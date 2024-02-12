Беспокойное дорожное хозяйство

Как рассказал директор Гатчинского УБДХ Владимир Рящин, финансирование обеспечения муниципального задания в 2023 году составило, без малого, 335 млн рублей. УБДХ занималось механизированной уборкой и содержанием дорог, ручной и механизированной уборкой тротуаров и дворов, общественных пространств, ямочным ремонтом, озеленением, обслуживанием остановочных павильонов, малых архитектурных форм, светофоров и дорожных знаков, содержанием детских и спортивных площадок, а также общественного туалета на площадке «Юность». Кроме того, за 2023 год вывезено более 16 тонн мусора.

На ручной уборке задействовано 93 человека. Это дорожные рабочие, уборщики городских и дворовых территорий, рабочие зеленого хозяйства.

126 тысяч кубов снега

Механизированная уборка 244 дорог – 122 км – выполняется круглосуточно. Уборка тротуаров и общественных пространств – 227 тысяч кв. метров – ведется с четырех утра до четырех часов вечера, дворов – 196 тысяч кв. метров – с девяти до четырех. В это же время выполняется обработка противогололедными материалами.

Снег вывозится шесть дней в неделю. Каждую ночь погрузчик собирает его в кучи для вывоза – там, где днем не убраться из-за припаркованных машин. Вывозом снега с улично-дорожной сети, общественных пространств и дворовых территорий занимаются 8-10 бригад. Помимо УБДХ, к вывозу и уборке снега привлекаются подрядные организации. Если за прошлую зиму было вывезено 93 тысячи кубометров снега, то за зимний период 2023-2024 гг. уже вывезли 126 тысяч кубов, и процесс продолжается.

На механизированной уборке задействуется от 46 до 60 единиц спецтехники, в том числе подрядные организации.

Ямочный ремонт

За 2023 год предприятие выполнило ямочный ремонт 16 тыс. погонных метров дорог горячей асфальтобетонной смесью, плюс 3 тыс. кв. метров во дворах. Был приобретен рециклер асфальтобетона, чтобы выполнять ямочный ремонт асфальтобетонной крошкой в смеси с битумной мастикой. Работы начнутся уже в феврале – после демонтажа новогодних украшений.

За 2023 год снесено 603 аварийных дерева, посажено – 350, а также 3140 кустарников и более 135 тысяч цветов. Приобретено 47 урн закрытого типа.

Дополнительные работы в 2023 году были произведены на улице Красных Военлетов: установлены знаки «стоянка запрещена» для проведения уборки по пятницам, а чтобы жителям было комфортно, сделали дополнительную парковку из асфальтобетонной крошки и водоотведение из парковочного кармана, где скапливалась вода. Также на Красных Военлетов появились газоны и шаровидные ивы, сотрудники УБДХ оборудовали пешеходные тропинки из асфальтобетонной крошки, установили скамейки и посадили кусты сирени вблизи дома № 10.

Новая спецтехника

Из бюджета Гатчины ежегодно выделяется финансирование на обновление автопарка. В 2023 году на 41 млн рублей были приобретены два автогрейдера, фронтальный тяжелый погрузчик «Амкодор» (в комплекте с бункерной щеткой) и два малогабаритных погрузчика «Митракс».

В 2024 году предприятие приобрело грузопассажирскую «Газель» для дорожного участка за 3,7 млн рублей и планирует купить еще пять единиц спецтехники: три трактора «Беларусь», один малогабаритный погрузчик «Митракс», экскаватор-погрузчик и в лизинг берет мусоровоз.

Ремонт улиц

Заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок напомнил, какие улицы были отремонтированы в прошлом году, и рассказал, что планируется сделать в 2024-м.

В 2023 году в Гатчине отремонтировано семь автодорог общего пользования и три тротуара. Выполнен ремонт ул. Новой – с новыми остановочными павильонами, дорожными знаками, с нанесением разметки. Отремонтировали улицу Матвеева в Химози, сделали капремонт центральных городских улиц с заменой инженерных сетей: Красной, Достоевского, Радищева, Хохлова. Привели в порядок подъездную дорогу к ПИЯФ.

На ул. К. Маркса от Варшавского вокзала до ул. Достоевского полностью переделали тротуары и обновили тротуар на ул. 7-й Армии от проспекта до бульвара Науки, с устройством парковки у лицея № 3.

На Хохловом поле впервые сделали комплексный ремонт целого квартала – нескольких дворов с устройством парковок, освещения, тротуаров, подходов к подъездам и скамейками. В рамках программы «Комфортная городская среда» полностью преобразились дворы на пр. 25 Октября, 56 и за центральной почтой.

- Практику уличных ремонтов мы будем продолжать, – заметил Александр Супренок. – Будем заходить комплексно, с заменой коммуникаций.

В 2024 году в рамках «Комфортной городской среды» будет благоустроена территория на ул. Урицкого, 20-а. Дом был капитально отремонтирован, и, с учетом его преображения, требуется привести в порядок окружающее пространство. Также запланирован капремонт самой улицы Урицкого: сметы получили положительные заключения, будут готовиться конкурсные процедуры для определения подрядчика.

Капитально будет отремонтирована улица Рошаля в Мариенбурге – с устройством тротуаров и сносом аварийных деревьев, и грядет вторая – завершающая – часть ремонта улицы Радищева: от К. Маркса до Чехова с заменой водопроводных сетей и укладкой нового асфальта. В планах – ряд других объектов.

Екатерина Дзюба