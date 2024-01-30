Память сквозь время

С 25 по 29 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел Международный слет потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград», посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Торжественное открытие слета состоялось в Гатчинском дворце 26 января - в день 80-летия освобождения Гатчины от фашистских захватчиков.

Участниками слета «Внуки Победы. Ленинград» стали более 200 человек старше 18 лет со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, и семи зарубежных стран. Это потомки жителей блокадного города, тех, кто защищал и оборонял Ленинград и Ленинградскую область, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев.

На церемонии открытия слета участникам зачитали обращение президента России Владимира Путина со словами благодарности собравшимся за организацию и поддержку проекта и активную гражданскую и патриотическую позицию.

Связь поколений

История всех, кто принял участие в открытии слета, включая почетных гостей, связана с блокадой Ленинграда.

- Для каждого из вас история Великой Отечественной войны, история блокады Ленинграда – это личная история, - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - Мой двоюродный дед служил на монетном дворе в Ленинграде. В нашей семье хранится его письмо, в котором он писал, что выполнил указ партии, не потерял ни одного станка и отправился вместе с ними в эвакуацию по Ладожскому озеру. Но транспорт был уничтожен фашисткой авиацией. Мы считаем, что его могила – вся Ладога. Наша семья помнит это. Мы будем рассказывать это своим детям, своим внукам. Уверен, что в нашей стране в каждой семье есть такие истории. И они будут передаваться из поколения в поколение – сколько существует наша страна.

К участникам слета обратилась по видеосвязи заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко. Она отметила, что «блокада Ленинграда - глубокая рана в сердце нашей страны, которая осталась вечным знаком мужества и силы духа нашего народа… Наш долг – сделать все возможное, чтобы сохранить память о наших защитниках и передать ее другим поколениям».

В торжественном открытии приняли участие руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Для Гатчинской земли, для Ленинградской земли, обильно политой кровью, память о войне священна. Во все времена у каждого из нас - своя линия фронта. И сегодня, видя ваши горящие глаза, мы совершенно уверены в завтрашнем дне нашей великой России, - приветствовала участников слета Людмила Нещадим.

Помним блокаду

Свои исторические параллели провел участник специальной военной операции, гвардии младший сержант ВДВ Владимир Перфильев.

- В 1942 году моя прабабушка Клавдия Дмитриевна Захарова пошла в военкомат, прошла курсы «Ворошиловских стрелков» и принимала участие в обороне Ленинграда. Ей было 18 лет. Она была зенитчицей. Всю блокаду провела в Ленинграде. В дальнейшем двигалась на запад вместе с фронтом. Клавдия Дмитриевна награждена боевым орденом «Красного Знамени», а самое главное для меня – медалью «За отвагу». Для русского солдата медаль «За отвагу» всегда была, есть и будет высшей наградой. Она признает личную отвагу бойца. Благодаря тому, что во мне течет ее кровь, я, будучи военнослужащим, принимал участие в специальной военной операции, выполнял боевые задачи и тоже был награжден медалью «За отвагу». Мы с вами должны хранить память о наших прадедах, наших родных и близких, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы должны любить Родину! – сказал Владимир Перфильев.

Его слова зал поддержал громкими аплодисментами, а уже следующего участника слета - жительницу блокадного Ленинграда Лидию Макаровну Кириллову не только сопроводили на сцену овациями, но и слушали стоя. Лидия Макаровна поделилась своей личной историей о том, как она, будучи ребенком, перенесла все тяготы блокады, как выживала, оставшись без родителей, как умирали на ее глазах близкие люди.

- Я – коренная ленинградка. Блокаду встретила 6-летней девочкой. У меня было три младших сестры. Папа решил, что мы с мамой уедем в Костромскую область. Но случилось так, что поезд с Московского вокзала был последним, а народа было очень много. Мою 3-месячную сестренку папа подавал в верхнее окошечко вагона. А меня оставили с тетей в Ленинграде, без родителей. Тогда ведь думали, что война ненадолго. Думали, месяца через три все закончится… Мы очень любили свой двор – дружили, играли вместе. Началась блокада. Мои соседи умирали на глазах. Было холодно, не было воды. Тетя брала меня к себе на работу. Мы шли, и по дороге лежали мертвые… Вспоминать о днях блокады мне и сейчас очень страшно. После войны нашей семье возвращаться было некуда, наш дом был уничтожен. Мы приехали в Гатчину. Гатчинский дворец стоял в разрухе, и только одно крыло было годным под жилье, где нас и разместили. Так я оказалась в Гатчине, - вспоминает Лидия Макаровна.

Нужно знать прошлое, чтобы идти в будущее

В ходе слета большая команда «Внуков Победы» не только оказала помощь в организации ключевых событий юбилея, но и посетила места, связанные с их семейной историей.

- Помощь в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, – это возможность для участников слета не на словах, а на деле почтить память своих родных героев и сказать «спасибо» ныне живущим жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Для многих участников слета это будет первый подобный опыт – не только присутствовать на ключевых памятных мероприятиях, но и помогать в их проведении. Уверена, воспоминания об этих днях они сохранят надолго, – отметила исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

Участница слета, студентка филологического факультета Луганского университета Елизавета Тищенко светилась от счастья.

- Мы все в восторге. Впечатлений очень много, эмоции через край, - поделилась она. - Сегодня мы в Гатчинском дворце: своими глазами видим, как жили исторические личности, о которых читали в учебнике истории. Я только становлюсь волонтером. В Луганской Народной Республике также есть «Волонтеры Победы», уже набирается большая команда. Победа сейчас для всех нас очень важна. Мы знаем, каково это – сражаться на войне, жить, работать. Мы чтим память погибших героев, помогаем ветеранам Великой Отечественной войны. Во всех школах нашего региона проходят различные памятные мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда, Дню Победы. Также и в университете – мы смотрим фильмы, изучаем историю, гордимся, что страшная блокада Ленинграда была прорвана, что мы победили, как бы ни было тяжело - люди смогли выжить и остаться человечными. На этом слете очень много ребят из разных регионов России. У меня в команде есть мальчик из Египта. От слета я жду новых знаний, интересных знакомств и потрясающих воспоминаний.

Многие ребята, как и Лиза, приехали на ленинградскую землю и посетили памятные места впервые. Например, Максим приехал из белорусского города Гродно.

- Я впервые на слете. Трудно описать те эмоции, с которыми я здесь нахожусь. Места, которые мы посетили, я видел только на фотографиях. С одной стороны, я горд за своего дедушку, с другой - не представляю, как можно было пройти через все это. Он был очень сильным человеком! Мой прадедушка – генерал-майор Петр Батраков, член Военного совета 26-й армии Карельского фронта. У нашей семьи есть большой архив, связанный с ним. С этой информацией я выступал на различных конференциях – республиканских, районных, областных. Вместе со своей бабушкой – она директор Гродненского архива – я искал информацию в архивах. Нашли много интересных документов. Уверен, что такие слеты очень нужны, потому что память о предках, как минимум, сплачивают семью. Нужно знать прошлое, чтобы идти в будущее, - уверен Максим.

Слет объединил не только молодежь, но и «Волонтеров Победы» старшего поколения. «Серебряных волонтеров» отличала яркая экипировка – флаги региона, фотографии своих семейных героев – защитников Ленинграда и желание делиться знаниями со всеми. Среди них Любовь Поволяева из Мордовии, Зоя Бусоргина из Чувашской республики.

В рамках слета были организованы встречи с федеральными экспертами, специалистами сферы сохранения исторической памяти, архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Потомки победителей и волонтеры прошли обучающие семинары, узнали, как бороться с информационными фейками. Особое внимание уделялось вопросам изучения и сохранения истории семьи, в частности, биографических фактов и воспоминаний предков, принимавших участие в снятии блокады Ленинграда.

В памятный день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, волонтеры Победы сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны на торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, а также помогали другим гостям.

Татьяна Можаева