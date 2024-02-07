Ленобласть начинает развитие инфраструктуры для создания сети модульных туристических комплексов
На заседании организационного штаба по проектному управлению в Ле-нинградской области поддержана проектная инициатива развития рекреационного туризма на землях лесного фонда.
«Определение земельных участков, постановка на кадастровый учет, оформление для использования под рекреацию, позволят бизнесу начать строить необходимые региону объекты, увеличить количество гостиничных мест, туристических поток и всё, что связано с развитием индустрии гостеприимства», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Проектная инициатива разработана в рамках выполнения поручения президента России регионам рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, предусмотренных программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, с мероприятиями по созданию национальной системы туристических троп и обеспечению их сопутствующими объектами инфраструктуры.
Проект предполагает формирование перечня участков в границах лесного фонда для рекреационных целей, перевод участков в категорию земель особо охраняемых территорий, предоставление участков потенциальным инвесторам в аренду через аукцион под развитие глэмпингов, кемпингом, модульных средств размещения туристов, разработку механизма предоставления субсидий для компенсации затрат на строительство модульных средств размещения туристов. Срок реализации проекта – 2025 год.