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе общения с журналистами рассказал, что точное число жертв фашистского геноцида до сих пор неизвестно:

- Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Но мы исходим из того, что это примерно 15–16 миллионов человек (все зависит от методики подсчетов). Как сказал президент, больше половины от тех 27 миллионов человек, которых потеряла наша страна в годы Великой Отечественной войны, это мирные жители – убитые у себя дома, погибшие в концлагерях, умершие от голода, от бомбежек, от всего того, что называется сознательным уничтожением, геноцидом советских мирных граждан.

Место было выбрано здесь, в Гатчинском районе, неслучайно, потому что только здесь – в этом маленьком районе – было расстреляно и замучено 80 тысяч мирных граждан. Только в Гатчине. А прямо неподалеку от места мемориала существовал трудовой лагерь, куда сгоняли подростков, и детская лечебница, где откачивали кровь детей для солдат вермахта. Кровь откачивали, пока ребенок мог ее давать. И мало кому после этого удавалось выжить…

Владимир Ростиславович пояснил, что скульптурные изображения – 150 фигур, окружающих центральную стелу – имеют своих прототипов. Историки, архивисты отобрали около двухсот историй, и за каждым изображением стоит реальный человек. Некоторые фигуры – с закрытыми глазами: эти люди уже погибли, души покинули их тела. Другие – обречены на смерть. Рядом с фигурами есть ниши для свечей.

Владимир Мединский отметил заслугу всех участников создания мемориального комплекса:

- Работы начались в феврале прошлого года, и за одиннадцать месяцев мемориал был создан. Здесь была болотистая местность, непросто пришлось собрать этот земельный участок, которым владели разные собственники. Строительные работы вела военно-строительная компания Министерства обороны (великолепно работают, очень быстро, четко, качественно), общий проект и художественное решение принадлежит Российскому военно-историческому обществу. Архивными изысканиями, исследованиями, поисками прототипов занимались историки и архивисты Российского исторического общества. Коммуникации, дороги, благоустройство, озеленение выполнило правительство Ленинградской области, которое провело колоссальную работу. Без помощи Ленобласти сделать все в такие сроки было бы совершенно невозможно.

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поздравил всех ленинградцев, петербуржцев с 80-й годовщиной снятия блокады и отметил, что в последние годы благодаря работе профессиональных историков с архивными материалами, благодаря деятельности поисковых отрядов мы все больше и больше узнаем о преступлениях гитлеровцев и их пособников:

- Четыре года назад в Российском историческом обществе впервые прозвучала идея создания монумента, посвященного памяти мирных жителей Советского Союза, ставших жертвами геноцида со стороны фашистской Германии. При поддержке президента Владимира Путина эта идея, инициатива Российского исторического и Российского военно-исторического обществ была реализована. Я искренне благодарен моим товарищам – Владимиру Мединскому, Александру Дрозденко и всем, кто принимал участие в реализации этой идеи и замечательного проекта.

Сергей Нарышкин напомнил, что более 14 миллионов граждан – женщин, детей, старики – стали жертвами преступлений истребительной гитлеровской политики:

- Вопиющий пример геноцида советского народа – трагическая судьба почти миллиона жителей блокадного Ленинграда. И сегодня выразительная тишина мемориального Пискаревского кладбища и живая семейная память нескольких поколений ленинградцев, петербуржцев не позволят миру забыть об этой страшной трагедии. Нашему народу нет нужды напоминать, что такое нацизм: нацизм – это горе, страдание, смерть. Нацизм – это абсолютное зло. Именно с таких позиций нашей страной оценивалась угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса и всей Новороссии со стороны киевского режима. Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится. И открывшийся сегодня мемориальный комплекс еще раз убеждает нас в том, что наше дело – правое.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился, что уже принято решение: мемориал переходит на баланс комитета по сохранению памятников культурного наследия, в ближайшее время здесь появятся профессиональные экскурсоводы, и будет создана парковая зона:

- Есть идея, чтобы представители разных областей России и ближнего зарубежья посадили здесь свои аллеи – в память жителей своих регионов, пострадавших от нацизма. Уверен, что этот мемориал станет точкой притяжения не только для жителей Ленинградской области и Петербурга, но и для гостей наших регионов.

Александр Юрьевич рассказал, что при разработке концепции памятника возникла дискуссия: какой будет главная фигура мемориала – женщина, пытающаяся спасти своих детей:

- Высказывалась мысль, что это должна быть женщина в возрасте, согнутая от бед и тревог, закутанная в платок, но мы решили – и огромное спасибо Сергею Нарышкину и Владимиру Мединскому, которые поддержали эту идею, – что это должна быть молодая женщина, с маленькими детьми, и в этом – вся горечь ситуации. Конечно, памятник производит колоссальное впечатление, с одной стороны, своем монументальностью, а с другой – трагизмом. Владимир Владимирович, возвращаясь после осмотра монумента, развернулся, посмотрел на мемориал с дальней точки и сказал, что это великий памятник. …Это дань памяти тех, кто не мог за себя постоять, но они морально стояли за свою страну, за свои идеалы, за своих родных и близких. Это очень сильный памятник – памятник, у которого будет очень сильная история, я в этом уверен.

Екатерина Дзюба