Даймище и Терволово останутся без света 1 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.02.2024 с 10:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Даймище.
01.02.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
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