Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Даймище и Терволово останутся без света 1 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.02.2024 с 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Даймище.

 

01.02.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 