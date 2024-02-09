«Приглянувшиеся»: 27 историй жителей 47 региона

На просмотр фильма в Штабе общественной поддержки Ленобласти собрались жители Гатчинского района, включая героев киноленты. С вступительным словом выступил автор проекта и режиссер Ашот Джазоян. Он рассказал, что изначально «Приглянувшиеся» задумывались как обычная документальная лента, однако вскоре идея переросла в большой проект, в котором участвуют журналисты, фотографы и документалисты из 10 стран.

Вместе с режиссером на сцену вышли и герои его киноленты: руководитель Гатчинского театра костюма «Катюша» Людмила Иванова, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. Ушинского Иван Хеорхе и другие.

«Приглянувшиеся» – это непредвзятый творческий взгляд молодых профессионалов на жителей, традиции, обычаи и современные реалии городов Ленинградской области. В команду проекта вошли представители медиасферы из России, Армении, Дании, Испании, Италии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Эстонии. Для многих зарубежных коллег знакомство с Россией началось именно с Ленинградской области, после чего они захотели вернуться сюда вновь. Во многом это заслуга молодых местных журналистов и студентов, которые также были задействованы в съемках картины на ответственных должностях – от звукооператора до редактора.

Всего в фильм вошло 27 историй жителей Ленобласти, девять из которых были сняты в Гатчине.

«Среди наших героев – яркие личности, каких в Ленобласти много. Если говорить о Гатчине, то больше всего мне запомнилась создатель и руководитель Театра костюма «Катюша» Людмила Иванова. Также мы расскажем историю русского эквадорца – учителя истории Гатчинской гимназии им. Ушинского, обладателя премии «Учитель года 2017» Ивана Хеорхе», – поделился Ашот Джазоян.

Каждому из героев в фильме уделено полторы минуты, однако этого достаточно, чтобы рассказать о главном. Динамичный монтаж емких видео-историй, в большинстве которых использованы мелодии молодого выборгского композитора Сергея Петрова, дает им кинематографическую жизнь не только на экране, но и в интернете.

Фильм насыщен узнаваемыми пейзажами Ленинградской области: Гатчинского, Всеволожского, Волховского, Выборгского, Тосненского, Кировского и Кингисеппского районов. Спектр тем, которые затрагивает картина, широк: это и сохранение культуры малых народов (хранительница водской культуры Марина Ильина; директор Ижорского этнографического музея Елена Кострова), и сохранение традиций (поэтесса-экскурсовод из Старой Ладоги Елена Сивидова; директор музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов), и успехи нового поколения (юная боксерша из Кингисеппа Арина Степанова; часовщик Иван Першин, который завёл старинные башенные часы на колокольне кафедрального собора в Выборге), и интеграция инклюзивного сообщества (воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции Михаил Тарасов и Игорь Кириллов), и инициативы молодых энтузиастов (автор проекта трехмерной панорамы «Прорыв» Дмитрий Поштаренко), и многие другие.

Всех героев, с которыми знакомится зритель, объединяет умение трудиться и созидать. Героями сюжетов становятся люди, которые бережно хранят свое наследие, не забывая о будущем Ленинградской области.

Документальная кинолента «Приглянувшиеся» уже третий год путешествуют по региону. В Ленобласти регулярно организуются встречи героев с авторами фильма. Как заметил режиссер Ашот Джазоян, это очень важно, потому что демонстрирует востребованность и значимость героев на той земле, где они работают.

Андрей Соколов