Школа на Аэродроме в Гатчине готова на 40 %
В Гатчине продолжается строительство школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром.
Рубрики: Образование
В рамках рабочей поездки 2 февраля председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин проинспектировал объект в Гатчине.
Строительная готовность – 40%. На площадке работают 113 человек. Строители укладывают кирпич стен второго этажа и устанавливают металлоконструкции актового и спортивного залов. Рабочие монтируют сети водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения.
Подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию в конце 2024 года.
Строительство школы осуществляется в рамках национального проекта «Образование».
По информации комитета по строительству Ленобласти
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