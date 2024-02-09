«Приглянувшиеся»: 27 историй жителей 47 региона
7 февраля в Штабе общественной поддержки Ленинградской области в Гатчине, при содействии киноконцертного комплекса «Победа», состоялся показ документального фильма «Приглянувшиеся», который через судьбы простых жителей Ленинградской области рассказывает об истории региона и всей страны. Фильм снимался в 2021 году интернациональной командой из 10 стран в разных районах Ленинградской области в рамках международного мультимедийного проекта «Открывая Россию». Проект был создан при поддержке фонда президентских грантов и правительства Ленобласти.
На просмотр фильма в Штабе общественной поддержки Ленобласти собрались жители Гатчинского района, включая героев киноленты. С вступительным словом выступил автор проекта и режиссер Ашот Джазоян. Он рассказал, что изначально «Приглянувшиеся» задумывались как обычная документальная лента, однако вскоре идея переросла в большой проект, в котором участвуют журналисты, фотографы и документалисты из 10 стран.
Вместе с режиссером на сцену вышли и герои его киноленты: руководитель Гатчинского театра костюма «Катюша» Людмила Иванова, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. Ушинского Иван Хеорхе и другие.
«Приглянувшиеся» – это непредвзятый творческий взгляд молодых профессионалов на жителей, традиции, обычаи и современные реалии городов Ленинградской области. В команду проекта вошли представители медиасферы из России, Армении, Дании, Испании, Италии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Эстонии. Для многих зарубежных коллег знакомство с Россией началось именно с Ленинградской области, после чего они захотели вернуться сюда вновь. Во многом это заслуга молодых местных журналистов и студентов, которые также были задействованы в съемках картины на ответственных должностях – от звукооператора до редактора.
Всего в фильм вошло 27 историй жителей Ленобласти, девять из которых были сняты в Гатчине.
«Среди наших героев – яркие личности, каких в Ленобласти много. Если говорить о Гатчине, то больше всего мне запомнилась создатель и руководитель Театра костюма «Катюша» Людмила Иванова. Также мы расскажем историю русского эквадорца – учителя истории Гатчинской гимназии им. Ушинского, обладателя премии «Учитель года 2017» Ивана Хеорхе», – поделился Ашот Джазоян.
Каждому из героев в фильме уделено полторы минуты, однако этого достаточно, чтобы рассказать о главном. Динамичный монтаж емких видео-историй, в большинстве которых использованы мелодии молодого выборгского композитора Сергея Петрова, дает им кинематографическую жизнь не только на экране, но и в интернете.
Фильм насыщен узнаваемыми пейзажами Ленинградской области: Гатчинского, Всеволожского, Волховского, Выборгского, Тосненского, Кировского и Кингисеппского районов. Спектр тем, которые затрагивает картина, широк: это и сохранение культуры малых народов (хранительница водской культуры Марина Ильина; директор Ижорского этнографического музея Елена Кострова), и сохранение традиций (поэтесса-экскурсовод из Старой Ладоги Елена Сивидова; директор музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов), и успехи нового поколения (юная боксерша из Кингисеппа Арина Степанова; часовщик Иван Першин, который завёл старинные башенные часы на колокольне кафедрального собора в Выборге), и интеграция инклюзивного сообщества (воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции Михаил Тарасов и Игорь Кириллов), и инициативы молодых энтузиастов (автор проекта трехмерной панорамы «Прорыв» Дмитрий Поштаренко), и многие другие.
Всех героев, с которыми знакомится зритель, объединяет умение трудиться и созидать. Героями сюжетов становятся люди, которые бережно хранят свое наследие, не забывая о будущем Ленинградской области.
Документальная кинолента «Приглянувшиеся» уже третий год путешествуют по региону. В Ленобласти регулярно организуются встречи героев с авторами фильма. Как заметил режиссер Ашот Джазоян, это очень важно, потому что демонстрирует востребованность и значимость героев на той земле, где они работают.
Андрей Соколов