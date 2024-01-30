42 пожарно-спасательная часть Гатчины – лучшая в регионе

С приветственным словом выступил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области полковник внутренней службы Антон Клинг. Он искренне поблагодарил пожарных за службу:

- Гатчинский гарнизон – это сильный коллектив, все виды пожарной охраны представлены в Гатчинском районе – и субъектовая, и федеральная, и частная, и добровольная пожарная охрана, и единым кулаком вы стоите на защите жителей Гатчинского района, гостей Ленинградской области. Огромное спасибо за вашу работу!

Антон Клинг отметил, что 2023 год ознаменовался ростом количества пожаров, но при этом фактически на 30% уменьшилось число погибших. За год гатчинские пожарные спасли 74 человеческих жизни.

От имени руководителей Гатчины и района пожарных приветствовал заместитель главы администрации по вопросам безопасности и цифрового развития Сергей Голованов.

821 пожар за год

Начальник Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Евгений Мясников рассказал об итогах деятельности в прошедшем году.

В 2023 году на территории Гатчинского района чрезвычайных ситуаций не было (в 2022-м была одна ЧС). Всего за 12 месяцев был зарегистрирован 821 пожар, что на 13% больше, чем в 2022-м, но погибших на пожарах было, к счастью, меньше – 17 человек. Пострадавших – 16. Основная причина возникновение пожаров и гибели людей – неосторожное обращение с огнём и состояние алкогольного опьянения. Сотрудники Гатчинского гарнизона спасли на пожарах в три раза больше людей, чем в 2022 году.

По словам Евгения Мясникова, особенно сложная ситуация происходила на полигоне «Монита» в Сиверском поселении, где в течение года был зарегистрирован 21 пожар с общей площадью 31800 кв. м, а продолжительность работ по тушению составила более 50 суток. Этот пожар стал настоящим испытанием для сотрудников пожарной охраны. После долгих дней тушения пожар удалось минимизировать, но и по сей день ведется мониторинг и при необходимости принимаются меры по пресечению распространения горения.

Прошлогоднее весеннее половодье, а также летний пожароопасный период прошли спокойно. Совместными усилиями удалось минимизировать возможные подтопления, а также распространение ландшафтных пожаров. Комплекс превентивных мероприятий дал результат.

И в огонь, и в воду

С начала 2023 года пожарно-спасательные подразделения участвовали в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 81 раз. Количество погибших в авариях, по сравнению с 2022 годом, снизилось на четверть и составило 11 человек.

Для поддержания готовности к выполнению служебных задач за 2023 год Гатчинский пожарно-спасательный гарнизон постоянно проходит учения и тренировки.

Положительные результаты достигнуты в обеспечении безопасности людей на водных объектах. В 2023 году было пять происшествий на воде (вполовину меньше, чем в 2022-м): четверо погибли, один спасен. За 2023 год отделением ГИМС Гатчинского района было проведено 63 патрулирования, в ходе которых выявили 55 нарушений, было выписано 50 постановлений. Кроме того, ГИМС провела 168 других профилактических мероприятий.

Дружинники и юные пожарные

Активно ведется работа по развитию добровольной пожарной охраны. В Гатчинском районе функционирует добровольная пожарная команда численностью 30 человек и пять человек добровольной пожарной дружины. В прошедшем году добровольцы самостоятельно потушили восемь пожаров и приняли участие в тушении 77 пожаров вместе с профессионалами.

Продолжается работа с подрастающим поколением, подразделения Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона тесно взаимодействуют с волонтерскими объединениями и делятся знаниями и опытом. В сентябре был торжественно открыт кадетский класс МЧС в Гатчинской школе № 7. Для популяризации профессий пожарного и спасателя за год в пожарно-спасательных частях было проведено более десятка дней открытых дверей. В школах и детских садах пожарные проводят уроки мужества и организовывают экскурсии для детей всех возрастов в пожарно-спасательные части.

Награды лучшим

На итоговом совещании состоялось награждение сотрудников Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона.

Медалью «За отличие в службе 2 степени» награжден старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Кутузов.

За проявленный профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в обеспечение пожарной безопасности почетной грамоты ГУ МЧС России по Ленинградской области удостоен инспектор ОНДиПР Дмитрий Долгов.

За многолетний совместный труд, активное участие в формировании общественного сознания и пропаганду пожарной безопасности благодарность ГУ МЧС России по Ленинградской области объявлена руководителю кадетского класса Гатчинской школы № 7 Ольге Буйчик, председателю совета ветеранов сотрудников пожарной охраны Гатчинского района Сергею Леонтьеву, главе администрации Сиверского поселения Дмитрию Румянцеву, заместителю главы администрации Новосветского поселения Сергею Меркунову и начальнику участка Гатчинского «Водоканала» Владимиру Зимину.

Заместитель начальника Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Александр Войдат вручил знаки отличия 2 степени инженеру 105 пожарной части Татьяне Шадчиной и водителю 106 пожарной части Сергею Кожемякину.

Благодарность администрации Гатчинского района вручена 12 сотрудникам Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона. Были и другие награждения, в том числе за поддержку дружины «Юный пожарный» на первом областном балу «Вальсирующие искорки».

Успешно и оперативно

На 2024 год Гатчинский пожарно-спасательный гарнизон ставит глобальные задачи: повышение эффективности противопожарной службы, оснащение реагирующих подразделений специальной высокотехнологичной техникой и оборудованием, строительство тренировочных полигонов для подготовки и повышения квалификации специалистов пожарно-спасательных подразделений, а также развитие и оснащение имеющихся тренировочных баз.

Продолжится развитие корпуса сил добровольной пожарной охраны и создание соответствующих подразделений в отдаленных сельских населенных пунктах. В муниципальных образованиях будет организован ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения. Также в числе задач пожарных – активизация работы с собственниками мусорных полигонов, строгий контроль соблюдения всех необходимых требований в области пожарной безопасности на этих объектах, а также исключение функционирования несанкционированных свалок на территории Гатчинского района.

В минувшем году гатчинские пожарные снова вышли на лидирующие позиции в регионе. По итогам работы в 2023-м 42 пожарно-спасательная часть 18 ПСО заняла первое место в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области».

Екатерина Дзюба