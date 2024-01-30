Воскресная школа Павловского собора приглашает на занятия

Наталья Васильевна Комиссарова - воспитатель детского сада №23, руководитель театральной студии «Жемчужинка» уже много лет работает с детьми и в Воскресной школе Павловского собора. Самым маленьким артистам самого первого спектакля «12 месяцев», поставленного ею в Воскресной школе, сейчас уже 25 лет.

- Наталья Васильевна, расскажите, какие предметы изучаются в Воскресной школе?

- У нас преподается введение в закон божий для детей, работают хоровая и театральная студии, проводятся занятия по изобразительному искусству, в том числе уроки каллиграфии.

Каллиграфия с 6 лет – очень полезное занятие для здоровья. С детьми работает талантливый педагог по изобразительному искусству Анна Викторовна Фишова. Она использует специальные упражнения и техники для развития рук. С другой стороны, на занятиях предоставляется большой творческий простор, дети постоянно придумывают что-то интересное.

Введение в закон божий для детей мы преподаем вдвоем с Татьяной Олеговной Ефремовой. Я веду урок у дошкольников 4,5-7 лет. Татьяна Олеговна – у младших школьников 7-10 лет. Также мы знакомим детей с народными традициями, которые тесно связаны с православием.

- Новый учебный год для Воскресной школы стал особенным. Как после коронавирусных трудностей школа смогла возродиться?

- Действительно, ковид негативно сказался на работе нашей школы. И преподаватели болели, и ребят стало меньше ходить. В прошлом учебном году школа не работала. С осени 2023 года мы объявили новый набор, потому что поняли, что без Воскресной школы никак нельзя.

У нас поменялся практически весь преподавательский состав. Из старых педагогов осталась я и преподаватель хорового пения Марина Георгиевна Буссе. Остальные преподаватели новые.

Неизменными остались основные направления деятельности нашей школы и ее директор - отец Владимир (Феер). Работу завуча школы в настоящее время фактически веду я.

- Какие дети приходят в Воскресную школу?

- Дети очень разные. И мы работаем со всеми. Наша задача, чтобы ребенок, придя в Воскресную школу, понимал, что он пришел в семью. Его здесь любят. Ему здесь рады. Ему здесь помогут. И не только ему, но и родителям.

Мы, каждый педагог по-своему, делаем все, чтобы ребенок распустился, как цветочек. И все это с молитвой и с Божьей помощью.

Я наблюдаю, какими зажатыми, растерянными пришли к нам дети в начале года, и как они раскрылись сейчас, благодаря тому, что с ними происходит в Воскресной школе. Некоторые даже на самих себя по-иному взглянули.

Мы много общаемся и с родителями. Нужно, чтобы ребенок не просто пришел на 30-минутный урок - и на этом все закончилось. Он должен понимать, что православие - это образ жизни. В первую очередь, это должны понимать родители. Очень важно, в какой среде растет ребенок, кто его окружает, какой пример подают родители. Поэтому родители постоянно присутствуют на уроках.

Наш методист – матушка Евпраксия, выступая перед родителями, говорила: «Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал лучше, чтобы он шел к светлому, чтобы в его душе горел огонь любви, вы должны сами себя изменить. Вы должны знать, для чего вы отдаете сюда ребенка, и какие хотели бы, чтобы произошли изменения с ним и с вами. Не должно быть в школе так, а дома по-другому. Нужно менять себя».

- Воскресная школа – это не государственное учреждение. Кто ведет надзор за образовательной деятельностью?

- Надзор за образовательной деятельностью ведет епархия. Программы написаны, все необходимые документы, связанные с православным обучением детей, собраны и поданы в епархиальное управление.

- Как вы отбирали артистов для Рождественского спектакля, который с успехом прошел в январе?

- В спектакле участвовала вся школа, кроме тех детей, которые приболели. Это была постановка по мотивам сказки «Морозко», где каждый ученик школы получил свою роль. А до распределения ролей мы вместе размышляли над сценарием, подбирали музыку.

Любой сценарий я стараюсь так подать детям, как будто они сами его придумали. Конечно, сначала у нас разминка, театральные этюды. Потом читается обычная сказка, мы ее обсуждаем. Добавляем то, что дети считают нужным - чтобы никто не остался обиженным, не обласканным. Дети этого не любят, и с удовольствием придумывают, как помочь герою исправиться. С моими незаметными подсказками осознанно или неосознанно, но они выходят на правильный сценарий: переделывают сюжет и конец сказки становится добрым и светлым.

- Каким вы видите развитие школы?

- В школе обучается пока только 14 детей. Мы бы очень хотели, чтобы их было больше.

Сейчас мы работаем по субботам. Для детей младшего возраста лучше всего, чтобы занятия проходили в первой половине дня, пока они не устали. Поэтому мы начинаем с 9-10 утра.

На самом деле спектакль, который мы поставили на Рождество, более «кружевной». Но поскольку актеров мало, мы его урезали со всех сторон и оставили только суть. Если количество ребятишек увеличится, можно будет придумать что-то более серьезное и интересное. То же самое может сказать и руководитель хоровой студии.

Творческие идеи есть – мы ждем детей и их родителей.

Татьяна Можаева