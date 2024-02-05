Новый этап жизни мельницы Штакеншнейдера

Руководители проекта нацелены превратить музейно-выставочный комплекс «Гатчинская мельница» в центр, где сосредоточена наиболее полная информация по творчеству нашего земляка, знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера.

Расположенное на территории усадьбы архитектора А.И. Штакеншнейдера, музейное пространство работает пока для организованных групп по предварительной записи. Основных направления два – просветительские «Штакеншнейдеровские субботы» и работа с детьми. В числе посетителей – группы от туристических фирм и местные жители, для которых это единственный социокультурный центр во всей округе, где проходят спектакли, встречи с творческими людьми, детские праздники, мастер-классы, лекции.

- Многие из наших гостей даже не подозревали, насколько огромен вклад Андрей Ивановича Штакеншнейдера в облик парадного Петербурга и его пригородов, - рассказывает руководитель проекта «Гатчинская мельница» Владимир Епешин. - Почти всегда вызывает удивление информация о количестве реализованных великим зодчим проектов: их почти 150! Кстати, на сайте «Гатчинской мельницы» мы разместим полную базу творений Андрея Ивановича с их историей и описанием. Это огромный труд: уже изучены и переработаны гигабайты информации из публичных источников. На очереди – архивы.

Мельница Штакеншнейдера на реке Ижора - строение конца XVIII века с очень сложной и печальной судьбой. Об этом объекте культурного наследия, охраняемом государством, наша газета писала много лет. И у АНО «Гатчинская мельница», наконец, появилась возможность заняться его восстановлением.

- Новый этап жизни мельницы - не только наша заслуга, это работа целой команды - местных жителей, журналистов, государственных служащих и партнеров, которые нас поддержали, - считает Владимир Епешин. - Особую благодарность мы хотели бы выразить депутату Государственной Думы ОРФ Сергею Яхнюку, заместителю председателя правительства Ленинградской области - председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою, главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим, главе администрации Пудостьского поселения Елене Иваевой. Теперь предстоит огромная работа по восстановлению мельницы.

Как пояснил Владимир Епешин, это не только строительные работы, которые, по сути, ведутся лишь на завершающем этапе. Прежде всего необходима предварительная работа по утверждению концепции использования территории и объекта, переоформление земель в статус объектов культурного назначения, всевозможные обследования и экспертизы, работы по проектированию с лицензированными организациями. И только после всего этого, как логическое завершение, - физическое восстановление.

- Очень надеемся, что нам хватит сил и средств, чтобы мельница Штакеншнейдера была восстановлена как можно быстрее, и Музей водяной мельницы, который планируется организовать в ее стенах, открыл свои двери для посетителей. Задача, идущая отдельной строкой: привести в порядок родник у мельницы. И здесь мы очень рассчитываем на помощь местных жителей и волонтеров, - сказал Владимир Епешин.

Тем временем музейно-выставочное пространство продолжает работать. 3 февраля в рамках проекта «Штакеншнейдоровские субботы» прошла лекция уникального экскурсовода, автора многочисленных монографий, прекрасного рассказчика и человека энциклопедических знаний Елены Жерихиной на тему «Творчество А.И. Штакеншнейдера: постройки в Петербурге и окрестностях». Елена Игоревна - специалист по архитектуре и истории бытовой культуры Санкт-Петербурга XIX века, автор многочисленных книг о городе на Неве.

В день лекции в музее были представлены книги, написанные Еленой Жерихиной. Участники встречи воспользовались возможностью приобрести их с подписью автора.

Татьяна Можаева