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Школа на Аэродроме в Гатчине готова на 40 %

В Гатчине продолжается строительство школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром.

Рубрики:  Образование

В рамках рабочей поездки 2 февраля председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин проинспектировал объект в Гатчине.

Строительная готовность – 40%. На площадке работают 113 человек. Строители укладывают кирпич стен второго этажа и устанавливают металлоконструкции актового и спортивного залов. Рабочие монтируют сети водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения.

Подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию в конце 2024 года.

Строительство школы осуществляется в рамках национального проекта «Образование».  

По информации комитета по строительству Ленобласти