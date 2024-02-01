Более 200 заявителей филиала фонда «Защитники Отечества» прошли бесплатную медицинскую реабилитацию.

Центр оснащен диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием. В отделении медицинской реабилитации для взрослых применяются физиотерапевтические методы лечения, лечебная физкультура, массаж, консультации врача физической и реабилитационной медицины. Оборудованы залы ЛФК, тренажерные залы, зал механотерапии, отделение водолечения. Отдельное направление реабилитации ветеранов СВО – работа с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Мать раненого бойца, который сейчас проходит реабилитацию в Сертолово, рассказала о том, как их принял фонд «Защитники Отечества» и центр реабилитации:

«Его когда ранили на фронте, все документы сгорели, в госпитале его подлечили, раны обработали, а дальше никуда не берут, говорят дайте документы. Мне подсказали, что в Гатчине есть такой фонд, я приехала и фонд взялся, начал помогать. Спасибо большое руководству и всему коллективу больницы. Сына стабилизировали и меня немного подлечили», - поделилась мама бойца.

Если вам необходима медицинская, психологическая или психотерапевтическая поддержка, требуется обеспечение лекарствами и надомный уход, обращайтесь в пункты приёма социальных координаторов фонда (vk.com/@gosfondsvo47-kontakty) или пишите по адресу vk.me/gosfondsvo47 или почте info@gosfondsvo47.ru. Кроме того, напоминаем, что на базе отделений комплексной поддержки в Гатчине, Выборге и Всеволожске, осуществляется прокат технических средств реабилитации.

Павел Максимов