О подготовке к выборам Президента России на территории Ленинградской области

О текущем этапе избирательной кампании

8 февраля завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов на должность Президента России. ЦИК России зарегистрированы 4 кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ). Следующий этап избирательной кампании - предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов в СМИ – начинается с 17 февраля.

Об избирателях Ленинградской области

В выборах Президента России смогут принять участие 1 миллион 421 тысяч 905 избирателей Ленинградской области. Наибольшее число избирателей зарегистрировано во Всеволожском районе – 342 844 (что составляет 24,11% от общей численности избирателей 47 региона), в Гатчинском районе – 165 955 (11,67% от общей численности избирателей), в Выборгском районе – 140 590 (9,88% от общей численности избирателей).

В выборах главы государства впервые смогут принять участие 33 тысячи молодых избирателей Ленинградской области (которым исполнилось 18 лет после федеральных выборов 2021 года). Леноблизбирком впервые подготовил для них персональную открытку – приглашение на выборы.

Об организаторах выборов

В Ленинградской области 1000 постоянных избирательных участков, более половины которых расположены в учреждениях образования, кроме того, участки размещаются в учреждениях культуры, в административных зданиях, в учреждениях здравоохранения, в иных местах. Кроме того, образованы 11 участков в местах временного пребывания избирателей. Это участки в 9-ти учреждениях здравоохранения: в Ленинградской областной клинической больнице, в больницах Волосовского, Гатчинского, Киришского, Сланцевского, Тихвинского районов, а также в следственном изоляторе (Ломоносовский район) и в войсковой части (Тосненский район).

Как выбрать удобный участок для голосования?

На выборах Президента России избиратели Ленинградской области при необходимости cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке на территории 47 региона или страны с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Заявление для голосования по месту нахождения может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта в любом МФЦ или в любой из 18-ти территориальных избирательных комиссий муниципального района, городского округа Ленинградской области, а также через портал Госуслуги. Кроме того, с 6 марта заявление можно подать также через любую участковую избирательную комиссию. Завершается прием заявлений – 11 марта.

По состоянию на 7 февраля в Ленинградской области подано почти 7 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения, из них подавляющее большинство через Госуслуги.

Информация о выборах – в каждом доме

17 февраля в Ленинградской области, как и по всей стране, стартует новый масштабный проект по информированию избирателей «ИнформУИК». В рамках этого пилотного проекта будет осуществляться персональное адресное информирование избирателей методом поквартирного (подомового) обхода членами участковых избирательных комиссий.

В ходе поквартирного (подомового) обхода членам УИК предстоит дойти до каждого избирателя, чтобы пригласить его на выборы Президента России и проинформировать о датах и способах голосования. Кроме того, «обходчик» проинформирует избирателя о зарегистрированных кандидатах, уточнит данные списка избирателей, сообщит адрес помещения для голосования, ответит на возможные вопросы гражданина.

Члены участковых избирательных комиссий будут одеты в одинаковые жилеты белого цвета с логотипом выборов, кроме того «обходчики» будут иметь при себе сумку, планшет (или смартфон) с мобильным приложением проекта, а также буклет с полезной информацией о выборах. Обязательным для каждого обходчика является наличие бейджа с указанием ФИО члена участковой избирательной комиссии, подписью и печатью. Адресное информирование избирателей продлится три недели и завершится 7 марта.

В Ленинградской области «обходчиками» станут почти 4 тысячи членов УИК это почти половина от общего количества членов УИК.

Контроль, гласность и открытость на выборах

В Ленинградской области средствами видеонаблюдения (с трансляцией на служебный портал) будут оснащены не менее половины участков в Ленинградской области. На тех участках, где не будут установлены средства видеонаблюдения, установят средства видеорегистрации. Таким образом, все избирательные участки будут оснащены либо средствами видеонаблюдения, либо средствами видеофиксации.

Трансляция изображения с камер видеонаблюдения будет осуществляться на служебный портал, доступ к которому будет, в том числе, у избирательных комиссий, Уполномоченного по правам человека, зарегистрированных кандидатов и партий, представителей Центра наблюдения за выборами на базе Общественной палаты.

Не позднее 11 марта зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, политические партии, субъекты общественного контроля должны представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию список наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии.

В настоящее время Леноблизбирком принимает документы для аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов. Завершается прием документов на аккредитацию – 11 марта.

Технические средства подсчета голосов избирателей

Традиционно на выборах в Ленинградской области будут использоваться Комплексы обработки избирательных бюллетеней. В ближайшее Леноблизбиркомом будет принято решение о применении КОИБов на 194 избирательных участках, которые планируются к установке на участках с большим числом избирателей, расположенных в крупных муниципальных образованиях.

Проголосовать на дому – по уважительной причине

Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования в дни голосования 15, 16 или 17 могут проголосовать на выборах Президента России вне помещения для голосования (на дому).

Для голосования на дому необходимы уважительные причины, например, такие как: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами в этом нуждающимися, иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования. Для этого с 7 марта (а на портале Госуслуги – с 5 марта) до 14.00 17 марта необходимо письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя. Обращение избирателя может быть передано при содействии других лиц.